社評：獨立檢討看全局 政府應從善如流

戰時檢討為應變

戰後檢討為未來

政府專家顧問袁國勇早前倡議仿效2003年SARS後的做法，成立委員會檢討抗疫經驗得失，為未來再有流行病大爆發做好準備。有關倡議得到至少5名政府專家顧問支持，身兼疫苗可預防疾病科學委員會成員的孔繁毅形容，檢討是必須的，尤其每年冬季本港將面對新冠和流感夾擊，及早檢討公院內科病牀、人手和外展服務，到了下個冬季已可見到成效；另一名政府專家顧問、港大醫學院院長劉澤星亦認為，本港需要獨立檢討新冠疫情，包括處理得好或不好的地方，具體方式及涵蓋範圍，可以從長計議。

李家超日前主動提及抗疫檢討問題，同意要總結經驗，以便有效應對未來不同威脅，但不同意獨立調查抗疫，亦不同意成立獨立調查委員會，理由大致有四：一、新冠疫情肆虐3年，各地政府都按自身實際情况處理疫情，沒有公認的最佳或標準方案，比起歐美一些國家，香港抗疫成績已算不錯；二、疫情步入新階段，做好復常部署及推動香港經濟發展，乃是政府現時兩大目標，一言蔽之就是「向前看」；三、現屆政府上任後，已不斷總結抗疫經驗及改善措施，例如成立新指揮架構等，各部門亦已將有用方案納入指引恒常化，簡言之就是經驗總結已做，毋須獨立檢討；四、疫情變幻莫測，政府應對預案再多也無法窮盡所有可能狀况，最重要是「決策要快、執行要準，落實要講求結果」。

各地應對新冠疫情策略不一，過度簡化的跨地比較並不合適，不代表不能參考借鏡，更重要是每個地方都應該反思自身抗疫經驗，總結得失，自我求進，全面深入的「賽後檢討」，正是為了向前看，希望未來做得更好。香港抗疫3年多，經歷了不同階段，面對過多場大戰役，每一仗總會有一些新問題，當局需要不斷檢討修正「戰術」、整頓指揮及作戰系統。這類戰爭過程中的「不斷檢討」，旨在應對戰場形勢，只爭朝夕，跟戰爭後「全盤檢討」，放眼全局，實為兩回事，前者不能代替後者，兩者亦不應混為一談。

戰爭中當局者迷，乃是常有之事。抗疫戰爭邁向終局，展開獨立檢討調查，目的是站在更高更廣闊的位置，以更冷靜更清醒的視角回看全局，既看個別重大戰役，更看整場戰爭。抗疫如行軍，決策快、執行準，屬於應變層面的問題，然而總結抗疫經驗，不宜僅止於此。抗疫決策不僅要快，更要準。回看整場抗疫戰爭，決策甩漏不到位，屢見不鮮；官僚機器處處卡住，後勤支援不足，同樣相當常見，賽後檢討最大目的，不是要給某部門或某官員翻舊帳，而是找出為何會出現這些問題、當中是否存在一些結構性的因素或盲點、日後可以怎樣避免重蹈覆轍等。

去年初第五波疫情大爆發，短短數月近萬人死亡，院舍成為重災區，公院不勝負荷，大批長者寒風下在公院外露宿等候治療，恍若身處戰地，情况令人震驚。事隔近一年，公眾仍有很多疑問。Omicron病毒2021年11月首現，世衛很快已指出此病毒株傳播力極強，港府亦強調有密切跟進防範，為何到了大爆發時，卻好像全無準備？疫情滔天，市民缺乏支援，求助熱線彷彿永遠打不通，政府措手不及，問題究竟出在哪裏？院舍爆疫大批長者離世，有哪些經驗教訓值得總結，留給後人？公營醫療系統不勝負荷之際，私人醫療系統應該如何提供更多支援？相信不少人都希望獨立檢討可以提供一些啟示和答案。

檢討愈透明愈好

書面報告留紀錄

第五波疫情是最混亂時期，需要賽後檢討地方一定最多。另外，整場抗疫戰爭中，由病毒檢測、個案追蹤、谷針到外防輸入政策變化，很多地方都值得通盤檢討。今次疫情奪去過萬人的性命，遠多於SARS時的299人，當年特區政府願意獨立調查，沒理由現在不能為之。抗疫檢討愈公開透明愈好，倘若政府認為，由立法會設獨立調查委員會，以類近法庭聆訊方式傳召證人，並非合適做法，也可以考慮採用其他方式。當局可以邀請具威望人士，領導獨立檢討委員會，就一些抗疫課題，找來各方專家及持份者述說當時情况、提供改善意見，並將檢討結果以書面報告形式公開發表，讓政府日後有所依從，兼讓公眾可以對這場抗疫戰爭，有更多了解。

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