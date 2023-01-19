社評：抗疫部署有序退場 總結經驗改革醫療

社區隔離設施改用途

指定診所還原看形勢

香港步向後疫情時期，通關進展良好，內部防控措施亦所餘無幾。兔年將至，早日走完最後一程復常路、防疫措施可撤盡撤，當然是社會上下共同願望。香港內地首階段通關，市民過關須持有48 小時核酸陰性證明，隨着農曆新年臨近，近日大批市民前往檢測中心做核酸檢測，出現長長人龍，雖然承辦商強調有足夠人手及檢測能力應付，然而從市民角度，省去核酸陰性證明一關，一定更為方便，期望次階段通關實施時，核酸陰性要求可以撤去，又或改以快測替代。

目前香港仍然維持的內部防控措施，主要有院舍學校快測要求、隔離令及口罩令。因應農曆年假人流和活動頻繁，教育局日前決定維持學校快測要求至下月底，意味最快撤銷時機是在3月初。口罩令方面，各方普遍視之為全面解除防疫措施的最後一步，觀乎行政長官李家超「首季解決所有問題」的說法，相信有機會在冬季醫療服務高峰期過後，於3 月底之前撤去。相比之下，隔離令其實可以早些解除。內地全速復常，早前已經撤去新冠感染者隔離要求，香港暫時未有跟隨，然而以目前本港的鞏固防重症屏障，絕對有條件解除隔離令。春節假期將是首階段通關後內地人南下首個高峰期，只要本地醫療系統應付得來，大可於1月底或2月初撤去隔離令。

取消隔離令，意味將新冠病症當作一般傳染病看待，這是復常路上重要里程碑，具有象徵意義。論現實層面，隔離令撤銷後，無症狀感染者如常上班，可以減少對公司運作的影響，亦方便自僱者開工掙收入；隔離設施毋須保留，當局可以將相關設施，改作其他用途，疫下一些醫療部署，也可逐步退場。

本港現有8個隔離設施，當中只有竹篙灣隔離設施仍在使用，其餘均處於閒置狀態。另外，為了提防冬季來臨安老院舍爆疫，當局早前將亞博館及多間體育館改作暫託中心，然而自從本月初當局推行院舍原址隔離後，暫託中心入住率僅得7%，隨着院舍已經逐步熟習原址隔離處理，政府大可於下月初關閉這些暫託中心，回復其原來用途，方便市民。本港土地資源珍貴，醫衛局長昨天表示，特區政府會積極考慮將已確定不再需要的隔離設施，逐步有序轉作其他非抗疫用途。啟德及竹篙灣的隔離設施規模較大，只要加強公共交通配套，大可改為過渡房屋。

去年初第五波疫情爆發，百萬計市民染疫，當局採取了一系列應對措施，包括將多間普通科門診改為新冠指定診所，以及為居家隔離輕症病人，提供遙距診症服務等。隔離令取消後，新冠病症被視為風土病，理論上，醫療配套安排也應該跟其他傳染病看齊，然而現階段將指定診所全數「還原」為普通科門診，似乎亦有商榷餘地，畢竟醫療需求不會因為撤銷隔離令而減少，近期新冠新增感染人數雖見回落，但每日仍是數以千計，死亡人數也處於偏高水平，春節過後感染情况會否反彈，更是未知之數。指定診所及遙距診症服務，可收早發現、早治療之效，有助減少住院重症，政府專家顧問孔繁毅主張現階段保留這兩項安排，當局可定期檢視服務需求再作調整。有關建議，值得考慮。

遙距醫療續發展

強化中醫藥角色

本港遙距醫療發展一直落後於外國，經過新冠疫情洗禮，遙距醫療服務在港總算有較大突破。誠然，遙距診症本身有其局限，醫護無法與病人實體互動，未能透過臨牀檢查以證實病情，但小病覆診又或簡單聽取身體檢查報告，遙距醫療服務理應可以派上用場。香港人口老化，居家安老是大趨勢；政府銳意發展基層醫療，提倡「治未病」，遙距醫療服務在這兩方面都可以發揮作用，對行動不便的長者，幫助尤其明顯，值得進一步發展。中醫重視「治未病」，新冠疫情下，中醫的作用得到更廣泛肯定。後疫情時代，當局應該加緊促進中醫藥發展，推動中西協作治療。本港首間中醫院，預期2025年起分階段投入服務，期待當局可以採取更多有效措施，強化中醫藥在本港醫療系統的角色。

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