回顧氣球風波的過程，可見美方態度前後幾度變化。據美國傳媒報道，從上月28日中國氣球進入阿拉斯加上空，美軍北方司令部已經發現並有追蹤，1月31日，當氣球從加拿大上空再次進入美國，拜登已接到報告。但美國國防部長和参聯會主席建議勿將其擊落，因碎片或會傷害地面平民和基礎設施，並稱美國已採取措施，這個氣球不會帶來安全威脅。不過，當發現氣球的消息曝光後，由於遭受共和黨議員批評，白宮態度丕變。在中方解釋該氣球係因自身控制能力有限，偏離預定航線誤入美國，並表示「遺憾」之後，美方還是小題大作，高調押後國務卿布林肯訪華，美國軍機更在眾目睽睽之下，用導彈擊落氣球。

美方態度反覆前後矛盾

事件輪番升級中方被動

中美之間對此事的反應看似輪番升級，但美國卻是主動的一方。當布林肯致電王毅時，王毅還呼籲雙方要保持定力，及時溝通，避免誤判，翌日美國就擊落氣球，中方才作出譴責；美方指摘中國氣球在特朗普時期就曾3次侵犯美國領空，中方則反擊指美國間諜氣球曾十多次飛越中國上空；事發後數日，美國國會參眾兩院大比數通過決議，譴責中國「侵犯美國主權」；在北京，全國人大外事委員會則發表聲明，譴責華府「惡意炒作和政治操弄」；美國又宣布制裁6間所謂涉及氣球的中國公司，中國亦對兩間參與對台軍售的美國公司作出制裁……可見，由始至終中方只是在被動應對。

風波中美方很多說法前後不一，自相矛盾，如一口咬定中國氣球是軍用監控性質，但迄今未有拿出具體證據，剛剛完成殘骸打撈，尚未開始檢測，就聲稱「進一步支撐了這是中國間諜氣球的結論」，同時又承認「有關中國氣球的關鍵問題仍然沒有答案」；美方匿名官員聲稱，該氣球離開中國後，美國對其追蹤了數日，氣球的初始軌迹是朝向關島，但似乎被吹偏，最終飛越美國，間接證實中方的說法。關於中方對氣球的操控，一種說法是在氣球飛入美國本土後，中方恢復了操控，令氣球飛向敏感的美軍目標上空，另一種說法則是不清楚中國對其有多大操控能力。

氣球事件甫曝光，美國國內很多政治勢力就藉機炒作，形容事件是中美新冷戰的「標誌」，甚至是中美關係的「斯普特尼克危機」（Sputnik crisis），危言聳聽，不絕於耳。雖然拜登聲稱氣球事件不會進一步削弱美中關係，卻難敵美國兩黨競相對華強硬的大氣候。所以，他不僅下令擊落中國氣球，還押後布林肯訪華，制裁6間中國公司，更向39國通報稱他們也遭中國間諜氣球監控。美軍更在北美上空大演導彈打氣球的大騷，惟事後尷尬地承認，後來擊落的3個氣球都與中國無關，屬商業、娛樂或科研用途。

美台進入選舉周期

今年料多「黑天鵝」

真正令中方憤怒的，不是美國擊落中國氣球，而是美方前後態度不一，前言不對後語。據報，美方曾經接受中方有關氣球的解釋，並表示不會擊落，結果不但擊落，還大張旗鼓地「加戲」，令本來一場意外的小風波變成國際矚目的大事件。

氣球事件發生的背景就是中美之間缺乏最基本的互信和溝通管道。習拜會之後，中美關係雖稍緩和，但美方從晶片技術封鎖的科技戰，到對台軍售的台灣牌，都令雙邊關係乍暖還寒。因此，布林肯押後訪華，未必是壞事，因為在此氛圍下，他訪京恐怕很難實現落實習拜會改善關係的共識，倒不如暫時擱置，讓雙方都冷靜下來。在美方擊落氣球後，中方拒絕兩國國防部長通話也是同理。

一場氣球風波，對已經百孔千瘡的中美關係來說，只能算是2023年嚴峻考驗的序幕。由於美國和台灣都已經開始進入選舉周期，今年的中美關係肯定是危機四伏。美國黨爭導致的政治極端化傾向，很易發生「黑天鵝」事件。拜登日前似乎想為氣球風波找落台階，現場即有人提問他家人與中國的生意關係，美國的政治氣氛可見一斑。氣球風波證明，白宮妥善管控危機、穩定中美關係的誠意與能力都不足。勢在必行的美國眾議長麥卡錫訪台，最多是重演去年8月佩洛西的一幕，有驚無險，值得注意的是最近傳出台灣總統蔡英文年中可能訪美，甚至要到國會演講，如果成事，才真是可能導致中美關係攤牌的最嚴峻考驗。