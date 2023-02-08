社評：迎接AI創作大時代 積極參與兼思考監管

ChatGPT掀試用潮

百度「文心一言」蓄勢待發

人類社會迎來第四次工業革命，有別於之前的機械化生產（第一次）、電氣化大規模生產（第二次）、電腦化及自動化（第三次），第四次工業革命核心在於虛擬現實結合及智能化，AI發展舉足輕重。近年AI應用愈益普及，開始登堂入室，人們日常生活，愈來愈多機會接觸到智能化裝置及服務，然而AI聊天機械人程式面世所帶來的震撼，還是超出了很多人的想像。去年4月，微軟有份投資的公司OpenAI，推出名為DALL-E 2的生成式AI，用戶輸入一些簡單語言，系統就能模擬大師畫風，生成精美圖畫；及至去年底，該公司又推出聊天機械人程式ChatGPT，開放網民免費試用，系統懂得依提示字元回答問題甚至作文，包括笑話、詩歌、文章、散文甚至長篇論文，短短數月已有百萬計人士試用過。

AI能力不斷提升，千變萬化如圍棋，一樣能夠戰勝頂尖人類棋手，社會早已知之，但對一般人而言，有機會試用強大AI系統，親身感受其威力，跟看媒體報道作壁上觀，始終是兩回事。生成式AI可以「創作」出各種跨媒體內容，包括文字、短片、聲音、圖像等，AI聊天機械人的出現，將生成式AI普及應用，推向嶄新層次與天地。ChatGPT率先公開試用，Google母公司旗下的AI聊天機械人Bard，也在加緊做內部測試。中國AI發展位居世界前列，百度作為內地AI龍頭企業，旗下的AI聊天機械人「文心一言」，亦準備下月推出。受消息刺激，百度股價昨天大漲約一成半。

俗語有云，「熟讀唐詩三百首，不會吟詩也會偷」，AI聊天機械人及其後的生成式AI技術，某程度就是將這句話貫徹執行，化為現實。以ChatGPT為例，其AI系統會從數以億計的文章中學習，因應用戶的提問或要求，模仿不同作者、專家乃至政客的風格與口脗，寫出通順文章。當然，現時的AI聊天機械人，尚有各種各樣的不足，例如它能夠出口成文、對答如流，卻無法保證生成出來的文章言之有物、前文後理沒有邏輯犯駁。不過有學者測試發現，由ChatGPT自動生成的論文功課，儘管內容水平不高，但成績足以及格，兼能通過大學的防抄襲軟件檢查。OpenAI近日雖已公開一套系統，供用戶分辨文章是否有可能由AI生成，惟公司承認，系統對短文的鑑別能力並不靠譜。

AI挑戰專業人士

錯假資訊存隱憂

水能載舟，亦能覆舟。科技發展及應用，從來都是雙刃劍，可以造福人類，亦可帶來破壞與傷害，以21世紀社交媒體革命為例，正面看，它令人與人的接觸聯絡變得容易；負面看，社媒充斥流言假資訊，圍爐取暖現象加劇社會撕裂，同樣令人深惡痛絕，然而科技將繼續發展並改變世界，卻是毋庸置疑。全球AI研究及應用，中美是目前兩股強大勢力，兩國互爭雄長，AI發展步伐只會更快，而生成式AI將是未來其中一個炙手可熱的研究範疇，預料未來數年將湧現更多生成式人工智能公司，以及大量相關應用平台，有專家甚至聲言，到了2025年，網上絕大部分內容都是由AI製作。香港必須為迎接AI大時代做好準備，這包括積極投身參與發展，以及跟進監管及社會適應問題。

公眾驚訝於AI「生成」內容的能力，同時亦感受到它對人類工作、就業等各方面的威脅。假以時日，AI聊天機械人取代人類，負責客戶熱線等服務，再非天方夜譚。工業革命本質是追求更高生產力，每次革命過程中必有一些行業、個人及生產模式遭淘汰。若說機械化、自動化會淘汰低技術勞工，隨着生成式AI走向成熟，律師、會計、新聞工作等專業，皆有可能受影響。雖然生成式AI未必能夠提供具原創性的真知灼見，但處理一些有範本可參考的工作，卻是綽綽有餘，足以取代能力不高、濫竽充數的專業人士，這是政府、相關行業與教育當局需要提早思考的問題。

另外，AI「生成」的內容不一定準確，甚至可能含有假資訊，又或有違道德規範，若無把關或監管，有可能令網上假消息錯資訊氾濫更為嚴重，歐盟最近提出，需要研究立法處理相關風險，亦有人擔心這會窒礙AI發展，平衡拿揑並不容易。提供生成式AI服務的公司，可以規範生成出來的內容，不會教人製造炸彈為非作歹，但這亦意味內容審查，誰有權過問、準則如何制訂，固然有爭議；大國鬥爭尖銳，世界撕裂加深，不同陣營的AI系統，可以有迥異的道德倫理及政治意識形態，生成出來的內容，可以引發政治風波，甚至成為文宣武器。凡此種種，都是香港需要開始思考的問題。

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