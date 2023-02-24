社評：俄烏陷入長期消耗戰 中方斡旋美施計離間

美歐俄烏各有盤算

戰局或變韓戰「翻版」

去年2月24日，俄羅斯展開「特別軍事行動」入侵烏克蘭，成為1990年代初前南斯拉夫地區內戰以來，歐洲最血腥的戰爭，根據聯合國報告，一年戰事造成至少8000平民喪生，1400萬人無家可歸，俄烏兩軍真實死亡人數無從稽考，但有理由相信，雙方折損均是數以萬計，俄軍陣亡之多，更是超乎各方預料。開戰初期，俄軍勢如破竹，很多分析都認為，烏克蘭戰敗只是時間問題，未料局勢發展不斷出人意料，俄軍不僅未能推翻親西方的基輔政府，表現之不濟，更令人大跌眼鏡。烏軍成功穩住陣腳，之後更獲西方提供大量武器、情報等支援，入冬前收復了近半失地。為了填補前線兵源損失，普京徵召10多萬新兵並加以訓練，至於烏克蘭則得到歐美承諾提供更多武器，包括約百架坦克，春季戰事一觸即發。

當然，俄烏戰爭從來不止是俄烏之間的事，克宮有關戰爭的論述，從來都跟「北約東擴威脅俄國安全」緊緊扣連；隨着北約介入愈來愈深，「代理人戰爭」氣味亦愈來愈濃。俄烏戰爭標誌俄國與美國西方正面對抗，這是一條不見硝煙的戰線，制裁戰、能源戰、圍堵戰招招兇狠，形勢發展同樣出乎很多人意料。當美國去年宣布將俄羅斯銀行踢出SWIFT國際結算系統、封殺俄國石油出口時，不少人認為俄國經濟將崩潰，然而一年過去，俄國並未崩倒，石油收入依然豐厚，全年「埋單」計數，估計俄羅斯經濟只收縮了2%左右，遠低於西方最初估計的一成，全年通脹則為12%，僅比英國稍差。歐洲方面，俄羅斯油氣供應大減後，不少人擔心入冬後西歐爆發能源荒，然而受惠於相對暖和天氣，加上輸入俄國能源之門實際並無緊緊關上，這個冬季，歐洲能源供應和經濟情况尚算可以。

一年過去，俄烏戰事及其地緣政治衝擊波，並未壓垮任何一方，但如果戰事長期化，局勢發展就很難預測。相對於俄羅斯，烏克蘭始終是小國，國家淪為戰場，經濟破壞嚴重，近期俄國不斷以導彈轟炸其電力等基礎設施，戰事長期化不利烏方；西方軍援雖說源源不絕，但烏方消耗更快，根據美媒說法，烏方一周所發射的炮彈，相當於目前美國一個月產量，至於真正尖端的武器，美方又擔心會在戰場上落入俄軍手中，導致技術外泄，因而不太願意供給烏方。

消耗戰講求彈藥足兵員足，烏軍消耗大，俄軍亦然。對俄方而言，「特別軍事行動」不是全面戰爭動員，只要經濟大致穩定，對一般民眾影響有限，這是民情仍然接受戰爭持續的一個原因，但如果徵召新兵後，俄軍今年依然無法取得重大勝利，克宮就要考慮擴大動員規模，民情可能強烈反彈，動員企業加強生產軍備物資，也會嚴重影響正常經濟運作。

烏克蘭以收復2014年以來所有失地為目標，包括克里米亞，但限於國力軍力，很難做到；俄軍打了一年也無法全面拿下烏東兩省，目前烏方有西方軍援，俄方今年能否在戰場上取得重大突破，亦是疑問。烏克蘭求勝必須靠美國，但如果北約介入到一個地步，令烏克蘭接近勝利，俄羅斯動用核武機會也會大增，亦有可能演變成北約與俄軍正面衝突，這是美歐都不想見到的局面；另一邊廂，如果俄軍攻勢真的取得重大進展，美國亦要在守住或捨棄基輔政權之間二擇一，前者有跟俄國開戰風險，後者將重演前年撤出阿富汗的政治災難。

對華府而言，俄烏戰事膠着，消耗俄國力量，同時令美國得以強化對歐洲的控制，已屬戰略勝利。各種盤算和力量拉扯下，俄烏戰爭其中一個可能發展，是兩軍最後打到又累又殘，沒有任何一方能達到目標，但又不得不接受這僵局，進入暫時休戰狀態，情况有些像韓戰後南北休戰但軍事對峙持續的局面。

俄烏僵局有利美方

中方斡旋成新變數

最近中國提出俄烏「和平計劃」，具體內容未明，烏克蘭外長聽過王毅簡介關鍵內容後，對中方和平計劃「有興趣但保持謹慎」，惟對美方而言，中方介入斡旋，有可能影響現時有利美方的局面。華府近日揚言要揭露「中方支援俄國」情報，頗有破壞北京以中立姿態斡旋之意。世界進入大國博弈新時期，俄烏戰爭牽動全局，美國西方陣營對俄對華敵意不斷升級，但非西方世界也有自己的看法。著名智庫歐洲外交關係協會一項跨國調查便顯示，儘管西方民眾普遍視俄為敵，但土耳其和印度卻有約七成人視俄為戰略合作伙伴，阿拉伯世界顯然亦有此傾向。調查報告認為這顯示西方在世界的影響力減退，無法說服非西方國家站在同一陣線，從這一角度而言，「後西方」世界秩序，確在形成之中。

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