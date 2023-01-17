社評：中聯辦換人開新章 「由治及興」角色調整

貫徹中央對港政策

中聯辦功能性更強

去年10月中共二十大會議，佈局未來5年人事，主管港澳事務的政治局常委韓正，以及港澳辦正副主任夏寶龍與駱惠寧，均未有進入中央委員會名單，意味兩人有可能退下來，同時亦變相預告港澳系統人事將有大幅變動。國務院日前宣布，任命59歲的鄭雁雄為中聯辦主任及特區國安委國家安全事務顧問，由副部級晉升為正部級官員，接替68歲的駱惠寧，是港澳系統首個重要人事調動。鄭雁雄昨天履新，形容今次屬正常新老交替，承諾會更好傳達中央對港關心、反映香港居民心聲、支持特首和特區政府依法施政、促進本港與內地連繫，以及連繫社會各界。

鄭雁雄是廣東汕頭人，1993年任共青團廣東省常委，此後大部分時間擔任廣東省市職務，2020年7月來港出任中央駐港國安公署署長。中央這次任命，突顯香港維護國家安全，仍是重中之重，與此同時，中聯辦主任由跟香港有密切關係的人士出任，某程度也是回復了之前的傳統。鄭雁雄昨天亦特別提到，自己長期在廣東工作，充分感受到香港發展變化；作為通曉粵語的中聯辦主任，鄭雁雄日後與香港各界溝通接觸，相信也較易收到「同聲同氣」效果。

回歸以來，由首任中聯辦主任姜恩柱，到高祀仁、彭清華、張曉明及王志民，全都與香港有密切關係，早於上任前已參與涉港工作，2020年走馬上任的駱惠寧，實為異例。駱惠寧曾任青海及山西省委書記等地方要職，政治歷練豐富，長於治理問題，但從未參與港澳事務。當年他以年屆65歲的退休之齡，接掌中聯辦，處理反修例風暴後香港局面，乃是中央應對非常時期的非常安排。隨着《港區國安法》實施以及選舉制度修改，香港政治形勢這3年間出現了根本變化，若說駱惠寧來港背景，是中央要「止暴制亂」、任內香港實現「由亂入治」，到現在香港已進入中央所說的「由治及興」新時期，駱惠寧卸任後，一些「非常安排」不再延續，亦屬自然。

過去3年，中央重構處理港澳事務的頂層建築，國務院港澳辦「升格」領導中聯辦，並由屬於國家領導人級別（副國級）的全國政協副主席夏寶龍出任港澳辦主任；駱惠寧身為中聯辦主任，同時兼任港澳辦副主任，亦屬破天荒安排，然而中央這次人事任免似乎顯示，如此兼任可能只屬「止暴制亂」、「由亂入治」時期的特殊安排。雖然國務院免去駱惠寧港澳辦副主任職務，但並未公布該職位的接任人由誰出任，不排除要等到3月北京「兩會」才揭盅；相對而言，中聯辦主任兼任特區國安委國家安全事務顧問一職，卻在今次人事任命中得到確立，中聯辦主任在協助香港維護國安事宜上的角色，頗有機會長期持續。

中聯辦主任一職，以往都由中共中央委員或候補委員出任，早期中聯辦主任相當低調，盡量不涉足香港事務，然而過去10多年香港與中央關係劇變，中聯辦角色亦出現了明顯調整，剛卸任的駱惠寧，身分角色非比尋常，可說是中聯辦歷來最具影響力的「超級主任」。鄭雁雄既非中委亦非候補委員，論位階無疑比前任有所不及，但不等於中聯辦在香港的活躍度將減少。香港「一國兩制」進入新時期，中央對港新政策已定，未來中聯辦主要工作，就是貫徹中央政策，協助特區政府落實愛國者治港、融入國家發展大局，功能性將比過往更強。

維護香港獨特性

盼續接地氣作風

駱惠寧出掌中聯辦3年，根據官場說法，駱惠寧較少跟本地政商界打交道，他予人印象最深的一次公開活動，是落區探訪劏房戶。鄭雁雄接任後，行事作風跟前任有何不同，有待觀之，普羅大眾當然希望他會繼續「貼基層、接地氣」。鄭雁雄昨天表示，香港具備天時地利人和，只要方向正確，必定大有可為，他會「在香港多講北京話，在北京多講香港話」。香港「由治及興」，需要增強「興」的動能，同時亦要致力鞏固一國兩制下香港的獨特性和優勢，中聯辦作為中央駐港機構，具有溝通橋樑作用，應該扮演重要角色。

■歡迎回應editorial@mingpao.com