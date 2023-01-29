社評：德美軍援烏戰升級 坦克聯盟難解困局

烏東戰場形勢逆轉

歐美軍援屢破紅線

去年12月，烏軍大規模反攻已停滯兩個月，基輔就呼籲西方提供主戰坦克。1月25日是烏總統澤連斯基的45歲生日，德美的坦克援助無疑是他收到的最佳生日禮物。只不過，烏軍被迫撤出關鍵小鎮索列達爾後，俄軍對烏東重鎮巴赫穆特的進攻取得突破，俄無人機和導彈繼續襲擊烏主要城市及能源設施，令這個冬天更加寒冷。

在此緊要關頭，德美宣布的坦克援助，猶如給基輔一劑強心針。豹2坦克（Leopard 2）性能優異，適用於各種地形，是西方最佳主戰坦克；M1艾布拉姆斯坦克（M1 Abrams）更是俄製坦克T-72「殺手」，在海灣戰爭曾大顯神威。不過，這些坦克抵達前線並形成戰力仍需時日，尤其是M1坦克，因裝有高度機密的貧化鈾（DU）複合裝甲，所有出口型號都要拆卸換裝，工期動輒一年半載。若從現有最大用家埃及、沙特阿拉伯調運，則需與兩國協商，而兩國都與莫斯科關係良好，恐怕會大費周章。

西方軍援不斷升級，也吊高了基輔胃口，下一步目標指向美製攻擊型無人機及ATACMS遠程導彈系統，烏國防部長顧問更公開表示，希望獲得美國F-16戰機，這將令烏軍具備攻擊克里米亞及俄境內基地能力。而歐美國家對烏軍援的其中一條紅線，就是不得用西方武器攻擊俄境內目標，但在不提供攻擊型武器坦克的紅線突破後，突破其他紅線也是遲早之事。

由於坦克屬進攻型武器，對於是否向烏克蘭提供西方一直存有爭議。之前美國認為，M1坦克耗油量大，維修保養複雜，並不適合烏克蘭戰場。美國一直在向第三國蒐購蘇製T-72坦克，翻新提供給烏克蘭。但此計劃也遇阻力，美軍南方司令部司令理查森（Laura Richardson）近日向南美洲國家哥倫比亞洽購該國俄製舊武器時，哥國總統佩特羅（Gustavo Petro）就公開表示，寧願該國所擁有的俄製武器成為「廢銅爛鐵」，也不會交給烏克蘭，因為「我們的憲法將和平視為國際舞台的秩序」。美方為蒐購俄製武器，甚至屈尊與一向反美的古巴、尼加拉瓜、委內瑞拉等國接觸，結果可想而知。

德國要與美共同進退

美藉機封德俄通好門

從技術上看，豹2坦克確實更適合烏軍，因其易於操作，且在十多個北約國家軍中裝備數以千計。不過，作為兩次世界大戰的侵略者，許多德國人難以接受國產坦克駛入前蘇聯傷心之地，德國政府對和談抱持希望，亦不想過分刺激俄方，對向烏提供坦克一直態度謹慎。但隨戰爭持續，內外壓力日甚一日，在辛偉誠宣布供烏14輛挑戰者2坦克（Challenger 2）後，多個裝備豹2坦克的歐洲盟國都表態要將坦克援烏，朔爾茨被迫鬆口向烏提供坦克，但條件就是美國也同時提供，拜登也順水推舟，作出宣布。有分析認為，美國推動德國向烏輸送坦克，進一步激化德國與俄羅斯的矛盾，令兩國仇恨在戰場上進一步加深。現在，美國已明確M1會遲過豹2抵烏，德國要與美共進退的如意算盤已難打響。

歐美的先進坦克固然會增加烏軍的戰力，但在導彈、無人機時代，坦克對戰局勝負的影響並非決定性。烏克蘭現時最需要的其實是人，殘酷的戰爭令烏兵員緊缺，但西方絕不會大規模派兵落場。不逼俄羅斯動用核武，是西方援烏的上限，也令其對俄施壓很難奏效，成為解不開的死結。西方寄希望於俄羅斯內亂，但1億人口加鋼鐵、石油、糧食自給自足，令俄戰爭資源充沛，內亂很難發生。如果說普京之前誤判了烏克蘭，以為可以速戰速決的話，戰至如今，西方也很可能誤判俄羅斯，以為靠烏克蘭的消耗戰能拖垮俄羅斯。俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫已經警告，「核大國在常規戰爭中輸掉可能會導致核戰爭爆發」。俄羅斯剛宣布擴軍至150萬，今春將硬撼西方「坦克聯盟」，戰爭之慘烈可以預見。下月就是俄烏開戰一周年，今年依然很可能不是俄烏終戰之年。

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