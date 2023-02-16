社評：疫後預算案開拓新局 關心眼前更要看長遠

疫下財赤情况特殊

濟民紓困不能大削

預算案公布在即，各界議論紛紛。派糖方面，多個政黨都主張全民再派消費券，促進疫後復蘇，但亦有個別政黨唱反調，認為應該收緊財政政策，並提出加稅主張，近日有關上調博彩稅、提高煙草稅100%等意見，都在社會引起不少討論。陳茂波早前預告，2022/23年度財赤料逾千億元，「節流是必須、開源更重要」，又說環境不好要「睇住荷包、睇餸食飯」，隨着社會逐步復常，部分紓緩措施可能要調整。

疫下本港經濟起伏甚大，GDP由2020年萎縮6.5%，到2021年大幅反彈6.3%，再到去年因為第五波疫情及內地經濟放緩影響，預測萎縮3.2%，政府財政收入及儲備隨之波動，亦屬必然。隨着疫情影響淡出、香港與內地都全面復常門戶重開，特區今年財政狀况，可望告別疫下非常時期，雖然外圍變數仍多，但本地經濟表現理應比去年理想，政府也毋須再為抗疫背負沉重開支，沒理由假設新年度續有巨額財赤。

政府財政儲備去年縮水超過一成，幅度誠然不小，但8000億元儲備水平，相當於政府12個月開支，仍是相當可觀，政府財政仍然穩健，去年情况其實很特殊，不少學者亦提到，北部都會區及人工島等項目創造巨大經濟價值，未來可以選擇發債，不一定要消耗大量財政儲備。應花則花應慳則慳是理財基本原則，政府不能有錢亂花、不問成本效益推動政策，必須設法壓縮各類天價工程開支，然而當下百物騰貴車費電費樣樣加，政府需要為市民提供適切支援，沒理由大削紓困濟民措施。

後抗疫時期，香港百廢待興，疫後跟疫前更是兩個世界，新一份預算案既要針對當下，也要放眼長遠。新加坡政府日前公布的預算案，便以「邁向新時代」為主題，勾勒疫後星洲發展新方向，在一個充斥「零和遊戲思維」的世界新時代中，為經濟重新定位。新加坡副總理兼財長黃循財提到，全球陷入經濟民族主義和保護主義之中，世界對星洲一類小型經濟體將不再那麼友善，新加坡必須適應新時代。香港其實也要面對類似問題，不過與星洲相比，香港的新定位相對清晰，就是融入灣區、背靠國家、聯通世界。新一份預算案需要本着這一定位謀劃未來，同時亦要認真跟進不利本港財政長遠穩定的隱憂，包括人口老化、稅基狹窄等問題。

人口老化牽動大局

擴闊稅基須早籌謀

長期以來，政府收入很大部分來自利得稅、薪俸稅、個人入息稅，以及與土地相關的收入，諸如賣地等。比起很多國家及地區，香港稅種相對有限，亦較容易受經濟周期波動影響，土地相關收入的情况尤其明顯。2021/22年度特區政府原本預料有過千億元財赤，最終竟有百多億元盈餘，賣地成績好是主因；2022/23年度巨額財赤重臨，一大原因是賣地收入甚差。特區財政狀况彷彿與賣地及樓市表現掛鈎，肯定不是健康現象，長遠必須改變。上調博彩稅或煙稅等做法，可以幫補一下庫房收入，惟作用有限，更不會為稅基狹窄情况帶來任何改變。香港需要推動稅制改革，擴闊稅基是其中一個必然方向。

稅基狹窄問題，早於港英年代已有人提出，多年來討論復討論，總是沒有下文。擴闊稅基開徵新稅種，其實不一定等於加重稅賦，因為當局可以透過其他方面的減免，避免納稅人整體稅務負擔加重，問題是官員往往畏事避難，經濟好景樓市暢旺時，庫房豬籠入水，不急於碰這個燙手山芋；經濟差的時候，更加無人敢提開徵新稅種，然而隨着香港人口老化，擴闊稅基問題，已不能再無了期拖下去。

過去數年，政府社福經常開支顯著增加，嚴格而言只屬「追落後」，不能減亦不應減。高齡海嘯逼近，政府未來在安老、醫療等方面的開支只會更多；與此同時，人口老化下，勞動市場有萎縮壓力，納稅人數目減少，相對穩定的薪俸稅收入亦有可能下降。政府恆常開支持續擴大趨勢難逆，如果稅收結構依然倚重大起大落的土地相關收入，未來一旦遇上經濟逆境，財政穩定會出問題。促進創科發展，推動經濟產業多元化，可以令政府逐步減少依賴地產收入，然而這將是一個漫長過程，擴闊稅基不能不做，亦難言有「最好時機」，特區政府是時候拿出政治決心，認真處理這個問題。

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