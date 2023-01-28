社評：良政善治應公開透明 議員發言紀錄須具名

「一名議員」公眾難問責

尸位素餐如獲遮醜布

立法會各項會議的會議紀錄，過去均具名列出不同議員的發言重點，惟自今屆會期起，除了逐字記錄的立法會大會及財委會會議外，其他委員會的會議紀要，均不再列出發言議員名字，取而代之的，是「一名議員」等字眼。立法會秘書處稱，有關改動屬「優化」，旨在精簡歸納和整合與會者發言重點，方便公眾、議員和官員掌握會議流程、討論要點和回應，會議紀要已另加附錄，列明每名與會者的發言時間標記，公眾可翻看個別議員或官員發言片段，然而多名議員均認為原有記錄方式較可取：選委會議員江玉歡質疑有關改動對「方便掌握會議流程幫助不大」；地區直選議員狄志遠認為新安排是倒退，批評秘書處解釋欠說服力，另一地區直選議員楊永杰亦認為，若秘書處能應付工作量，恢復原有做法可取。

會議紀要以撮要方式處理各人發言，不會逐字記下，但它始終是議員和官員發言的重要紀錄，具有歷史存檔價值，秘書處突然改變具名紀錄做法，理據薄弱，令人不明所以。從執行角度，會議紀要上註明誰是發言者，看不到有何複雜之處，會令秘書工作量出現重大不同；現在改為不具名方式記錄，秘書處反而要多做一重工夫，另設附錄列明各人發言時間標記，予人觀感是「阿茂整餅」，公眾單憑會議紀要，無從稽考發言議員是誰，若想弄清楚，就要花時間再翻看錄影對照，廢時失事。有一目了然的做法不選擇，反而選擇較麻煩和不便的方法處理，看在公眾眼裏，難免令人覺得當局是在製造障礙，妨礙公眾了解會上議員發言情况。

選舉制度修改後，立法會增至90名議員，惟正如狄志遠議員所言，新一屆議會各委員會開會時數，與上屆相若，議員數目增多對秘書處的工作量，理應沒有直接影響。若說以往各委員會秘書記錄方式不盡相同，需要統一做法，但這也不等於要改為一律不記錄發言議員姓名。秘書處提到，今屆財委會會議逐字記錄是新猷。倘若當局日後真的決定將逐字記錄做法，擴展至全部委員會，秘書處未來當然需要更多人手，應付新增工作量，但這並不是眼前情况。如果秘書處現在真的出現人手及資源問題，合理做法應該是盡快增加人手，以「行政理由」取消會議紀要具名記錄做法，根本站不住腳。

行政主導強化

非靠削弱監察

談到會議紀要記錄方式有變，財委會主席陳振英表示，自己一向積極在會議發言，不介意具名記錄，「記錄詳細一些，較活躍的議員當然更開心」。陳議員的說法，間接反映了不具名記錄的問題所在：公眾無法透過會議紀要，知道哪些議員有積極發言、哪些議員全場緘默、誰在精闢發問、誰在信口開河，外界不清楚議員表現，問責無從談起；對於有水平兼盡責的議員，不具名紀錄埋沒了他們的努力與付出，是一種不尊重；對於尸位素餐的議員，不具名紀錄實際是一塊遮醜布，幫他們護短。當庸碌者得到庇護、努力者難獲掌聲，久而久之，議會文化恐變得庸碌，有心做事者意興闌珊，官員面對尖銳提問或許減少，但對改善施政並無好處。

昔日立法會政治鬥爭激烈，行政立法嚴重對立，政府施政舉步維艱，然而這兩年香港政治生態已變，行政主導重新強化，至於行政立法關係，如何在配合與制衡之間尋求平衡，似乎仍待摸索，分寸拿揑不好，容易過度向行政機關一邊傾斜。新選舉制度下的首屆立法會，首個立法年度通過17項政府法案，當中僅兩項法案以記名表決方式通過，比例是近4屆立法會最低。有資深議員表示，那是因為較具爭議的政府法案，提交大會前已在法案委員會詳細審議，得到絕大多數議員支持，所以毋須記名表決，惟亦有人質疑，這反映現屆立法會組成欠多元，監察作用下降，「配合」有餘，制衡不足。

良政善治需要行政立法機關各司其職、合力推動，為了提升工作效率，一些冗贅多餘的程序和做事方式，當然應該大刀闊斧精簡，前提是不應有損公開、透明、問責等原則。行政主導不是靠削弱透明度或外部監察去鞏固，議會、輿論與公眾的監督及善意批評，都是促進良政善治的力量。立法會需要有效發揮監察作用，幫政府找出問題、改善施政。議員需要多讓外界清楚看到他們的表現，立法會會議紀要，應馬上恢復具名紀錄。

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