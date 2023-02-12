社評：金門倡做非軍事區 兩岸關係現新變化

昔前線變新生活圈

島內民調結果意外

金門和馬祖一樣，雖屬台灣轄下，但卻位於福建沿岸，與廈門近在咫尺。1949年解放軍在此登陸受挫，令金門成為拱衛台灣的象徵及「反攻大陸」的基地。1958年，大陸炮擊金門時，華府怕被捲入兩岸戰爭，要求蔣介石放棄金門、馬祖，「劃峽而治」，引發美台爭執。據大陸記載，毛澤東警覺美國逼蔣撤軍金馬，乃圖謀製造「兩個中國」，遂決定「讓金、馬留在蔣介石手中」，將原定封鎖炮擊改為「打而不封，封而不死」，後來再改為「單日打雙日不打」。

時移世易，今日金門早已從軍事前線變成兩岸「小三通」的橋樑，駐軍從最高峰時的13萬，縮減到現在的3000人，島上地下坑道、碉堡等戰爭遺蹟，亦成為旅遊景點。以現代軍事的發展，大陸若武力攻台，連百多公里的海峽都構不成天塹，一個100平方公里的金門島，更起不到屏障作用。所以，當金門倡設「永久非軍事區」，台灣政界再提「金馬撤軍」，北京已經不以為忤，恐怕反因政治效應，而樂觀其成。

在宣言「要和平」的背後，更主要的訴求還是「要發展」。金門距離台灣210公里，距離廈門最近處不足兩公里，漁民划槳1004下就可抵達，搭船去廈門，也只需半小時。金門的食水由福建提供，疫情前大陸遊客是金門主要收入來源，13萬金門人，僅在廈門就買了上萬套房。從金門隔海就可望到廈門的璀璨燈火，當年炮擊金門的炮兵陣地廈門大磴島，正在興建新國際機場，預計2025年落成，已經通了地鐵。因此，修建廈金跨海大橋，建立「廈金一小時生活圈」，成為金門人的新期待。國台辦在回應金門縣議會的宣言時稱，對於相關呼聲，「我們聽到了，也願意盡可能提供協助」。

近半年來，台灣島內政治生態與兩岸關係都發生了微妙變化。去年11月，台灣的九合一大選中，國民黨大獲全勝，民進黨則遭遇慘敗，在那次選舉中，民進黨屢試不爽的「抗中保台」神主牌失靈，標誌着台灣民意的新變化。上月公布的兩項民調可為佐證，台灣民意基金會民調顯示，對總統蔡英文的不滿意度，從2020年的17.7%升至49.5%，上升近3倍。對她處理兩岸關係的評分，從71.5%跌至38.5%；在台灣民主文教基金會的民調中，對於「用九二共識對話，讓兩岸關係恢復正常」的選項，支持者竟高達46.7%，反對的有35.8%。在民進黨操弄下，「九二共識」近年已被污名化，民調中出現這樣的結果，頗令人意外。

渲染戰危感兵凶

兩岸互動小陽春

在選舉失利後，接替蔡英文擔任民進黨主席的賴清德，雖然曾自稱是「務實的台獨工作者」，亦不得不作出立場的微調，將「抗中保台」的大陸政策修訂為「和平保台」。自去年12月大陸放鬆出入境防疫政策後，兩岸亦出現了春風和煦的互動，先是廈金之間的「小三通」航線自1月7日部分復航，為金門鄉親返鄉過年提供方便，截至上周一（6日），往返62航次、載客4736人次。農曆年後，國民黨前主席洪秀柱和金門縣長陳福海等人訪問大陸，發出增加兩岸直航口岸、解決台灣食品輸入大陸等呼籲。國台辦隨即宣布，對金門酒廠等63家台企予以註冊或更新註冊資料，恢復輸入產品；大陸民航局亦促請台方恢復16個兩岸直航航點。蔡英文出席大陸台商春節聯誼活動時表示，願與大陸展開對話。台灣交通部長王國材近日表示，今年將有百萬陸客赴台。上周，國民黨副主席夏立言率團訪京，中共中央政治局常委王滬寧在會面中對他說，「沒有誰比我們更重視台灣同胞要和平、要安寧、要過好日子的願望。兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化」。

兩岸關係這波的「小陽春」，與中美關係的春寒料峭對比鮮明。其實，正是美軍將領不斷炒作大陸武力攻台的時間點、美智庫不時公布台海之戰的兵棋推演結果，加上台灣當局將義務兵役制由4個月延長至一年，讓台灣民眾深刻體會到了兵凶戰危，令「要和平」成為台灣的主流民意；而台灣經濟自去年下半年出現頹勢，島內通脹壓力令民眾生活百上加斤，亦增加了「求發展」的訴求，這才是金門宣言可能在島內其他縣市引發共鳴的潛在原因。

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