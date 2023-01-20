社評：檢測混亂顯官僚離地 過關核酸要求應免去

檢測站外「打蛇餅」

問題非不可預見

行政長官李家超昨天宣布，本月30日起撤銷隔離令，新冠列作上呼吸道疾病管理，標誌香港復常進入新階段，由群體感染和高接種率所形成的防重症屏障已非常牢固，新冠病毒傳播，基本上不再影響社會運作。以目前進度，所有防疫限制今春全面撤銷，目標指日可待。

香港內地首階段通關，至今超過10天。農曆新年來臨，不少港人和內地人都準備趁假期北上或南下。首階段通關，規定兩地過關民眾須持48小時核酸陰性證明，近日全港數十個社區檢測中心及檢測站人流大增，部分甚至大排長龍。事前有網上預約的市民，隨時要等半小時；若無預約者，輪候時間更動輒長達一兩小時，其中深水埗楓樹街檢測站，前晚更出現混亂場面，到了晚上8時原定關閉時間，依然有百計已預約市民未做檢測，在場人士鼓譟，檢測中心繼續運作至深夜，電腦系統又遇上技術問題，導致檢測時間進一步延長，大約凌晨3時，所有檢測工作才完成。有市民表示前後等了5個小時，滿肚子氣；前線人員捱更抵夜工作，又要安撫在場輪候人士，同樣身心俱疲。

政府昨天表示，檢測站排長龍，原因並非檢測站不夠，又或承辦商檢測力不勝負荷，而是資訊發放與分流有不足。根據當局說法，近日全港檢測服務供應量只用了六成，然而由於需要檢測人士集中於個別檢測站及個別繁忙時段採樣，加上大批市民未有預約到場排隊，導致一些檢測站「打蛇餅」，一天檢測總人數超出正常服務名額四成，有些則仍然有空位，為了改善情况，政府相關部門昨天起已密密統整檢測站資料，透過網站不時公布即日人流較少的檢測站名單，另外又呼籲市民網上預約，選擇仍有較多名額的檢測站。政府強調，新春前全港檢測站每天仍有數萬個預約名額，部分檢測站今起將提早開門，足以應付歲晚過關人流需要。

政府的解釋，當然不能說是錯，倘若做好分流，市民又很清楚流程、避免未有預約下到繁忙的檢測站即場輪候，的確可以減少混亂，然而當局指出的問題，並非不可預視。網上預約檢測雖說難度不高，但並非人人習慣，部分長者及基層市民覺得有技術門檻，寧可臨場排隊，並不叫人意外，當局亦不能假設，人人對過關檢測要求及收費等一清二楚，毋須在場人員不厭其煩解釋；打工仔為口奔馳，白天要上班，集中預約晚上繁忙時段，亦是意料之中。一些相對偏遠、與市中心有一定距離的檢測站，人流當然少一些，但市民要搭車遠道前往，舟車勞頓與時間成本，當然亦需要考慮。這些全是想像得到的情况，當局若是思慮周全，大可一早做好安排，而不是出了問題才補救。

早日取消檢測要求

短期可快測代核酸

首階段通關後，當局再三強調運作暢順，每日數萬名額亦未用盡，然而近日出現的檢測排長龍情况，卻說明當局行事部署，不能只看冷冰冰數據，每日檢測服務供應量高出每日過關名額一截，不等於春節前後過關高峰期，檢測站不會「甩轆」。今次事件背後所折射的，仍是官僚主義老問題，當局掉以輕心，以管理者而非市民用家角度考慮問題，容易為盲點所誤。

核酸陰性證明作為通關初期的「疫情保險措施」，無疑有其作用，但隨着春節通關高峰期來臨，實際操作問題也陸續浮現。內地改變控疫政策，不再做大規模核酸檢測，很多檢測站現已棄用，又或改作其他用途；農曆新年臨近，一些醫院最近也暫停核酸檢測服務。根據現行規定，無論內地人還是港人，南下均須持有48小時核酸陰性證明，一些身在內地港人已反映，尋找核酸檢測服務有困難，亦有打算春節北上探親的港人，擔心在內地找核酸服務出差池，影響回程返港。

內地疫情已由高峰回落，本港陽性個案近期亦顯著下跌，加上本港與內地很多人已感染，通關亦設配額，即使現在完全取消檢測要求，疫情反彈回升，相信也未至於壓垮本地醫療系統；倘若港府希望穩陣一些，過關以快測代核酸，待下月初再全面取消檢測要求，也是可行辦法。當局需要確保北上港人可以順利回程，不會因為在內地做不到核酸，無法及時返港上班上學。特區政府應該盡快跟內地方面商量，有序取消過關檢測要求，方便兩地民眾。

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