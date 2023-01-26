社評：中美關係現小陽春 防倒春寒風高浪急

劉鶴晤耶倫各有所需

美債陷困境對華放鴿

對於劉鶴今次與耶倫的會晤，內地官媒有很多正面解讀，包括美方主動並提供會場，耶倫專程飛往瑞士（美方稱是出訪非洲轉機），會談氣氛融洽，談了3小時意猶未盡……令人想起5年前劉鶴與時任美國財長梅努欽、貿易談判代表萊特希澤的幾次會談，令人相信中美貿易戰將握手言和。

中美關係近期的回暖，習拜會固然是重要因素，亦有兩國各自的國內需要。中國在解除長達3年的嚴格防疫措施後，經濟正處在復蘇，需要一個相對和平穩定的外部環境，在駐美大使秦剛升任外長後，近期的對外姿態有所調整，力求穩定改善與西方國家的關係；而美國在經歷了40年來最嚴重的物價飛漲之後，雖正緩慢走出通脹陰影，但政府債務接近法定上限，一旦違約，拜登形容之為「美國財政史上前所未有的災難」。而中國正是美國國債的第二大持有國，近年來正在逐漸減持，因此，有人猜測耶倫今次約見劉鶴，或與此有關。

儘管美國兩黨政客念茲在茲對華「脫鈎」，但截至去年11月的美國官方數據顯示，2022年中美間全年貿易總額預計將再創歷史新高，顯示兩國間經濟仍緊密相連。因此，有專家認為，美國若真與中國「嚴厲脫鈎」（draconian decoupling），將「對美國人的生活水平產生巨大的負面影響」。而包括美國商會（USCC）在內1500多個美國商業團體與企業，更呼籲美國貿易代表署撤銷特朗普時代遺留的對華商品加徵的關稅。USCC認為，這種懲罰性關稅「削弱了美國的競爭力，給美國企業、工人和家庭帶來了不應有的經濟困難」。總部設在華盛頓，成員包括英特爾、三星、台積電、蘋果和亞馬遜的信息技術產業委員會（ITIC）亦表示，這些關稅「對我們的行業造成了重大傷害，並導致成本上升」，呼籲完全取消。

證諸歷史，美國緩和對華關係多因兩種情况：一是陷入重大政經困境，如對蘇冷戰、九一一和金融海嘯，為借重中國作戰略或經濟轉圜，會擺出和平姿態；二是為應對內外輿論，做戰術性緩和假象，釋放煙幕彈。美方所說的要給兩國關係加裝「防護欄」，實際上只是要對中方設限，追求的仍是美國主導下的雙邊關係。

習拜會後美屢違承諾

新議長訪台將掀新波

事實上，就在習拜會後，美國副總統賀錦麗訪問菲律賓，刻意登上毗鄰南海島嶼，挑撥中菲關係；美國軍機上月在南海上空抵近偵察，險與中國軍機擦撞；美國再向台灣售武，戰艦再度穿越台海，挑戰中方紅線；美日峰會和外長防長「2+2」會談時，將主要矛頭針對中國；就在劉鶴與耶倫會晤前一天，拜登在白宮會見荷蘭首相呂特，公開敦促荷方加入美國對華的晶片技術封鎖；布林肯訪華前，既稱美中關係趨於緩和，又指摘中方在台海不再滿足現狀……這一切，與拜登在印尼對中方作出的「五不四無意」（不尋求改變中國體制、不尋求「新冷戰」、不尋求通過強化盟友關係反華、不支持「台獨」、不支持「兩個中國」和「一中一台」，以及無意同中國發生衝突、無意尋求同中國「脫鈎」、無意阻撓中國經濟發展、無意圍堵中國）承諾，完全背道而馳。

北京必須認清，始於特朗普政府並獲拜登政府全盤繼承的美國對華政策大轉向，是獲民主共和兩黨一致支持的，已走上制度化、法律化的不歸路。近兩年，美國國會通過的涉華負面法案，多於以往任何時期，更加限制了美國政府調整對華政策的空間。共和黨籍眾議院新議長麥卡錫（Kevin McCarthy）上任伊始，就成立了「美中競爭戰略特別委員會」，「應對中國的挑戰」，更揚言將會訪台，預料他或在布林肯訪京後就啟程訪台，加上自稱「務實的台獨工作者」賴清德就任台灣民進黨主席後，已經宣稱「台灣早已是獨立國家」，今年台海局勢很可能重現去年8月佩洛西訪台時的「驚濤駭浪」，北京必須早做因應，防人之心不可無。如果說，中美關係過去還可以「好不到哪裏去，也壞不到哪裏去」的話，今後的中美關係只能是「好不到哪裏去，壞卻伊于胡底」了。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com