社評：前事不忘乃後事之師 疫情獨立檢討此其時

香港不再泛政治化

獨立檢討持平客觀

香港復常之路已走到最後一程，隔離令下周初撤去，社交距離措施只餘口罩令，多位專家都認為，隨着冬季過去，天氣回暖，口罩令可以撤銷。當然，社會復常不代表新冠病毒消失，後抗疫時代，部分市民需要年年打針防重症，預料將成為新常態，袁國勇近日便建議特區當局制定流感及新冠疫苗接種綜合計劃，每年秋季為幼童、長者及長期病患者打針。

新冠疫情給世人的一大教訓，是病毒變異、感染及傳播，往往出乎意料。無人知道下一次疫症大流行什麼時候出現、致命度有多高，正因如此，當局更需要汲取抗疫教訓，為未來「戰疫」做好準備。今年是SARS疫潮廿周年，當年特區政府在疫情尾聲，成立SARS專家委員會，由本地、內地及外國11名專家攜手，檢討疫症控制及處理工作，並於半年後公開調查報告。袁國勇認為，特區政府是時候仿效當年做法，成立獨立委員會，就新冠疫情做檢討。

放眼世界，不少國家都有就新冠疫情應對，展開賽後檢討。早於去年5月，星洲政府便宣布由前公務員首長何學淵領導檢討小組，先審視當地首階段抗疫情况（即疫情初爆到前年8月宣布共存政策為止），希望從中汲取經驗教訓，提升新加坡的韌力，香港當然亦有此需要。誠然，一些國家的抗疫檢討並不單純，背後帶有政治鬥爭成分，以美國為例，之前民主黨國會所展開的獨立調查，很大程度是追究特朗普政府失職，現在共和黨控制眾議院，又去成立調查委員會，目的變成攻擊拜登政府以及渲染「病毒源頭論」。昔日香港也存在黨同伐異、事事泛政治化的情况，但這兩年政治環境已大變，獨立調查有助當局查找不足，毋須忌諱。

香港抗疫3年，累計超過1.3萬人染疫亡，相比之下，SARS致命率雖高，但疫情快來快去，前後大約4個月，累計299人死亡。若說SARS後需要檢討抗疫得失，今次新冠疫情，特區政府更有必要賽後檢討。有別於新加坡有序開放主動尋求與病毒共存，香港是因為去年初不敵第五波疫情，才由封控轉向共存，不同抗疫時期都有不同事情值得檢討，同時亦有一些問題和現象，貫穿於不同時期，需要特區政府好好反思。

內部檢討存在局限

開誠布公取信於民

Omicron病毒出現之前，香港封控抗疫策略相對成功，惟不代表特區政府抗疫處理無問題，病毒追蹤不到位，加上外防輸入一再因為豁免安排出現漏洞，是前4波疫情爆發的主因，政府不同部門有沒有同舟共濟防疫先行、避免給衛生部門拖後腿，惹人關注；第五波疫情大爆發，特區政府猝不及防，社區隔離設施不足，居家隔離安排姍姍來遲，公營醫療不勝負荷爆煲，院舍爆疫情况更是慘不忍睹，大批長者寒風下在公院外露宿等候治療，恍若身處戰地，當局沒有及早集中醫療力量應付疫情，反而要求院舍接回輕症院友「舍內隔離」，導致全港約千院舍齊齊爆疫。凡此種種都有必要深入檢討，弄清楚失策原因，日後才能避免重蹈覆轍。

3年新冠抗疫戰，衛生部門相當落力，防疫記者會長期天天召開，然而特區政府在危機管理、跨部門統籌協作，以至動員執行能力，明顯有不少地方需要改善，新冠疫苗接種問題是一個檢討切入點。新冠疫苗前年初開打，政府強調有努力谷針，然而一年後第五波疫情大爆發，依然有大批長者及市民未打夠針，政府專家顧問孔繁毅認為，過去做得未夠好的，是太遲推出疫苗通行證。新冠疫苗的出現，成為全球抗疫轉捩點，倘若未來再度爆發大型疫情，相信最後還是靠「打針」救世。谷針經驗得失，當局必須好好總結。

公眾對政府的信任，對抗疫非常重要，世界各地衛生專家在今次疫情中，對此都有深刻體會，然而官民信任問題，往往又與政治問題緊緊扣連，並非一場疫後檢討就可以有效處理。比起政府內部檢討防疫得失，獨立調查開誠布公更勝一籌，正因為後者更能取信於民。官場如流水，唯有正式檢討總結教訓，才能有效保存抗疫記憶，不會因為官員陸續離任而淡忘。SARS疫後獨立調查，促成政府成立衛生防護中心，以及投放更多資源研究傳染病和收集情報，這些舉措對於今次疫情應對非常重要。上任特首林鄭月娥去年3月底曾表示，今次公共衛生危機值得事後全面檢討，她也樂意提供意見。現在檢討時機已經成熟，特區政府應啟動獨立調查，總結得失。

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