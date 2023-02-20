社評：內地醫保改革本意好 粗暴推行引誤解抗議

個人帳戶進帳突然減少惹不滿

統籌帳戶進帳增加但查證無門

醫療保障影響千家萬戶，任何措施變動都不是小事。目前推行引發爭議的改革措施，對所有在職職工及家屬，以及退休人員的福祉，都有影響，任何人發現個人帳戶上的錢「突然」少了，而且降幅還不小，都有理由大動肝火。甚至質疑是否因為政府在防控疫情上花錢太多，醫保基金會「爆煲」，所以減少醫保個人帳戶的額度。

3年疫情嚴防死守，要求所有人不停做核酸檢測，以及其他各種開支，確實花了以億計的額外經費，而這筆帳地方政府一直從醫保基金支出，直到國家醫療保障局2022年5月發出聲明，核酸檢測等防控開支必須由地方政府負責，不能再從醫保基金開支。然而，醫保基金入不敷支的根本原因不在於疫情，而是人口結構問題，老齡化的特徵就是退休人員的比例逐漸增多，勞動力人口逐漸減少，在醫保基金同樣出現供款人數減少、享受醫保人數增多。這恰恰就是這次醫保改革要解決的問題。

醫保基金的操作細節也有很大影響。全國95%的人都參加醫保，是全球覆蓋率最高的國家之一，每名參保人都有兩個戶口：「個人帳戶」和「統籌帳戶」，小病和購買藥品從個人帳戶支出，大病住院手術等從統籌帳戶支出。在職職工由個人和工作單位分別按工資的百分比供款，退休人士免供款，醫保基金則會劃款到所有參保人的個人帳戶和統籌帳戶。由於年輕人少看病，個人帳戶累積很多錢沒花，退休人士則多看病但錢不夠。現在提出的改革是，減少劃款進個人帳戶，增加劃款到統籌帳戶，而從統籌帳戶支出的用途和報銷比例也增加，包括以前不包的門診，以及更大的住院和手術範圍，而且可以將一個家庭所有成員的統籌帳戶攏在一起，成為「家庭共濟」，老人可以用年輕人的統籌基金支付醫療費用。目標希望將個人帳戶的「閒置基金」用在更有效的地方，以達到「社會共濟」目的，連帶家庭共濟的作用，基金就可以使用效率最大化。

任何改革都會造成利益的轉移，個人帳戶的錢少了，很多年輕人根本不察覺，因為很少人會經常去查一個很少用的戶口，但經常看病的退休人士會密切關注個人帳戶動態，發覺每月的進款少了而沒有被通知原因，當然會大發雷霆。若然解釋清楚，退休人士統籌帳戶的每月進款多了，使用範圍更大，他們應該不是「受害者」，從而不會有不滿情緒。問題出在透明度嚴重不足，官方解釋的統籌帳戶「錢多了」，但增加多少則不會在帳戶餘額中顯示，去查的渠道和手續也十分繁複，導致絕大部分人「蒙在鼓裏」。

地方政府推改革事前不說明

官方資料與政策透明度均低

醫保金帳戶餘額顯示不清晰、不透明，是中央政府設計的缺失，而推行醫療改革的地方政府，事前不宣傳，遇到投訴解釋模糊，實在不能接受。這項牽涉全國範圍的改革，由於各省市的財政狀况不一，人口結構也千差萬別，所以必須由各地方政府執行。廣東經濟發達，人口流入數量全國之冠，流入人口以年輕人為主，不會對廣東的醫保基金構成即時負擔。廣州市在推行這項改革時，也曾遇到質疑甚至反對的聲音，一是由於退休公務員的反對聲音有渠道向上反映，二是廣州市政府有足夠的財政能力增加對醫保的補貼，所以沒有出現大規模的抗議行動。其他地方沒有足夠財政能力增加醫保補貼，引發反對行動，在所難免。

從國務院發布的醫保改革文件看，要求從2021年底起逐步推進，並可設3年過渡期。而一些省份，疫情導致經濟下滑，財政收入還沒有緩過氣來之前，就匆匆推出醫保改革。國務院文件還要求：要創新宣傳方式，豐富宣傳手段，廣泛開展宣傳，準確解讀政策。很多省份都沒有做到，直到出現大規模抗議，才匆匆提供解釋和說明，還要「驚動」國家醫保局發消息，澄清醫保基金財政穩健，去年略有盈餘。

現時很多省份的醫保基金官方網站，都沒有及時公布信息，廣東省醫保局公開的收支信息，最新的是2021年11月。而被告知個人帳戶的統籌基金有所增加，但又無法查證，這些一切都是民眾表達不滿的合理解釋。改革不限於一時一事，醫保改革目前在幾個省份沒做好，希望以後的其他省份，以及在其他改革能夠做好，否則政府的其他政策也難以有效推行。

■歡迎回應editorial@mingpao.com