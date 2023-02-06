社評：導彈轟氣球騷一場 中美博弈揭新一頁

美國防部對氣球初時處之泰然

政治壓力升溫拜登才下令擊落

來自中國的一個氣球，漂洋過海13,000公里，初到阿拉斯加時沒有引起關注，直到蒙大拿州上空，恰逢美國國務卿布林肯即將啟程首訪北京，「突然」成為萬眾矚目，是否窺探了導彈發射井的機密先不說，美國指控中國「派遣」飛行物入侵美國領空，或許可以振振有詞。不過，中國外交部初而表示要調查，後來聲明這是民用氣球，而且是因不可抗力因素才誤闖美國，並罕有地表示「遺憾」。美國國防部官員表示，該氣球不會對美國的軍事及人身帶來威脅，總統拜登據此決定，不擊落氣球，隨即引起反對黨議員責難。白宮的解釋是，不希望跌落碎片為居民帶來風險，這是對國民負責任的做法云云。

然而，這枚流浪氣球橫跨整個北美洲後又遭大動干戈，軍方出動多架軍機，先在上空盤旋數圈，然後發射空對空導彈擊落氣球，海面上有戰艦和海岸巡邏隊戒備，還有蛙人打撈碎片，數個機場禁飛3個小時，各大電視台全程直播，視頻反覆播放，有關當局表示跌落的氣球碎片將被送到華盛頓分析，並呼籲居民不要撿走碎片做紀念品，一場海陸空、軍政民大秀在全美範圍內上演，儼如美國境內幾十年內最大的軍事行動，牽頭炒作的美國總統拜登表現出領袖風範，「我下令盡快擊落」。

舊時有「大炮打蚊子」形容小題大做，今有「火箭射氣球」作為政治炒作。這場政治秀花了不少工本，單是使用一枚AIM-9X響尾蛇導彈，花費約38萬美元（約296萬港元），其他軍機和軍艦運作成本不得而知。這麼大陣仗搞一場大秀，值得嗎？如何評估國民對政府印象的影響有待分析，是否能夠轉移國民對通脹飈升的關注，也難以估計，但美國媒體已經開始挖新聞，說美國仍然有很多地方在使用中國製流動電話基站，還有不少中國人在美國買房子買地，有線新聞網絡（CNN）還報道說中國政府利用商人和留學生為政府蒐集情報。由此激起美國的仇華情緒不說，起碼可以為國務卿布林肯延遲訪華決定合理化，甚至可以為新任眾議院議長麥卡錫可能竄訪台灣提供理由。

美國傳媒一致使用「間諜氣球」，但美國國防部發言人2月2日還在用高空監測氣球（high-altitude surveillance balloon ），並且透露，在特朗普總統任期內曾經多次發現過這類氣球（後來證實是3次）。美國軍方最初尋常處理，可能是認為，用氣球窺探情報效率不高，况且中國去年在軌衛星有500多顆，相對於美國2800顆可仍是小巫見大巫，但已經足夠「看到」全球每一個角落。至於這個氣球是否有刺探軍事情報裝置，軍方給拜登的建議是，擊落碎片風險大於氣球可能探測到軍事機密的可能，所以初時建議不予打擊，而最後拜登緣何改變初衷，現在碎片沉大西洋，氣球上是否有監控間諜裝置的疑竇，就「死無對證」。

中美關係從乒乓球到氣球

起伏跌宕不至於瀕臨崩盤

美國聯邦調查局分析氣球碎片後有何發現，尚待公布，但中國國防部已經發表聲明，指「美方動用武力襲擊我民用無人飛艇，保留使用必要手段處置類似情况的權利」。冤冤相報的種子已經埋下，今後中美兩國關係是否會出現劍拔弩張的局面，成為關注的重點。

中美之間全方位博弈，已成定局，但很難想像，世界第一和第二大經濟體，會因為一宗「氣球風波」而從此不相往來。單從經貿關係說，根據推算，去年中美貨物貿易達到7600億美元，可能又會破新紀錄。美國財政部長耶倫和中國副總理劉鶴上月18日在瑞士首次會晤，雖然雙方「坦誠」對質，但兩國官員為了解決問題而有會面的意願，國務卿布林肯單方面宣布要訪華，也說明兩國官員並非不可能坐在談判桌上討論，哪怕只是為了管控分歧而尋求避免事態輕易惡化的可能。

這次美國採取武力手段解決「氣球風波」，究竟是出於國內政治壓力還是美國政府對華關係轉向，尚待觀察。布林肯以所謂中國蓄意破壞美國國家安全為由推遲訪華行程，「小動作」有點難看，但美國國內仍然有清醒的「高人」，希望為中美兩國惡劣關係降溫，與政客推波阻攔的行徑大相逕庭。中國政府則呼籲美方面對意外情况，雙方要保持定力，及時溝通，避免誤判。而中國的網民也應該克制，不要隨意發表火上澆油的言論。中美關係近半個世紀，從乒乓球到氣球，雖有起伏，但還不至於達到崩盤邊緣。

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