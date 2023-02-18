社評：化解復常瓶頸人手荒 長遠更須充實勞動力

由學校飯餐到旅遊業

人手瓶頸成復常障礙

全港小學恢復全日面授課堂，標誌校園生活終於回復正常，然而午膳供應鬧出問題，卻苦煞不少家長。事件源起是食環署本周收到學校午膳飯盒衛生問題的投訴，以及懷疑食物中毒個案，涉事供應商宣布，為了檢視生產程序及深層清潔消毒廠房，下周一及周二暫停午飯供應，受影響學生料達10萬，家長議論紛紛，一方面關注食物安全，另一方面亦要幫子女準備兩天午餐，高小學生有一定自理能力，自行帶飯問題不大，但部分初小學生可能需要家長中午送飯，也的確難為了一些在職家長。

涉事供應商上周已傳出供應不穩、漏單等問題，公司方面當時曾解釋，小學全面復課後，每天要供應逾10萬個學校飯盒，比復課前增3、4倍，由於疫下不少員工早已轉行，人手短期較為緊張，公司方面正積極增聘及調配人手，應付學校需求。今次午膳飯盒鬧出食安衛生問題，跟人手問題有沒有關係，有待查證，無論如何，涉事供應商都要負起責任，沒有推搪藉口。不過部分行業疫後復常遇上人力瓶頸，也是事實，情况值得關注。

香港與內地上周全面恢復通關，內地團可以重來香港，對冰封多時的本地旅遊業，理應是重大喜訊，問題是過去3年業界流失了九成人手，就算現在可以恢復接團，也因為嚴重缺人而無法做生意。有業界人士稱，雖然最近已加薪「搶人」，但目前全行人手估計只及疫前兩成，導遊尤其短缺。一些與旅遊相關的行業，諸如酒店、旅遊巴等亦面對類似問題；航空業方面，除了航空公司缺人，機場地勤人手同樣不足。

根據業界評估，現時酒店業人手較2018年少三成，以房務及前枱接待員最短缺；疫情全港有逾千架旅遊巴，約2000名司機，現在司機人數估計少了1/3，等待檢修未能營運的旅遊巴有近800架。近日有內地在港上市公司安排3000人訪港出席活動，本地旅行社也因為不夠旅遊巴及司機，被迫放棄安排團友在港留宿觀光。本港旅遊業復常，先要撐過人手不足難關。對旅行社而言，眼前一大難題是復常初期入境團不多，工作機會有限，收入亦不穩定，旅行社很難說服已轉行的導遊歸隊，但不夠導遊又令旅行社無法擴大接團規模，若遲遲不能打破這一惡性循環，將影響本港旅遊業復蘇。

財政預算案下周公布，有旅遊業人士希望政府設立復業基金，「協助業界請人提升接待力」，然而復業基金的操作，倘若實施等於叫政府出錢補貼工資，幫旅遊業從其他行業（例如邨巴校巴服務）身上直接「搶人」，肯定惹來反彈，說出來也很難服眾。當然，這不等於政府可以對旅遊業人手瓶頸撒手不管，當局需要密切留意形勢發展，在盡量避免引起「界外成本」、損害其他行業下，協助旅遊業克服眼前難關。

放眼世界，疫下或疫後經濟急速復常，勞動市場無法及時適應調整，部分行業出現人手瓶頸，情况並不鮮見。當然，這兩、三年香港還有另一個影響勞動力的因素，就是移民潮。統計處數字顯示，去年底香港人口臨時數字約為733萬，按年下跌0.9%，本地居民淨移出人數呈升勢，約有6萬人，至於單程證移入則略多於2萬人，意味全年錄得近4萬人淨移出，勞動市場短期受壓，乃是必然。

移民潮削短期勞動力

人口老化礙長遠發展

政府公布最新失業率為3.4%，比上月再降0.1個百分點，是連續9個月下跌，重返2020年1月疫情初爆水平，至於就業不足率只有1.4%。這樣的失業及就業數字，其實已甚為接近全民就業，然而諷刺是不少行業都大嘆缺人，加薪搶人看似有利打工仔，但如果問題出於勞動市場緊張難以請人，就有可能引發工資螺旋上升推高通脹的局面。政府提出人才入境計劃，未來3年合共輸入至少3.5萬名逗留至少1年的人才，對於填補短期勞動力缺口有多少幫助，需時觀察；就算措施奏效，本港人口老化長遠對整體勞動力的影響，依然需要處理，若不及早應對，未來人口結構根本難以支持香港持續發展。

香港長遠需要充實勞動力，政府可以透過提供更多育兒及暫託配套，鼓勵婦女就業，釋放勞動力，期望新一份預算案能夠有所回應；與此同時，政府更應早日制訂長遠勞動人口政策，謀劃未來。逐步擴大輸入外勞及吸納更多新移民，雖是敏感課題，但人口老化與勞動力萎縮的壓力，始終需要處理。

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