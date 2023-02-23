社評：發債謀未來非「填氹」 政府切戒有錢亂花

財策中間偏鬆

紓困措施縮水

香港走出「疫」境，經濟需要固本培元，民生需要休養生息，各界最關心當然是預算案有何紓困及提振市道措施。官員近期一再表示，過去3年政府累積龐大財赤，財政儲備下降，財政政策將由之前「相當寬鬆」轉向「中間偏鬆」，開源節流無可避免。觀乎新一份預算案內容，所謂「中間偏鬆」，大柢就是縮減派糖規模，但仍維持赤字預算，保持一定紓困力度，以免嚴重影響民生及經濟復蘇。

過去兩年，政府分別向全民派發5000元及1萬元電子消費券，公眾對派錢有期望，惟亦有意見認為要考慮公共財政負擔，不應再派。現在預算案決定「三連派」，金額減為5000元，某程度算是中間落墨。財政司長陳茂波表示，預算案措施所涉及的資源，超過八成用在市民和中小企身上，不過公眾有何感受，往往是另一回事。對不少市民而言，薪俸稅寬減上限降至6000元，差餉寬減兩季，綜援、長者生活津貼等額外發放多半個月，每個住宅用戶可享1000元電費補貼，以及延長交通費補貼等，不過是杯水車薪。疫後民生能否盡快改善，仍得看經濟復蘇實際情况。

謀劃未來方面，新一份預算案提出積極對接國家發展戰略，推動大灣區交流、加緊推動香港成為綠色科技金融中心等，惟未見太多具體細節。有關創科發展的部分，亮點則相對突出，除了延續去年預算案提及的生命健康科技發展大計，政府還將預留30億元，推動人工智能、量子科技等前沿科技領域的基礎研究，包括建立人工智能超算中心及微電子研發院。本港科研機構水平高實力夠，有關計劃若能好好落實，有助香港成為國際創科中心，促進經濟產業多元化。

香港經濟去年受疫情、內地封關、歐美加息、外圍放緩等多重因素打擊，預計全年GDP萎縮逾3%，庫房收入不似預期，2022/23年度財赤料達1400億元，財政儲備則降至約8200億元。隨着香港內地全面重開，今年經濟反彈可期，預算案估計全年實質增長強勁，介乎3.5%至5.5%，不過政府預測下年度仍要面對逾500億元財赤，財政儲備亦將進一步降至7600多億元。新一份預算案予人的其中一個觀感，是當局設法「撲水」，改善短期財政狀况，向馬會每年額外徵收24億元博彩稅，是其中一項措施。另外，政府亦提到發債。預算案提出，由新財年開始，未來5年，政府每年都會發行合計650億元的綠色債券及基礎建設債券。

發債助基建項目周轉

稅收結構改革不宜拖

「量入為出」是香港公共財政重要原則，並且寫入基本法，然而教條化地理解「量入為出」，作繭自縛，亦不恰當。政府適度發債融資，可以方便周轉，亦可投資未來，展開一些長遠帶來高回報的大型發展項目。新加坡與香港同為高度開放小型經濟體，容易受外圍影響，但星洲當局發債謀發展，一直相當進取，最重要是發債之餘，有充足財政儲備支持。特區政府債務水平向來很低，未償還債項只相當於GDP的4%，遠低於大部分先進經濟體，適度發債支援大型基建項目早日上馬，並無問題，關鍵是當局絕對不能因為手頭變得寬裕，便有錢亂花，做事不問成本效益。

預算案看好今年經濟增長，不足為奇，但之後4年香港能否一如當局預測，平均每年都有3.7%增長，其實存在不少變數。一方面，創科等新興產業發展需時，難以指望數年間成為經濟重要引擎；另一方面，環球經濟前景不明、地緣政治風詭雲譎，香港再出發，無法保證一帆風順。預算案所作的中期財政預測提到，倘若經濟增長符合預期，庫房收入回升，除了2023/24年度，相信之後4年政府都可錄得盈餘，惟這是以政府年年發債650億元為前提；若不發債，不排除財赤狀况持續3、4年。陳茂波提到，過去幾年抗疫開支很大，今年政府開支佔GDP約25%。相比之下，數年前有關比例大約只是兩成左右。政府有必要在不損民生下，盡量壓縮開支，工程嚴重超支等亂象，更要設法控制。

香港人口老化，醫療社福開支長遠有增無減，政府財政負擔將愈來愈重。公共財政和稅收結構改革，是時候提上議事日程，然而今次預算案只是輕描淡寫帶過，僅表示要先清楚考慮新稅種的政策目標，以及先讓社會充分討論。稅收結構改革牽動各方，當然需要從長計議，正因如此，相關討論更應該盡早展開。

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