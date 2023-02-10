社評：空氣質素改善存隱憂 綠色運輸須追上粵深

香港內地全面復常

提防空氣污染反彈

藍天白雲，人人樂見。環保署報喜，去年低能見度時數，合計401小時， 比2004年高峰的1570小時大幅減少，意味市民有更多機會見到藍天白雲。另外，去年路邊監測站錄到的整體健康高風險日數，合共27日，亦較2014年的100日大幅下降。署方指出，過去10年，本港多種空氣污染物指標整體都下降，其中二氧化氮、懸浮粒子及二氧化硫，減幅介乎43%至62%。

空氣污染困擾香港數十年，1970至80年代，工廠和發電廠是污染禍首，及至1990年代，車輛廢氣開始成為最主要源頭。本世紀初，中國成為「世界工廠」，珠三角製造業蓬勃，工廠濃煙滾滾，香港也不時為霧霾所籠罩，然而近十年八載，無論本港還是珠三角地區，整體空氣質素確有明顯改善。一方面，粵港當局均採取了一系列減排措施，並就改善區域空氣質素加強協作；另一方面，內地經濟升級轉型，中央強調發展綠色經濟，廣東省朝服務業和高科技發展，低技術高污染製造業比重下降。環保署昨天亦指出，珠三角空氣污染物自2006年起，整體呈下降趨勢，多種污染物減排幅度由四成至八成多不等。

環保署表示，去年香港以至整個珠三角的空氣質素，皆是10年來最佳，惟有兩點必須留意，一是疫情影響，二是臭氧污染水平居高不下。新冠疫情爆發以來，社會經濟活動因防疫限制而顯著減少，2020年本港一般監測站錄得的懸浮粒子便大跌逾兩成。去年上半年第五波疫情肆虐香港，街頭人車皆減，空氣污染當然大減。署方提到，去年下半年本港開始復常，但相對於前年，空氣污染物指標仍是整體向下，反映減排有成，然而不可不察是去秋粵深從嚴封控遏疫，社會經濟活動大減，珠三角空氣污染減少，香港亦然，不足為奇。空氣污染水平長線向下，不代表短線不會反彈。內地香港全面復常，今年空氣污染情况有何變化，需要密切關注，當局不能因為去年的特殊情况，便意氣自得。

儘管港府近年在控制懸浮粒子方面有可觀成績，然而與車輛排放相關的污染，仍須設法改善。以二氧化氮為例，去年路邊監測站錄得年均濃度為每立方米64微克，雖低於前年70微克，但仍比空氣質素指標限值40微克，高出六成，至於臭氧污染物更持續增加。去年路邊臭氧年均濃度是10年來最高， 比2013年時高出1.4倍，一般監測站錄得的臭氧年均濃度，更直逼歷史高位。

臭氧污染亦稱光化學污染，成因是汽車和工廠排放揮發性有機污染物和氮氧化物，它們會吸收太陽光能量，生成臭氧，形成光化煙霧現象。高空臭氧層可以阻擋對生物有害的紫外線，但城市中的臭氧，對人類眼睛及呼吸系統具有刺激性，濃度太高會令人不適，影響健康。環保組織指出，近年香港空氣質素健康指數偏差的日子，主要污染物再非微細懸浮粒子，而是臭氧，其次是二氧化氮；粵港澳珠三角空氣監測網絡的年度報告亦顯示，區內臭氧污染持續加劇，情况有待改善。特區政府有必要加強與粵深澳當局合作，處理臭氧污染，同時亦要致力減少本地車輛廢氣排放。

本港市區空氣污染問題，與車輛數目持續高速增長息息相關。政府近年推出不少措施，推動「綠色運輸」，包括分階段淘汰數萬輛歐盟四期柴油商業車輛、設立專營巴士低排放區、推擴電動車等，《香港電動車普及化路線圖》、《香港清新空氣藍圖2035》、《香港氣候行動藍圖2050》等文件一份接一份，2035年前停止新登記燃油及混合動力私家車、2050年前實現車輛零排放等長遠目標，若要化為現實，現在就要切實努力去幹，否則藍圖再多亦不過是空話。

粵深推動新能源車

香港步伐有待加快

港府推廣電動車，談了十多年，予人感覺卻是講多做少，目前全港只有不足5萬輛電動車，僅有所佔車輛約5%，反觀深圳，單是去年便新增逾22萬輛新能源汽車，全市更已全面改用電動巴士，當局預料2025年深圳新能源汽車數量，將達到100萬輛。氫能車方面，廣州佛山的發展，在大灣區內更是一馬當先。香港迄今未出台監管氫能的法律，導致城巴引入的全港首輛氫能巴士，仍未能派上用場，然而廣東氫能產業發展之快，現已處於全國領先地位。香港實有必要加快「綠色運輸」發展，追上大灣區其他城市腳步。去年施政報告提出，2027年底前投入約700輛電動巴士及3000輛電動的士，方向正確，但步伐仍嫌太慢，當局須更加進取。

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