社評：釐清分際秉公辦案 守護法治頂住攻擊

了解特區憲制秩序

認清司法機構職能

國家「十四五」規劃下，香港八大定位之一是亞太區國際法律及爭議解決服務中心，國家主席習近平去年七一講話，提到香港繼續獨立行使審判權，以及保持普通法制度，被視為延續香港法治優勢的重要保證。本周法律年開幕禮上，本港四大「司法界巨頭」亦有引用習近平講話內容。上月終審法院就黎智英案聘請海外大狀辯護一事，駁回律政司上訴，是近期本港最受注目的案件，特區政府提請全國人大常委會首度就港區國安法釋法，社會議論紛紛，今次是人大釋法後，張舉能首度在公開場合發言，致辭內容自然備受各方關注。

張舉能的致辭內容，主要談論司法機構的角色、職能，以及一些原則性的問題，並無提及任何具體案件，亦無點名回應人大釋法，但放在當下香港所面對的環境，以及近期一些司法案件的背景下理解，卻又別具意思。

由反修例風暴、港區國安法再到選舉制度修改，香港政治形勢發生根本變化，泛政治化、濫用司法等問題有所減少，但很多人仍然慣用政治目光看待司法裁決，要麼抨擊法院淪為當權者「打手」，要麼質疑司法機構要對抗特區政府甚至中央。惟正如張舉能所言，即使判決有時會產生政治影響，但不代表法庭作出政治決定，或以政治而非法律作判決。去年免針紙案，高院下令撤銷免針紙失效決定，並非存心為難政府，而是當局做法沒有明確法律基礎；有市民不滿疫苗通行證，提出司法覆核被拒，上訴又遭駁回，原因並非法院偏袒政府，而是入稟者法律理據不足。法院審理與公共政策相關的案件，不會聚焦政策是否可取，只會判斷是否合憲，張舉能重申法院職能並非制訂公共政策或作政治決定，正正因為部分人仍有此誤解。

維護法治是司法機構最重要職責，司法獨立不偏不倚，乃是法治之本。香港「一國兩制」進入新時期，一些國家質疑香港司法獨立，當中攙雜政治操作，張舉能則強調，《基本法》授權法庭獨立判案，在最近一系列案件都有清晰反映出來，他還讚揚香港法官在處理備受公眾或國際矚目的案件時，「均發揮高度專業精神」，不論是否國安法指定法官，都是依據庭上證據及法律判案。港人應該對香港法治有信心。

當然，司法機構在憲制框架之下行使權力，必須尊重並維護國家憲法及特區憲制秩序。港區國安法人大釋法，社會議論紛紛，然而立法釋法在國家是一個通過憲法確立的概念，港區國安法註明法律解釋權在人大，釋法內容也只是根據現行條文，作出程序處理指引，並無推翻終審裁決。張舉能出席記者會時，便糾正所謂「釋法對香港司法獨立影響」的提問，重申本港法庭獨立行使司法權沒有任何改變，至於司法權有否因此減少，張舉能指出，本港法院在憲制訂下的權限範圍內行使司法權力，但屬於其他機構的合法權力則一定要尊重。

放眼本港以至外地，立法機構因應終審判決而修例，並不罕見，單是修例本身，並不構成破壞司法獨立或不尊重司法；國家安全事宜，從來都是政府或國家層面所要處理的問題，特區國安委的決定不受司法覆核，必須慎重運用權力，但這是港區國安法作為全國性法律所賦予的職能，在極少數情况下，行政機關對於證據或程序事宜上有最終決定權，對法院有約束力，但只要法庭對被告定罪與否有最終決定權，就無損司法獨立。張舉能的解說，實際是在說明本港司法機構的權力分際，法庭應用法律有詮釋空間，但不能藉此修補法律中被視為不足之處，有關說法某程度回應了為何本港法院一再駁回律政司有關黎智英案聘用海外大狀事宜的上訴：這不是法院處處作對，而是本地相關法律未修改前，法院沒有充分法律理據判政府得直。

國安大案接踵而來

堅持法治尤其重要

今年本港法院將要審理多宗國安大案，除了黎智英案，還有47人初選案等。可以預見，不管法院最終有何裁決和量刑，公眾亦都會有很強烈意見，一定有人出於政治立場不滿裁決，對法官痛毀極詆；美英政府與政客也必定會利用這些案件，展開政治操作，向香港法院施壓，以至中傷攻擊本港法治及司法獨立。香港司法機構必須頂住各方各面的政治壓力，堅持以法治原則，秉公審理案件，與此同時，公眾亦應該正確認識法院職能，避免因為誤解而對法官無理攻擊，誠如張舉能所言，這對維護香港法治，並無任何好處。

歡迎回應 editorial@mingpao.com