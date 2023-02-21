社評：刺激經濟措施難長推 惠民生助基層不能少

財政政策可調整

堅持濟民抗通脹

疫下民生困頓百業艱難，過去3年的財政預算案，推出了不少撐經濟、保民生措施，例如疫情初期，政府便破天荒以保就業計劃，津貼企業出糧；另外，政府過去兩年還向全港成年市民，分別發放5000及1萬元電子消費券。今次是「後抗疫時期」政府首份財政預算案，市民百業各有期望，不少人希望繼續派錢派消費券，有人希望樓市撤辣，旅遊業界則希望政府設立復業基金提供支援，不過觀乎近期官員說法，政府開支料將收緊，疫下非常時期的一些非常措施，即使不是全面取消，規模相信亦將大幅縮減。

政府3年來花在抗疫及支援民生百業的開支超過6000億元，與此同時，庫房收入又因疫情顯著減少，2020/21年度，政府錄得破紀錄逾2000億元財赤，2022/23年度赤字預計也將超過1000億元。財政司長陳茂波稱，今年制訂預算案的挑戰，在於本港經歷3年新冠疫情打擊，加上外圍經濟疲弱，令庫房數年來累積「頗高的赤字」，目前經濟處於乍暖還寒階段，復蘇勢頭仍需加固，當局一方面要拼經濟惠民生，為香港增添發展動能，為未來發展作長遠佈局，另一方面要保持財政紀律，維持公共財政的可持續性。財庫局長許正宇則稱，現時財政儲備約8000億元，相當於政府12個月開支，較3年前儲備可用20個月為少，政府不能長期推出大規模刺激經濟政策，要做到「張弛有道」，平衡發展需要，云云。

疫情期間，政府需以擴張性的財政政策，推出逆周期措施，緩減經濟下行對市民和百業的壓力，現在疫情已成過去，財政政策有所收緊，亦屬正常，然而現時本港經濟復蘇仍處於初期，部分行業元氣未復，外圍環境充滿變數，現在大幅收緊政府開支，有可能影響復蘇動力。陳茂波表示，財政政策將由「相當寬鬆」的擴張狀態，過渡至「中間偏鬆」， 具體「偏鬆」程度有待明天預算案揭盅，無論如何，當局必須密切觀察疫後經濟恢復情况，小心拿揑「收水」力度，同時更要確保民生得到充足支援。

過去一年，環球經濟陰霾密佈，多國通脹高企，在香港，市民亦慨嘆百物騰貴，電費車費樣樣加。以目前外圍環境，加上地緣政治局勢持續緊張，能源價格及通脹問題，未來一年相信仍將困擾市民。疫後復蘇，不同部門、不同行業步伐不一，一般而言，資產市場最先有反應，之後輪到實體經濟，工商界、中小企生意顯著改善，相比之下，普羅大眾及打工仔受益往往較遲。協助市民抗通脹，應該是新一份預算案重點之一，就算當局要收緊財政政策，現階段也不應該向民生紓困措施大幅「開刀」；針對車費電費大幅加價等「痛點」，政府甚至應該加碼津貼市民。

疫後復蘇不平衡

防貧富懸殊惡化

放眼世界，新冠疫情加劇貧富懸殊，可說是普遍現象；疫後復蘇不平衡，更有可能令相關問題變本加厲。疫前香港貧富懸殊本來就非常嚴重，現在情况恐怕尤有甚之，當局需要致力令經濟復蘇所帶來的好處，可以人人雨露均霑，預算案正是實現財富再分配的重要工具。簡約公屋耗資數百億元，只能為劣居戶提供3萬個臨時單位，尚有大批基層市民需要關顧幫助。當局扶貧措施不僅要精準，更要夠力度。

香港人口化老，醫療社福開支長遠有增無減，結構性的赤字，未來確有可能出現，但過去兩年政府錄得龐大財赤，主因是疫情打擊經濟、賣地收入大減，無關結構性的因素。隨着經濟復蘇，政府收入改善，收支平衡並非無法恢復；政府財政儲備雖然降至不足8000億元，但仍是足以令很多國際大城市欣羨不已的可觀金額。香港公共財政的真正問題，是稅基狹窄、直接稅（主要包括薪俸稅和利得稅）收入比重偏低，以及土地相關收入比重太高，容易大上大落，這某程度亦是多年來財政司長經常錯估政府實際收入的原因。特區政府需要思考如何長遠減少依賴土地收入，以免經濟周期波動容易導致巨額財赤出現，而不是將周期性的財赤問題，作為削減惠民措施的藉口。

■歡迎回應editorial@mingpao.com