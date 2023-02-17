社評：政府賣地進帳不穩定 庫房收入結構要改革

荃灣官地成功批出

流標情况仍須觀察

去年本港樓市受本地疫情、息口向上、移民潮、內地封關經濟放緩等多重因素影響，表現低迷，差估署樓價指數全年累跌逾15%，連續13年升勢結束。隨着香港與內地恢復通關、全面重開復常，近期二手樓價開始出現回升迹象，可是賣地情况卻是另一幅光景，接連有3幅地皮或大型發展項目流標，包括赤柱豪宅地皮、市建局觀塘市中心重建商廈項目，以及港鐵小蠔灣第1期發展項目，有人關注發展商是否看淡樓市以至經濟前景，有人更稱，政府去年11月在賣地及短期租約條款內，加入港區國安法適用條文，可能影響發展商投標意欲，云云。政府則強調，賣地條款加入國安元素，是履行特區政府維護國家安全職責，地產界代表亦認為，發展商投地，只會從商業角度考慮，與國安元素無關。

賣地流標頻頻，各界議論紛紛，折射了社會上一些政治情况，所謂「國安法影響」，更有政治渲染之嫌，捕風捉影，缺乏憑據。荃灣油柑頭一幅中小型住宅官地，本周由嘉里集團以近14.4億元中標，接近市場估值上限，有關地皮不近鐵路站，中標者須興建政府設施，地政總署仍收到10份標書，是近7個月以來反應最佳的地皮，雖然不算大型項目，但多少有助吹散一下淡風。

發展商在商言商，投地看價錢看潛力，精打細算無可厚非。過去4年，香港經濟有3年陷入衰退，商廈空置率處於高水平，樓市每况愈下，雖說最近經濟及樓市初現起色，但復蘇力度有多強，仍有很多變數。香港內地通關以及「高才通」等人才輸入計劃，對本地樓市有多少提振作用，需時觀察；美息雖有見頂之勢，但暫時亦看不到聯儲局考慮減息。去年樓市表現差，發展商紛紛押後推盤，除了令新盤貨尾積壓增多，亦影響了資金回籠情况；商廈方面，空置率回落要視乎經濟復蘇力度，不會一蹴而就，何况未來還有不少甲級商廈新供應，市場需時消化，凡此種種，都是發展商入標投地轉趨審慎的因素。

另外，去年下半年，先後有屯門大欖住宅地皮及啟德商住地皮等以低價成交，令發展商認為有更多機會「執死雞」低價購地，然而另一邊廂，隨着香港內地重開復常，政府傾向看好前景，強調不會賤價賣地，雙方就地價展開拉鋸，流標情况自然亦相應增加，赤柱豪宅地流標，原因是各份標書入標價均低過政府底價。至於港鐵小蠔灣地產項目流標，則與大型新發展區投資大耗時長，以及要為港鐵興建車站車廠等設施有關，發展商想討價還價；觀塘商廈項目流標，則跟投資額高以及區內商業用地供應多有關，現在市建局考慮將之改為商住項目，相信發展商未來又會重新考慮。

堅持土地供應穩定

更要改革公共財政

財政司長陳茂波上月強調，不會因為本年度財赤較大而心急賣地，以及不必要地調整地價。香港經濟復蘇力度未明，房地產市道轉勢仍待確立，相信短期內發展商與政府就地價還會有很多拉鋸，本月稍後截標的旺角洗衣街商業地，外界便估計頗有可能流標。無論如何，政府都不能因為一時財政壓力，改變土地供應方針，除了不能賤賣土地，也不能為了托價而減少土地供應。10多年前政府停止主動賣地，同時又放棄大規模造地，拱手讓出土地供應主導權，至今社會仍在吃苦果，教訓深刻。不管價高價低，政府都必須堅持為市場提供穩定土地供應，回應社會對房屋及經濟用地的長遠需求。

地價是特區政府財政收入主要來源之一，以2021/22年度為例，地價收入便佔政府全年收入約兩成，比重之高僅次於利得稅（約23%），然而地價收入很受經濟環境及樓市影響，太過依賴賣地及土地相關收入，對確保財政穩定有害無益。近年特區政府表示要加緊造地建屋，北部都會區、交椅洲人工島等大型發展項目將陸續展開，倘若當局造地「不走數」，未來10年「熟地」供應預計可達3280公頃，意味香港樓市供不應求局面，屆時有機會出現結構性的長遠改變，地價在供求定律下，亦不應再像疫前那麼瘋狂。政府聲稱沒有高地價政策，為了加強未來財政收入的穩定性，現在就應該逐步改革公共財政及庫房收入結構，減少依賴土地相關收入。

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