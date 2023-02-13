社評：香港搶人才應面向國際 大灣區共建共享人才庫

香港需要搶人才迫在眉睫

向哪裏搶什麼人才成關鍵

香港需要搶人才，迫在眉睫，從剛公布的數字看，在短短一個月，屬於世界百強大學畢業生，工作經驗3年以上或以下的類別，共有6245份申請，而坊間對於A類人才成績未符理想頗有微言，這個類別要求年薪250萬元以上，條件比競爭對手新加坡更為嚴格，而事實上，這個類別獲批的申請者有470人，其中年薪500萬以上的也有169人。按照這個數字推算，政府在一年內吸引35,000個人才的目標，應該不難達到。

然而，現在中央公布的計劃，似乎是中間殺出的程咬金。中央更「優厚」的條件，分別給6類不同行業的人才5年、3年或1年的簽注，可以無限次數往來大灣區與香港。而這個措施，更符合實際需要，因為已經在大灣區就業的法律、醫務衛生和文教傑出人才或者科研人才，他們需要的是往來的便捷，來香港出席國際會議、與客戶聯繫等，更多的是，同業間合作的項目需要面對面共同解決一些問題，或者在同一間企業，總部設在廣東省或者香港，不同部門的員工需要出席會議等等。

本報去年8月29日社評提出，只要有廣州和深圳戶籍，擁有創科工作經驗，就可以自由來港應聘創科企業，特區政府可給他們工作簽證，他們在港工作期間，可自由往返內地與香港，以及香港與外國，做一個真正的大灣區人，既可充實香港人才庫，也可將人才庫延伸至大灣區。

這個建議跟中央政府現時提出的政策，部分是不謀而合的，所不同的是，更加鼓勵深圳和廣州的創科人才來港就業，抑或是為粵港兩地人才來往更便捷而毋須放棄內地的職位。這個分別關乎人才以什麼地方為基地的問題，從表面上看，似乎是在爭奪人才的問題，但其實不然。

來自大灣區的人才，放棄內地戶籍，到香港成為永久居民，似乎就是香港搶了大灣區的人才。但從人才庫的大數據看，香港即使每年搶3萬多個人才，也不會對大灣區人才庫構成威脅，世界百強大學中，內地佔6間，香港佔5間，北大、清華等大學每年畢業生過萬人，如果加上在外國百強大學畢業回內地工作的，可謂人才濟濟。在香港畢業的內地生，他們當中不少會留港工作，但當中很多人不會等到住滿7年取得香港永久居民身分就返回內地。所以，有沒有搶人才計劃，對整體的人才選擇以哪裏為基地，影響不大。中央提出，即將在本月20日實施的政策，也允許人才同時申請香港人才通行證和內地的簽注，因為兩者並非互相排斥。

創科走廊涵蓋穗深東莞香港人才

人員需要來往便捷更需國際人才

從宏觀角度看，香港與廣東之間，不存在搶人才的問題，因為即使有來自大灣區的人才選擇到香港工作，並決定以後以香港為基地，他們為香港的經濟發展貢獻，最後得益的也是整個大灣區，因為香港的企業，無論科研成果、產品銷售得以發展，廣東的企業與市場或多或少都能夠受惠，反之亦然。現在已經形成了從廣州、東莞、深圳到香港的創科走廊，香港的科研力量、深圳和廣州的產品研發能力，以及東莞的生產企業，你中有我，我中有你，密不可分。

在這條創科走廊從事不同領域的人員，無論搞科研的還是做市場營銷的，都需要頻繁往來粵港之間，除了人員需要出入境的便捷外，還關乎人才的背景，內地人才選擇以香港為基地，對香港的人才庫是增添了力量，他們的科研背景、對市場的了解與人脈關係，無不可以為香港作出貢獻。然而，整個大灣區更需要的是，對外國科研領域的了解與研究合作者的人脈關係，對外國市場的了解與聯繫，香港在吸引這方面的人才，各種條件與關係，比廣東更加優越，如果能夠以「高端人才通行證計劃」，吸引更多來自國際的人才，對香港以及整個大灣區都會有更大裨益。

香港已經是大灣區的一員，疫情3年，大灣區的建設也停擺了3年，日前中央政府主動宣布大灣區人才來往香港的簽注計劃，是一個信號，相信很快會大張旗鼓重啟大灣區建設，人才互通和共建人才庫只是其中一環，特區政府應該全面檢視各項政策，查找妨礙各項要素在大灣區流動的藩籬，為重啟大灣區建設鋪路。

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