社評：智慧香港需智慧政府 服務電子化助民適應

汲取「易通行」碰壁教訓

電子病假紙須多宣傳

智慧城市建設，在港談了至少10多年，實際發展卻緩慢。智慧政府是智慧城市不可或缺一環。特區政府2017及2020年先後發表《香港智慧城市藍圖》及其「2.0」新版，重點之一正是建設智慧政府，然而現實是特區政府目前仍處於「電子政府」基礎建設階段。當深圳等地政府已開始運用大數據改善城市管理、以人工智能系統調控交通，邁向進階智慧政府，特區政府還在忙於推進紙本文件電子化，改為網上填表格交資料，以電郵或電子檔案代替紙本傳真，跨部門數據和服務亦往往無法互通，有議員便舉例指出，現時中小企商戶申請牌照過程繁複，開業要向不同部門申請牌照，資料重複填寫，不同部門網頁設計不一，不方便用家。

《香港智慧城市藍圖2.0》提出以創新科技構建「智慧香港」，去年施政報告亦有談及，主張以一系列措施，包括政府服務電子化、進一步全面採用「智方便」一站式數碼服務平台等，提升市民生活質素。「智慧香港」建設，各方各面都要加快文件電子化。醫管局昨天宣布，下月6日起推出電子醫生證明書（電子病假紙），是一項影響廣泛和深遠的措施，醫管局形容這是「智慧醫院」發展的重要一步。

「智慧醫院」是醫管局銳意發展的方向，進展亦相對理想。為了減輕醫護工作壓力，局方近年積極推動病房運作電子化，隨着病歷逐步電子化，院方毋須再浪費時間索取紙本病歷，有助為病人提供無縫及有延續性的醫療服務；另外，局方還在普通科門診及急症室，引入AI技術篩查部分X光片。以往院方不時要處理病人遺失紙本病假紙等事宜，電子病假紙可以減省相關行政工作，還可配合遙距診症服務發展。疫情3年，遙距診症服務得到普遍歡迎，醫管局表示，電子病假紙之後，局方還會針對送藥及付費等環節，推出更多電子化措施。

當然，電子病假紙是新事物，總有人不適應不習慣，就連醫管局方面亦擔心，部分員工初時未必習慣發電子病假紙，公眾適應力必定更為參差。局方表示，電子病假紙除了有醫生電子簽署，亦會有加密二維碼，方便儲存、查閱和核實，市民日後可透過醫管局應用程式HA Go下載和分享電子病假紙，然而觀乎抗疫3年經驗，必有部分不太掌握電子科技的長者或市民，覺得技術門檻太高，不懂使用。醫管局表示，電子病假紙推行初期，會繼續印發紙本病假紙，暫時亦無全面取代紙本病假紙的時間表，這當然可以是權宜之計，但更重要是大力宣傳教導公眾如何處理電子病假紙。近日運輸署「易通行」計劃碰壁，正是反面教材。

運輸署原定本月底在青沙（青衣至沙田）管制區實施「易通行」不停車繳費服務，車主需要申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口、設定自動繳費方式，然而推進工作卻遇上不少問題。有車主忘記在運輸署登記的電子聯絡方式，未能成功上網登記「易通行」；不少職業司機年紀較大，存在數碼鴻溝，不懂以手機應用程式做網上登記，雖然署方已作出「補鑊」措施，以購買「司機卡」代替網上登記，方便他們，可是「易通行」推進的節奏與步伐已被打亂，署方昨天不得不宣布押後至5月初實施。「易通行」未來將涵蓋所有政府收費隧道，符合智慧交通長遠發展，問題在於當局低估了電子登記對部分車主的難度，措施倉卒推動，事前宣傳教育不足，申報程序又複雜，當局必須引以為鑑。

智慧香港建設待加快

政府須推動公眾參與

智慧政府一方面需要善用創新科技，提升內部管理及執行效率，另一方面則要面向公眾，為市民提供更便捷服務，文件表格電子化是大勢所趨，與此同時，當局亦要幫助一般市民適應這一發展。政府2020年底推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台，方便市民可以用單一電子身分認證，登入及使用逾220項政府和公私營機構的網上服務，迄今約有160萬登記用戶，官員一再強調進展良好，然而換另一角度看，「智方便」登記用戶僅佔全港人口兩成，反映公眾尚未普遍習慣使用政府電子化服務，香港智慧政府建設還得再加把勁。去年財政預算案，政府預留6億元推動政府運作數碼化，包括3年內進行一次全面電子政府審計，檢視進度，當局不應再歎慢板。

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