社評：旅業重啟改前非 撥亂反正開新路

「你好香港」送機票

做好自己爭認同

香港步入後抗疫時代，本周初隔離令正式撤銷，是復常路上重要里程碑，對訪港旅客而言，這意味他們毋須擔心「中招」後須檢疫隔離，影響行程。行政長官李家超日前表示，短期內將開放更多與內地通關的口岸、取消核酸陰性證明要求及人數上限，並會考慮取消海外來港僅餘的一些防疫限制，諸如疫苗接種要求及登機快測等。香港全面恢復正常通關在望，現在就要加把勁爭人才、吸旅客。昨天政府大張旗鼓，展開名為「你好，香港」的大型宣傳活動，除了交代高端人才通行證計劃進展，也談及如何對外推銷香港，包括今年主辦多項盛事，以及由特首率團到內地及海外說好香港故事等，當中又以派50萬張機票吸引旅客來港，最受注目。

3年前疫情爆發，本港航空業陷入冰河時期，當局向本地航空公司購入50萬張有期限機票，作為支援航空公司現金周轉的應急措施，同時亦為疫後推廣香港作準備。現在這批機票終於派上用場，當局表示，大部分機票將由航空公司通過其海外辦事處，以大抽獎、買一送一等方式，於未來半年分階段送贈，亞洲區旅客將佔75%，東南亞、內地、日韓統統有份，考慮到部分人會攜同親友一起來港，預期計劃可為香港帶來150萬以上入境旅客，佔未來半年客流量逾一成。另外，當局亦會預留8萬張機票，今夏送予港人外遊，避免獨厚外地旅客，算是皆大歡喜。

旅遊業是疫前香港經濟四大支柱之一，過去半年，香港社交距離措施逐步鬆綁，內部消費開支恢復增長，惟預計全年經濟仍要萎縮3.5%。今年香港要拼經濟促增長，外來「活水」當然愈多愈好，辦盛事、派機票、贈優惠，對吸引旅客必有作用。本港航空業元氣未復，運力有待逐步提升，先將催谷旅業重點放在東亞短途客，亦屬合理策略。當然，現時香港面對的內外環境，跟2019年之前很不一樣，地緣政治角力，加上這幾年香港經歷了深刻變化，旅遊業疫後再出發，必須適應新形勢、走新路。

反修例風暴將香港推到大國博弈前沿，當日所展露的強烈反內地情緒，令不少內地人對香港印象轉差，雖然事過境遷，但內地人來港意欲會否不如往日，仍然有待觀察；《港區國安法》實施後，美英運用國際話語權優勢，帶頭抨擊香港，政治操作一浪接一浪，西方陣營不少民眾對香港印象變得負面，亦屬事實。疫下香港長期封關，無論內地人還是外國人都缺乏機會親身來港了解，負面印象特別容易固化。財政司長昨天提到會積極「走出去、請客來」，說好香港故事，對外宣傳工作當然不能看輕，不過最重要還是做好自己、搞好香港。人才也好，旅客也罷，看到香港朝氣勃勃、發展良好、友善開放，自然樂意前來。

糾正疫前旅業亂象

重建好客之都聲譽

疫情爆發前，香港號稱全球最多旅客到訪城市，表面看似風光，背後隱憂重重，最大問題在於本港旅遊業發展模式不可持續，多年來都是靠內地客來港購物消費撐起，業界不思進取，行業生態扭曲，零團費、強迫購物等亂象，不斷透支香港旅遊聲譽，旅客有不快經歷，自然不願做「回頭客」；部分旅行社針對內地客開發旅遊產品，每每以低價掛帥，重量輕質，這種「高量低值」的盈利模式，人均消費不高，但客流量卻很大，結果是一些地區經常有大量旅行團和旅遊巴出入，影響居民生活，惹來本地人不滿，甚至將憤怒發泄在旅客身上。這樣的行業生態，無異於竭澤而漁，旅客呻笨、本地人憎厭，一定不利旅遊業長遠發展。

香港旅遊資源開發不足，這兩年西九M+博物館及香港故宮博物館相繼開幕，有助開拓新客源，然而本港旅遊業疫後再出發，需要的不止是新硬件新賣點，更需要新思維。當內地免稅區發展迅速、奢侈品網購盛行，泰國也致力推廣體驗式旅行團，着重文化體驗，本港業界也要積極求變，不能再走「高量低值」之路，一味吃「購物天堂」老本。與此同時，社會亦要為重新迎接旅客做好各種準備。當局應及早採取措施，避免旅業重啟對地區民生造成太多干擾，公眾亦要明白，旅遊業對經濟相當重要，香港亦應該以禮待客。

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