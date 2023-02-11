社評：特首外訪具戰略意義 培訓「中東通」深化合作

鋪橋搭路突出優勢

爭取沙特阿美來港

李家超上周率領多名司局長，以及30多名本地財金創科等界別高級代表，訪問沙特阿拉伯和阿聯酋，尋求加強香港與兩國在經貿、投資和文化等方面聯繫。今次是李家超上任以來第二次外訪，上一次是去年11月訪問泰國兼出席APEC峰會，兩次行程安排，突顯東南亞和中東是特區政府未來開拓商機、加強合作的重點。李家超昨天在迪拜總結中東之行，形容今次是「友誼之旅、推展香港優勢之旅、開拓機遇之旅」，簽署了13份合作備忘錄或意向書，並就綠色金融、建築、創新科技等方面，探討合作空間。李家超表示，訪問團接觸了兩國不少高級官員及工商界代表，包括主權基金高層，以及全球最大石油企業沙特阿美的主席及行政總裁，相信彼此可以建立良好關係。

沙特阿美市值約1.87萬億美元，是目前全球市值第三大的上市企業，僅次於美國科技龍頭蘋果及微軟。香港作為國際金融中心，資金來自四方八面，惟在港掛牌上市企業，始終以內地及本地企業為主，國際化程度仍待提升，若能成功爭取沙特阿美來港上市，肯定有助強化國際金融中心地位。當然，沙特方面亦有自身盤算，指望一次高層訪問便能游說成功，未免不切實際，若能打開對話之門，為日後磋商鋪橋搭路，營造良好氣氛，其實已屬不錯進展。李家超昨天形容，與沙特阿美的會面過程正面，未來會邀請對方派代表到港視察，倘若在港上市外國企業納入港股通交易名單可以早日落實，北水南下的吸引力，可以成為吸引沙特阿美來港上市的重要本錢。

中東與香港的商貿往來源遠流長，由1960、70年代香港工業化時期，到後來內地改革開放、香港朝金融服務業轉型，兩地都有不少生意往來，更有中東主權基金在港投資，然而世界格局在變，香港與中東的關係，亦正步向新時期，除了一般商貿交往，更多了戰略合作含義。世界百年不遇變局，大國對峙激烈，不同陣營壁壘愈益分明，經濟全球化開倒車，昔日有利香港在東西方之間左右逢源的國際環境，已出現重大變化。國際秩序正處於重塑階段，中國與東盟及中東深化合作，是其中一個長遠趨勢，香港作為國家對外重要門戶，「背靠國家聯通世界」既是定位亦是優勢所在，必須把握眼前機遇，加強與東盟及中東打交道。

世局變化調整定位

拋開定型認識中東

近年中東格局正悄然出現變化，美國開發頁岩氣成為產油大國，與沙特等中東國家芥蒂愈來愈深，雙方漸行漸遠，反觀中國與阿拉伯國家關係則持續深化。中東是「一帶一路」倡議重要合作伙伴，而沙特則是區內主要國家。2016年，沙特政府提出「2030願景」，推動經濟多元化、智慧城市及創科發展，希望減少對石油收益的依賴，近年中沙合作重點之一，就是推動「一帶一路」與「2030願景」對接，發揮協同效應。去年底，國家主席習近平首次出訪沙特，兩國簽署近500億美元投資案，又跟阿拉伯多國領袖舉行峰會，標誌雙方關係踏上新台階。有國家帶頭開路，香港「走向中東」乃是順水推舟。今次特首訪問踏出重要一步，特區政府與本地工商界應抓住這個勢頭，發揮香港在法律、金融、科研等各方面的優勢，跟進、深化兩地合作。

香港對中東世界的認識，長期以來很受西方視角及一些刻板定型局限，有些人總以為中東產油國人人很有錢，亦有不少人將視線聚焦於婦權一類問題。其實中東是一個相當複雜的地區，阿拉伯世界內部也不是鐵板一塊，不同國家會有矛盾，保守形象背後，其實亦有很多社會變化在不斷發生。以沙特為例，「2030願景」推動數年，有進展亦有障礙，國家高度依賴能源出口，格局依然未變，但私營部門確實不斷擴張，婦女進入勞動力市場的比率，近年亦有較明顯提升，只是相關資訊過去甚少進入港人視線。尋覓商機規避風險，必須知己知彼。內地不乏熟悉阿拉伯和中東問題專家，相比之下，香港這方面的人才，少如鳳毛麟角。香港長遠加強與中東國家合作，需要更多相關人才，務求對中東有更準確的了解和認識。

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