社評：虎盡回首滿是愁 抗疫末程見歡容

虎年民生困苦不堪

走出疫情重見光明

年近歲晚，市面洋溢過節氣氛，到處可見市民辦年貨；酒家食肆團年晚飯訂枱踴躍，春茗生意同樣滾滾而來；不少市民北上過年探親，落馬洲口岸人頭湧湧；各區年宵花市開放，雖然不設乾貨及熟食檔，依然吸引大批市民，行政長官昨天也到維園花市走了一趟買年花。農曆新年熱熱鬧鬧，上述過年光景，說不上有何特別，但其實也不是理所當然，至少去年春節就不是這個樣子。

去年新春，正是第五波疫情大爆發的前夕，全港進入繃緊狀態，戲院、酒吧、美容院等表列處所關閉，就連年宵花市亦取消，市民無心過節，市面冷冷清清；由於晚市禁堂食，市民只能選擇光顧食肆吃「團年午飯」，還要嚴守每枱人數上限規定。之前的聖誕假期，零售飲食旅遊等行業還在期盼與內地通關，積極為春節生意做準備，未料希望愈大失望愈大，所有大計和期望，都因為第五波疫情而泡湯，不少人對新冠病毒掩至惶惑不安，卻沒料到疫情打擊竟會如此慘烈。壬寅虎年未見香港虎虎生威，市民反而吃盡苦頭。

疫情困擾香港3年多，累計超過1.3萬人染疫死亡，當中接近1.28萬患者都是在虎年病逝。第五波疫情下，百萬計市民染疫，公營醫療不勝負荷爆煲，院舍爆疫情况更是慘不忍睹，大批長者寒風下在公院外露宿等候治療，恍若身處戰地的淒慘場面，不少人歷歷在目。院舍不知所措，醫護疲於奔命，卻遲遲得不到足夠支援；當局之前未有做好谷針工作，疫情驟來，手忙腳亂，沒有及早集中醫療力量應付疫情，不同政府部門亦缺乏協調，要求院舍接回輕症院友「舍內隔離」，更屬災難性的錯誤決定，結果是全港約千院舍齊齊爆疫，數以千計長者死亡，突顯政府在危機管理、統籌協調以至執行各方面，都有很多問題。行政長官李家超去年上台，強調提升政府管治水平，隨着香港即將告別抗疫「戰時狀態」，當局更應該全面檢討3年抗疫得失，總結種種治理經驗與教訓。

單看經濟數據，虎年香港表現，似乎不至於疫情首年那麼糟，雖然GDP料將錄得負增長，但不是「深度衰退」；失業率一度升見5.4%，仍然低於2020年的7.2%高位。不過冷冰冰的數字，跟公眾切身感受，往往存在落差。抗疫戰有如越野馬拉松，後段比初段、中段更難捱，不一定是因為路段特別難跑，而是跑手已經疲不能興。

疫下各行各業苦撐3年，早已超出極限，由小商戶到大集團，虎年結業倒閉者不知凡幾；香港內地封關近3年，跨境家庭兩地分隔，苦候團聚心情更是一日甚於一日。香港復常步伐緩慢，食肆酒吧等行業所面對的營業限制，去年底才全面解除，旅遊業等更因為通關問題，長期處於冰封狀態，直至最近才真正見到曙光。疫情糾纏3年，香港人咬緊牙關，終於克服了最難捱的虎年，值得慶幸鼓掌。送虎迎兔，今個農曆新年，香港終於可以送走苦困，重拾活力和朝氣，較為可惜是賀歲煙花及花車巡遊趕不及復常，未能錦上添花。

防重症屏障雖鞏固

未接種者須快打針

香港復常終點在望，餘下的口罩令、校園檢測要求等，春天來臨便可盡數撤去，至於香港內地全面通關，相信亦為期不遠。虎年來臨時，本港新冠疫苗首針接種率未達八成，今時今日，兩針及三針率已分別達到93%及84%，加上大批市民染疫後有抗體，實際等同第三劑接種率達到95%。目前香港的防重症屏障，已經非常牢固，感染者多屬輕症。剛過去的疫情高峰，單日感染個案數以萬計，醫療系統依然應付得來，就算新春假期市民交際活動頻繁、通關人流顯著增加，疫情回升至上萬宗水平，相信也難不倒本港醫療系統。當然，隨着社會全面重開，至今仍未打夠針的市民，將要面對相當高的風險，後疫情時代，市民需要為個人健康負責，還未打針者不應再猶豫，必須盡快打針。

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