社評：出生率下降成趨勢 加快經濟轉型應對

疫情加劇人口負增長

出生率下降已成趨勢

去年內地出生嬰兒956萬，死亡1041萬，總人口比前年減少85萬人，上世紀60年代初大饑荒連續兩年出現人口負增長，如今國家已經邁入發達國家行列，再次出現負增長則是「富貴病」。然而，疫情因素對人口增減有一定影響，過去十年平均每年死亡人數為984.6萬人，去年達到1041萬，顯然有「超額死亡」（excess death）的現象，大疫當前，無心生育，一加一減，由此帶來人口負增長，恐怕今年還會延續。

疫情顯然不是人口負增長的單一因素，出生率自上世紀80年代中出生2500萬人高峰開始持續下降，其中只有3年有小幅反彈，特別是2016年全面實施二孩政策，翌年出生率稍微回升，至今連續6年下降，去年更首次跌破1000萬人。雖然死亡人數也在持續增加，但增幅溫和，出生率減幅遠大於死亡率增幅，已經成為趨勢，按此規律，若果沒有別的干擾措施，人口負增長將會維持。

西方媒體特別關注，中國年輕勞動人口下降會提高外國消費者的負擔，美國及過度依賴進口中國商品的國家將會增加通脹壓力，中國人口減少會導致消費力下降，威脅到國際品牌的銷售額。

中國制定任何政策，都不會以外國通脹率或銷售額作為首要考慮因素，但人口增減對內地市場和經濟結構起到關鍵作用，從嬰兒奶粉銷售到教育市場，房地產業以至整體的消費行業，都會因為人口縮減而萎縮，更為深遠的影響是，勞動人口下降而退休人員增加，稅率要提高，公積金資金也難以為繼。

中央政府早已洞察人口結構和老齡化的問題，2011年起逐步實施全面兩孩政策，2021年放開三孩政策，陸續放寬計劃生育政策，而今開始實施鼓勵生育政策，深圳和一些城市已經開始給新生嬰兒發放1萬到3萬元不等的獎勵金，這些鼓勵生育對策將收效甚微，因為區區一兩萬元，相對於在大城市高房價的負擔，都是杯水車薪而不會構成生育的誘因。

學者與專家結合外國的經驗，建議發放現金補貼外，還需要給產婦以至丈夫更多的休假激勵，特別是婦女就業權益保障，以及實質性降低生育養育和教育的成本。其實，政府的行動並不缺位，《婦女權益保障法》修訂今年元旦生效，其中規定僱主不得因懷孕、產假和哺乳，降低女職工的工資，或限制晉升等權利。但執行情况，則有待觀察。

關鍵問題是，政府應該確立一個方針，不再就放寬計劃生育政策修修補補，而是全面修改為鼓勵政策，採取綜合各方面的措施，盡一切辦法鼓勵生育。法國與日本的鼓勵生育政策與措施，有不同程度的成效，如何按照國情參考執行，政府自會有所考慮。可是，解決人口結構失衡而衍生的問題，不能單從鼓勵生育政策來考慮。

高科技服務貿易出口收益

能彌補勞動人口下降損失

人口政策在90年代前，先是以「人多好辦事」作為方針，後來以增加人口做大國內市場來擴大內需，以內需拉動經濟增長。這個政策成就了中國世界工廠的地位，無論在產能與消費都一直高歌猛進。然而，世界工廠的代價是產業工人只能賺取微薄的加工費，並且犧牲環境污染。高速發展造成產能過剩，現在中國在鋼鐵、水泥、機械等產業，無論如何擴大內需，都無法消化這些價廉物美的產品。出路只有兩條，一是拓展海外市場增加出口，但國際市場並非中國可以控制，加上美國的阻撓，即使另闢一帶一路的蹊徑，也難以消化中國龐大的產能。另一條路是經濟轉型，發展高科技產品，提高增加值，則可以做到「人少也能好辦事」。

中國過去在海外承包基建項目，既可輸出鋼鐵和機械等基建需要的產品，也可以輸出勞工，但賺的還是「辛苦錢」，而今能夠出口智能手機、新能源汽車，高鐵、甚至飛機，憑高科技賺錢，以後還可以賣專利技術，作為服務貿易出口，即使勞動力人口減少，也不減產值與收入。挪威人口只有542萬，GDP全球排名16，人均產值第六，就是一例。美國商品貿易赤字連連，但每年服務貿易順差2453億美元，也可以成為中國的目標。

中國若能盡快轉型，迅速提高高科技產值，彌補依靠勞動力密集的製造業產值減少，即使勞動力人口下降，也可以有更高的GDP和人均產值，農民可以留在農村發展特色旅遊，毋須到大城市捱高房價，未嘗不是解決人口負增長的一條出路。

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