社評：春節人潮湧動開紅盤 復工復產情况真考驗

旅遊景點餐飲業丁財兩旺

春運人數遠低於官方估計

春節期間，全國各地旅遊景點和大城市，人潮如鯽，西安兵馬俑博物館只能看到人頭，黃山因為下雪而導致旅客排隊6小時才能下山，杭州西湖入園人數是去年的9倍。大城市的「網紅」餐廳，全天爆滿。文化和旅遊部測算，今年春節假期國內旅遊出遊3億餘人次，同比增長23%，恢復至2019年同期的88%；實現旅遊收入3758億元人民幣，同比增長30%，恢復至2019年同期的73%，可謂旺丁又旺財。

春節幾天是出行最集中的幾天，春運的整體數字卻並不可觀，截至28日數據，從1月7日春運開始歷經22天，約8.5億人次出行，比官方估計全程40天達到20.95億人次，相去甚遠。大學生提前放假，與失業工人提前回鄉，影響春運出行人數，這個因素應該早在估計之內，失準的部分應該是對回鄉人數的估計，按常理，積累3年未能回鄉度歲而在放開後可以成行的人數，應該遠多於目前的實際情况，這麼多應回鄉而未回鄉的人當中，可能是由於兩個因素，一是因為感染病毒而受影響，二是因為經濟原因。

若然感染後，或者大病初癒，都會影響出行意欲，又或恐怕疫情猶烈，旅途可能被傳染，也會不敢出行。可是，春節期間旅遊人次達到3億，則顯示已經感染過並且康復的人數相當，他們對疫情「毫無顧忌」。從另一組數據看，春運乘坐公共交通工具的旅客，比去年同期雖有大幅增加，但比2019年疫情前仍有很大的距離，唯獨乘坐私家車出遊的旅客，比疫前有近兩成的增幅，則說明兩種情况，一是擁有私家車數量大幅增加，二是大部分遊客是從鄰近大城市出發，而毋須乘坐公共交通工具。後者亦可解釋，很多本來可能回鄉度歲的群體，留在大城市開私家車去周邊遊。

至於緣何留在大城市不回鄉度歲，除了可能對疫情傳播仍有顧慮外，更大的因素是希望保存現有的工作。去年對疫情的嚴格控制，很多企業難以為繼，特別是中小微企，紛紛關門結業，大量工人失業還鄉，能留在城市繼續工作的當然倍感珍惜。

現在疫情已過，開年後的光景備受關注，西方國家需要評估中國復工復產的實際情况，因為某些產業如果因為工人不能回到工作崗位而影響生產，對全球的供應鏈都會構成損失，而中國經濟的榮枯，是帶動全球經濟發展動力的重要因素。

目前的觀察點在於，今後一兩個星期，從鄉間回到大城市的人流數量，若然工廠產銷暢旺，對工人需求增加，信息很快會刺激工人回流大城市。同樣持觀望態度的是那些已經回鄉的工人，他們也在等待大城市工廠的招募計劃。

振興農村影響工人返回城市

產業結構改變仍然刺激出口

今年還有一個特別的因素，影響他們的觀望態度。疫情改變了組織生產的模式，居家工作是疫情逼出來的工作模式，既然可以在城市居家工作，為何不可以在鄉間居家工作？疫情改變的還有，很多工作以項目計件算酬，自由職業者同時為不同企業做不同的項目，這些人毋須返回大城市捱貴住宿租金。另一個因素是中央實施振興農村計劃，農村的發展機會增加，很多人留在農村，通過網絡銷售農業產品，或者在小城鎮有其他發展機會，都是「返璞歸真」的誘因。

一個硬幣的兩面是市場因素，出口佔中國生產總值的兩成，今年中國的出口面臨很多挑戰，國際貨幣基金組織預測有三分之一的經濟體會陷入經濟衰退，對中國產品的需求減少，自然會影響中國工廠的復工復產，人民幣升值以至西方國家的抵制，也是影響中國出口的因素。而且愈來愈多的外資，考慮到美國牽頭的制裁措施，部分實施多元化策略，將部分產業從中國移到東南亞或者印度，也會影響到中國工人的就業市場。

雖然如此，中國仍然擁有很多產業優勢，勞動力密集的加工業被轉移出去，高產值的新興工業可以彌補，比如新能源汽車，中國有完整的技術與生產鏈，價廉物美，出口到西方市場不斷增加，去年出口值增加1.2倍。產業結構改變，市場結構也改變，去年中國對一帶一路沿線國家的總體出口增加近兩成，而且還有很大的開發潛力。

貨品出口促進經濟的產業應該有鼓勵政策，並且以外交牽頭拓展新市場，出口企業能夠帶動就業機會，形成良性循環對國內的消費市場也會有刺激作用，相信中央政府已經對因勢利導的政策胸有成竹，目前就看春運下半段，返程工人的人數多寡，即可判斷今年復工復產的形勢。

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