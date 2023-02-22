社評：政策制訂不夠縝密 高才通審批出亂子

未要求申報犯罪紀錄

勞福局處理令人費解

政府去年底推出「高才通」招攬高收入和頂尖學府畢業生，勞福局表示，至今有逾萬宗申請，近8000宗獲批，賀建奎是其中之一。2018年底，時任深圳南方科技大學副教授的賀建奎訪港，宣布其研究團隊利用人類胚胎基因編輯技術，讓天生對愛滋病免疫的一對雙胞胎女嬰在內地誕生，成為世上基因編輯嬰兒首例。事件不僅在學術界及社會引發醫學倫理爭議，賀建奎和另外兩名涉事者，還因此在內地惹上官非，深圳法院認為被告故意違反國家有關科研和醫療管理規定，「情節嚴重」，裁定3人「非法行醫」等罪成，當中以賀建奎判囚3年刑期最重，衛生健康行政部門還將他列入人類生殖技術違法違規人員「黑名單」，終身禁止從事人類輔助生殖技術服務工作。

去年4月，賀建奎刑滿出獄，後於北京成立「賀建奎實驗室」，從事罕見遺傳病基因治療科學研究。賀建奎表示看好香港未來，本月初在網上提交「高才通」申請，一周後獲批，早前正準備聯繫香港一些大學和科研機構，看看是否有合作和工作機會。他強調會遵守倫理道德做研究，希望為基因治療平價化出力。問及申請「高才通」時有否提及案底，賀建奎未有回答。

懲教制度目的之一，是讓曾經行差踏錯的人，有機會改過自新。在香港，這幾年不少人相當關心更生人士重投社會的問題；在美國，由於勞動力緊缺，企業四出「搶人」，增聘更生人士趨勢明顯，當中不乏重量級企業，以華爾街著名大行摩根大通為例，2021年該公司新聘人手，約有一成（4300人）有案底。當然，每名更生人士背景不盡相同，重獲自由後，若想在某些行業立足或移民，現實有一定困難，這亦是無法否認的現實。

近年香港出現移民潮，個別國家容許港人毋須持有「良民證」移居，但亦有很多國家會過問申請者案底；企業樂意多請更生人士擔任前線或初級職位，但聘請中高層或高級研究員時，可能又會有更多考慮。「高才通」計劃應否一刀切將有案底者拒諸門外，可以斟酌，賀建奎個案的複雜，在於他不僅因為「非法行醫」定罪，還因為他曾經踰越科研倫理道德底線，這會影響同行對他的信任。本世紀初，韓國生物學家黃禹錫聲稱破天荒成功複製人類胚胎，惟後來被揭論文造假，身敗名裂。雖然他之後一直努力重振個人名聲，其運營的生物技術研究基金會，也的確成功複製狗、牛、豬，但始終無法洗刷之前的污點。賀建奎想「復出」，誠信問題相信亦會成為一大障礙。

施政以結果為目標

政策需要深思熟慮

賀建奎申請「高才通」來港，如何處理、是否批出許可，責任當然在特區政府。當局昨深夜表示，入境處檢視有關申請後，懷疑有人以虛假陳述獲得簽證，宣布相關簽注無效，並會刑事調查。今次事件最令人不明所以的地方，是為何勞福局之前沒有要求「高才通」申請人申報犯罪紀錄，直到賀建奎爭議曝光後，各方才急急補鑊，包括規定所有申請者今天起必須申報，以及調查賀建奎有否虛假陳述。

當局一直強調，「高才通」目標是羅致年薪達250萬元或以上，又或在全球百強大學畢業並有一定工作經驗的人才，惟入境處網頁其實有明確提到，「高才通」提出來港簽證或進入許可申請，「若符合下列準則，可獲考慮批准」，當中包括「沒有保安理由拒絕申請」，以及申請人「沒任何已知的嚴重犯罪紀錄」等。「高才通」由勞福局負責，不要求申報犯罪紀錄，唯一合理解釋是局方之前認為把關責任在入境處，跟自己無關，流露的是各家自掃門前雪思維。局方補鑊堵塞申報漏洞，總比堅持靠入境處長做「最後把關者」好，但局方昨天的回應，予人觀感多少是將「漏招」責任推卸他人。

現屆政府重視KPI（關鍵績效指標），強調施政以結果為目標，由土地房屋、城市衛生、交通運輸到搶人才，不同部門都想達標做出成績，這本身並非壞事，但如果只求追指標趕死線，政策思慮不周、不重成本效益，有可能衍生各種各樣的治理問題。無論是簡約公屋、易通行還是「高才通」，都令人覺得政策制訂粗疏急就章，很多重要細節未有想通想透。倘若局方制訂「高才通」計劃時，事先有想清楚如何處理一些有案底者的申請，賀建奎個案所引起的爭議，絕非無可避免。

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