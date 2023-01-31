社評：簡約公屋成本細節 政府需要開誠布公

劣居戶亟待政府施援

不代表不惜工本有理

《施政報告》提出5年興建3萬伙簡約公屋，讓輪候傳統公屋3年以上的劣居戶暫時入住。根據當局構思，簡約公屋用地，可以是一些短期閒置的官地，也可以是私人借出的土地，具體可用年期有長有短，一般而言，在扣除建築期後，盼可有大約5年時間作簡約公屋之用。房屋局去年表示，簡約公屋的設計和建築工程費為268億元，加上基建工程費約6億元，合計274億元，若結合簡約公屋和傳統公屋，未來5年公營房屋總建屋量可增至約15.8萬個單位，較上一個5年期增加約五成。

全港劏房戶超過10萬，不僅起居環境惡劣，還要捱貴租。政府造地建屋，由規劃到落成入伙，動輒要10多年，未來5年傳統公屋供應面臨斷層，簡約公屋成為了政府應急之策，然而有別於傳統公屋，簡約公屋本質實為臨時房屋，居住數年就要拆卸，還原土地用途，成本效益問題，自然備受關注。部分議員質疑簡約公屋成本過高，部分選址則太過偏遠兼缺交通配套，對劣居戶猶如雞肋，要求政府提供更多計劃細節。及至近日，政府終有進一步交代。

根據最新公布，當局在市區（啟德、觀塘及柴灣）調動了3塊官地，興建萬多間簡約公屋，樓高可達10多層，另外有3幅土地位於屯門，兩幅分別於元朗及上水。成本方面，建築署工程團隊在樁柱設計等作調整，令整個計劃建築開支減少約9.5億元。當局稱，不用打樁的矮層單位，每個造價降至53萬元，比過渡房屋的55萬元造價便宜；須打樁興建的高層單位，則為65萬元，較房委會傳統公屋單位平均造價76萬元為低。另外，政府聽取議員意見後，同意分兩次向立法會申請撥款，不再要求一筆過批錢。當局表示，劏房戶搬入簡約公屋後，平均每戶一年能省逾4萬元租金，又形容簡約公屋可以成為幫助劏房居民的「救生艇」，相關價值「無法計算」。

因應選址偏遠不便及成本等問題，當局有嘗試回應外界關切，然而一些關鍵問題依然存在。首先，工程開支減省9.5億元，不過是給原本計劃大約打了九七折，實際減幅很有限；矮層簡約公屋單位平均面積比過渡房屋大兩成，如果性價比確實優於過渡房屋，當然是好事，但過渡房屋根本不存在「高層」，將高層簡約公屋單位與過渡房屋單位的性價比相提並論，並不合理。另外，所謂「高層簡約公屋平均造價低過傳統公屋」，到底是怎樣計算出來，外界亦不清楚，公眾只知政府要求撥款264.4億元，若簡單除以3萬個簡約公屋單位，平均每個單位所投入的公帑就要88萬元，跟當局報數至少有20多萬元差距。公眾不明白的地方，政府有責任開誠布公，詳細解說，不應大而化之，籠統帶過。

選址方面，柴灣、觀塘、啟德交通便捷，確實非常吸引，至於當局聲稱「九成」單位位置都在巿區或發展成熟的新巿鎮，屯門區3個選址是否「就腳」，恐怕見仁見智。元朗及上水選址位置偏僻，當局加強交通接駁，是否就能吸引劣居戶入住，仍是未知數。元朗同心邨過渡房屋因太偏遠，入住率只得六成多，外界擔心元朗上水簡約公屋出現相同問題，不符成本效益，並非杞人憂天。

劣居戶等上樓長路漫漫，若有方法短期內幫他們一把，當然值得探索，可是公共政策制訂，總得考慮成本效益，不能因為政治正確，就不惜工本去做，劏房戶處境令人揪心，並不等於政府為此一下子傾囊盡用7000億元財政儲備，就是好的公共政策。政府施政要以結果為目標，也要重視成本效益，否則容易濫慷納稅人之慨，衍生不惜工本谷成績等問題。

公共政策講成本效益

簡約公屋求物有所值

簡約公屋談成本，不是要妨礙幫助劏房戶，而是希望政府思考如何讓公帑用得更物有所值。柴灣簡約公屋選址，10多年來一直用作停車場，未獲善用，市區其他地方是否也有類似地皮，可以用來興建簡約房屋？觀塘簡約公屋選址，既然不急於用來興建配水庫，是否可以索性改劃土地用途，興建傳統公屋？當局強調啟德簡約公屋地皮，長遠必作綜合發展區商業用途，但現在劏房戶水深火熱，政府是否可以延長用作簡約公屋的時間多於5年，令當地花上大筆公帑興建的上萬伙高層簡約公屋，可以幫到更多人？政府應以開放態度，考慮這些問題。

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