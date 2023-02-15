社評：收費電視萎縮成大勢 3間免費台競爭更熾

成敗皆因科技發展

有線電視告別觀眾

有線電視近年經營困難，終止服務消息雖然來得突然，卻也算不上令人意外。母公司有線寬頻寧可提早6年交還牌照，說明集團認為有線電視營運狀况不可持續，無力回天，與其勉強經營，不如早些壯士斷臂。有線寬頻強調，旗下免費電視業務不受今次決定影響，「有線新聞」品牌將以免費形式在跨平台繼續播放，其他業務包括寬頻通訊、電話服務和流動通訊等，也會如常繼續營運，集團現在並無計劃裁員，未來還會加強投資免費電視頻道及多媒體業務。

科技推動電子媒體發展，電視由黑白到彩色、由有線信號到大氣電波廣播，為社會帶來深刻變化。及至上世紀末，有線收費電視盛世降臨，則跟資訊革命息息相關。美國有線新聞網絡（CNN）1980年開台，掀起24小時新聞頻道革命，並於1991年第一次波斯灣戰爭期間「一戰成名」，廣為世人認識，各地紛紛仿效。在香港，有線電視1993年開台，成為本地首間開設24小時新聞頻道的電視台，具有劃時代意義。另外，互聯網1990年代初興起，也為有線收費電視在港立足，創造了商業條件，鋪設地底線路，不僅為了服務電視觀眾訂戶，更是放眼互聯網新時代，爭逐網絡服務商機，然而成也蕭何， 敗也蕭何，這30年資訊科技發展之快，超乎想像，電子媒體生態再被顛覆，收費電視經營模式面臨重大考驗，有線電視亦要告別觀眾。

有別於傳統免費電視台只得2、3條頻道，有線收費電視可以提供大量頻道供訂戶選擇觀看，1990年代在港面世時，的確令人眼前一亮，不少人都因為想看英超意甲等球賽，成為收費電視訂戶。其後本港出現第二間奉行「電視＋寬頻」模式的收費電視台，雙方激烈競爭，英超、世界盃及奧運獨家播映權花落誰家，甚至成為社會話題。然而過去十多年，有線收費電視的整體經營環境，因為網絡技術的發展，以及智能手機的普及，出現了根本變化。高頻寬高網速，令高質流暢媒體串流服務得以蓬勃發展，由初期的網絡機頂盒，到現在的智能電視，只要安裝了內容供應商的應用程式，就可隨時點播想看的電影電視節目，大舉搶走收費電視觀眾；智能手機的出現，結合了社交媒體及影片分享網站發展，令收費電視觀眾流失得更快。

電視業須敢於求變

定位問題認真思考

當然，這一變化不單影響香港，也是世界各地普遍情况。在美國，近10年有超過2500萬個家庭取消訂閱有線收費電視，收視下降廣告收入自然亦大減，CNN、ESPN體育頻道等經營狀况變得愈益艱難，就連傳媒大亨梅鐸家族亦退出美國有線電視業務。一項調查更顯示，去年7月美國觀眾花在收看串流媒體（包括付費及免費）節目時間，首次超過有線收費電視，並將傳統免費電視遠遠拋離。有線寬頻昨天交代有線電視終止收費服務一事，「環球付費內容提供者及收費電視經營者競爭日益激烈」，正是其中一個關鍵影響因素。

近年港府開放更多大氣電波頻譜，作免費電視廣播用途，原先依賴「有線＋寬頻」發展模式的收費電視台，多了向免費電視轉型這條出路。本地兩間收費電視台，都有朝這方向發展，至於傳統免費電視台則於6、7年前起，開拓付費串流服務。隨着有線電視退出市場，本港只餘1間收費電視台，免費商業電視台則有3間。回看香港電視業發展歷史，對上一次「三國時期」前後持續約3年，以佳視結業停播告終。香港市場有限，能否支持3間免費電視台，多年來言人人殊，然而可以肯定是本港電視業將進入激烈競爭新時期，同時還要面對環球付費內容提供者的挑戰，電視台必須敢於轉型求變，才能生存。

這幾年，香港社會歷經重大變化，支持本土流行文化成為一時風尚，有電視台以此作為賣點，得到不少觀眾支持，但亦有人關注過度囿於本土，難以拓展市場；有電視台選擇加強與內地同業合作，製作節目開拓內地網上及串流平台收視，然而亦有人認為這只會跟本地觀眾愈行愈遠。電視業是流行文化產業一個重要構成部分，兩者關係往往是一榮俱榮，一損俱損。重振香港電視業，既要充實內容，亦要思考定位。

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