社評：全面通關重振旅業 湼槃重生放眼灣區

香港旅遊業升級轉型

灣區文旅規劃是機遇

行政長官李家超昨天宣布，下周一開始香港與內地全面通關，所有口岸全面開放，不設人數限制，除了入境內地前7天內到過海外地區的人士，民眾往來兩地再無檢測陰性證明要求，親友團聚、商務公幹、休閒旅遊，各適其適。背靠國家聯通世界是香港定位，全面恢復與兩地通關，可為本港經濟復蘇注入強大動力，不少行業望穿秋水等待通關，當中自然包括旅遊業。

政府日前公布「你好，香港！」全球宣傳活動，振興旅遊業是重點所在，香港內地全面通關後，內地旅行團恢復來港，對本地旅遊相關行業，無疑是期待已久的重大喜訊，然而過去7天曾在海外人士仍須核酸陰性證明，才能經港進入內地，對於香港發揮國家門戶城市的作用，難免有所影響。有本地業界人士便提到，很多東南亞入境團的行程，都會串遊澳門、珠海或深圳，意味旅行社要安排團友抽時間在港做核酸，才能繼續行程，期望有關規定可以早日取消。

過去數年，香港面對的內外環境，出現了根本變化，疫後湼槃重生，必須多靠大灣區。疫情嚴重影響香港融入大灣區發展步伐，隨着兩地全面通關，今年終可全面加速，有工商界人士便建議政府，短期內組織高規格代表團到大灣區考察，與內地商討進一步便利經貿往來措施。本港旅遊業必須升級轉型，大灣區融合所提供的機遇，更是不容錯失。

疫前香港旅遊業表面風光，實際百病叢生，旅遊賣點缺乏新意，過度側重購物，行業生態扭曲，零團費、強迫購物等亂象，不斷透支香港旅遊聲譽；重量輕質的盈利模式，帶來大量客流，影響地區居民生活，惹來本地人憎厭。旅遊業要「長做長有」，賣點需要推陳出新，更須得到本地人支持，以往香港的旅遊業發展模式不可持續，必須改變。疫後觀光，深度旅遊是趨勢之一，不少調查都顯示，愈來愈多遊客認為，旅遊體驗及文化體驗，比物質享受更重要，香港旅遊業需要升級轉型，大灣區這個廣闊舞台，絕對可以幫上一把。

2020年底，國家文化和旅遊部、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室及廣東省政府，聯合公布《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》（下稱「文旅規劃」），務求將大灣區發展成為中外文化交流樞紐，以及世界級旅遊目的地。整個規劃的重點，在於深化粵港澳大灣區在文化及旅遊領域協同合作，強調了文化與旅遊元素的相輔相成，以及「1+1+1>3」的協同效應。旅遊方面，「文旅規劃」提出多項工作，包括通過春節嘉年華之旅、美食文化之旅、文化遺產之旅和國際體育盛事之旅，加強大灣區文化和旅遊資源開發，豐富旅遊產品；支持粵港澳文化旅遊融合發展項目；通過粵港澳大灣區郵輪港、海濱自駕遊等項目，促進高質海濱旅遊發展；透過大灣區全球旅遊推介平台建設等，創新旅遊推廣體系；構建粵港澳大灣區多層次專業化旅遊人才培育體系。

「文旅規劃」對香港旅遊業長遠發展，非常重要，業界需要深入了解，尋找機遇。去年底，特區政府向立法會提交文件，簡介香港推進大灣區旅遊發展的工作概况，強調兩地儘管尚未恢復通關，但特區政府一直有跟文旅部、廣東省及大灣區各市旅遊部「保持溝通」，然而文件提及的很多工作進展，主要都是一些本地旅遊資源項目的開發或升級，有關共同發展及推廣大灣區「一程多站」旅遊方面，着墨不多；如何「進一步深化大灣區郵輪旅遊合作」，亦缺乏細節。

參與頂層設計

港府須更積極

國務院港澳辦官員去年提到，落實「文旅規劃」，粵港澳三地要加強頂層設計，打造大灣區文化旅遊品牌，以及加強在文化旅遊領域的政策協調和規劃銜接。香港是海外旅客進入大灣區的重要門戶，現在又多了M+及香港故宮文化博物館這兩顆「文化明珠」，有條件在「文旅規劃」推進上，積極參與頂層設計，發揮更主動的角色，不應守株待兔，劃地為牢。舉例說，「文旅規劃」提到的一些主題化深度旅遊，諸如春節嘉年華之旅、國際體育盛事之旅等，香港可以尋求跟其他大灣區城市分工合作，互相協調，讓串遊大灣區的海外旅客，有更豐富的體驗；培訓旅遊人才，也應該多去放眼大灣區，毋須局限本地。疫前特區政府有撥款支持旅遊業界拓展與大灣區的交流與合作，隨着兩地恢復互通，有關交流應該加碼推動，愈了解大灣區情况，愈有助香港旅遊業未來發展。

■歡迎回應editorial@mingpao.com