社評：死因研訊還家屬公道 查找不足須獨立檢討

長者染疫在家失救死

死因研訊揭冰山一角

案中六旬婦人有長期病患，與幼女同住。2020年底，香港爆發第四波疫情，事主幼女12月8日確診，翌日送往隔離，事主則被列為密切接觸者，衛生署認為事主有自理能力，亦無病徵，通知她獨自居家檢疫，等待送往檢疫中心。幼女兩天後致電母親，事主透露感到不適，出現流鼻水、頭痛等病徵，惟衛生署人員仍未有聯絡她。第三天，幼女再度致電母親，無人接聽，翌日消防破門入屋察看，發現事主倒斃牀上。

死因庭近日就案件展開聆訊，法醫指解剖顯示事主體內有新冠病毒，肺部受損情况與新冠肺炎病徵脗合，認為事主直接死於新冠病毒，冠心病背景屬於感染後死亡的「輔助因素」。裁判官引導陪審團稱，若接納法醫證供，可裁定事主「死於自然」，最後陪團審亦一致得出這一結論。

香港戰「疫」3年有餘，形勢不斷變化。第四波疫情爆發時，新冠疫苗才剛剛面世，尚未展開大規模接種，坊間也未廣泛使用抗原快速檢測，病毒株特性亦跟後來的Omicron有很大分別，感染肺炎致死比率高很多，當時抗疫策略重點，落在病毒封堵與追蹤，務求早發現、早隔離、早治療，然而六旬婦之死，顯示當局並未做到這一要求。

事主是長者，有糖尿病及冠心病，無針可打下感染新冠，其實非常危險，不管有沒有病徵，都應該先送入院。事主幼女庭上亦稱，她在隔離首天已通知衛生署母親有長期病，當時署方回覆會派員跟進，惟案情顯示，事主由列為密切接觸者，到3天後發現倒斃家中，衛生署遲遲未有跟進，連派人收集事主唾液樣本亦欠奉，要到驗屍才知確診。專家證人提到，當時香港有3種治療新冠病人方法，包括使用瑞德西韋等，若事主於12月11日（即法醫評估死亡當日）的早上或之前送院，醫院能治療其新冠肺炎併發症。換言之，婦人之死完全有機會避免。

衛生署解釋，跟進事主個案姍姍來遲，一大原因是當時第四波疫情正烈，短短數周，確診個案由每日約10宗飈升至逾100宗，署方人手不足，同時還要兼顧多次大型社區撤離行動，事主的檢疫令延至同月11日才受理。根據署方人員供辭，護士最初判斷事主長期病情况穩定，無病徵兼能自理，所以沒有優先處理，至於為何沒有查問事主長期病是否嚴重，護士解釋因為署方表格並無要求填寫相關資料，負責發出檢疫令的醫生則提到，若知道事主長期病屬較嚴重情况，需要一天注射4次胰島素控制病情，會另作跟進。

過去3年，衛生署人員落力抗疫，即使支援不足，依然拼盡全力，整體表現應予肯定，然而失當之處，亦應該直面。六旬婦之死，衛生署處理明顯有失當之嫌，密切接觸者風險區分與跟進，流於粗疏，陪審團亦特別就此提出建議。署方人員強調，人手不足影響了當時應對，負責檢疫隔離等安排的工作小組，之前皆有要求增加人手，但直到六旬婦死亡個案曝光後，情况才見改善，密切接觸者送往檢疫中心流程有所調整，積壓個案得以一周內清理。凡此種種，難免令人質疑，當局為何不早些有所行動。

去年第五波疫情高峰期，染疫長者在家呆等缺乏支援，未獲及時救治而死，為數不少。六旬婦之死，其實是早來的警號，預示了第五波疫情的亂象與慘况，可惜當局未有為意，提早汲取經驗教訓。香港抗疫3年，跨部門協調不足，衛生署單打獨鬥，情况屢見不鮮。去年施政報告提出增設「全政府動員」級別，針對「需要大量人手」的重大事故，然而就算事態未去到如此嚴重，跨部門協作動員同樣需要做好，不應等到鬧出亂子，才急急調動人手補救。陪審團建議衛生署與其他部門協調，透過定期訓練提升動員能力，反映了這一思路，並非有了「全政府動員」機制，問題就毋須跟進檢討。

抗疫深層問題

須從全局檢討

死因研訊有助家屬了解親人離世始末，還原過程真相，陪審團亦可以給出一些建議，供當局參考，惟針對個別案件建言，跟全面檢討抗疫得失、總結經驗教訓，乃是兩回事。類似六旬婦染疫在家失救死亡的個案，疫情期間一再出現，反映本港基層醫療、鄰里支援多有不足，唯有放眼全局檢討，才能看得更遠更深；另外，疫情期間，政府部門一再錯判形勢低估問題，未出事前常稱人手足夠、設備充足、做法行之有效，云云，結果卻是左支右絀，「倒瀉籮蟹」，背後是否反映不同部門對「黑天鵝」缺乏防備，沒有多做最壞打算？獨立檢討抗疫，正正有助找出這類更深層的問題，當局不應迴避。

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