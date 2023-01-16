社評：復常路邁出第一步 促進措施須更積極

內地疫情高峰已過

出行旅客仍欠踴躍

國家衛健委在全面放開防疫措施後，日前首次公布，新一波疫情的感染高峰已經過去，發熱門診就診人數，感染率和重症率等都呈下降趨勢，最令人擔心的農村疫情，也沒有出現醫療系統「爆煲」的情况。

疫情高峰已過，即是說大量人群已經感染過並處於不同程度的康復狀態，不少城市公布數據，表明感染率達到六成至八成多不等，這些數據是根據問卷調查結果，以及發熱門診、急症室和一般門診應診人數的感染率推算出來，應該比較符合實際情况。

衡量是否已經復常，從市面上的穿梭人流、餐飲業堂食營業額等等數據可是說明，值此春運期間，比較簡單的觀察點是出行人數。14日是今年春運進入第八天，海陸空出行人次4226萬，比去年同期增加57%，但比疫情前的2019年仍然下降45%。

結合感染人數與出行人次兩組數字，能夠說明，仍然有相當一部分人可能是由於「不敢去、不能去、不想去」的任何一個或者多個因素。如果疫情仍然十分嚴峻，病毒四處瀰漫，誰也不敢出行；如果很多人感染或者仍然沒有康復，他們也不能出行；而不想去的因素就更多，包括經濟能力不足、憂慮再次受到感染，而市場疲軟的因素可能更大。

春運期間的出行原因不外乎是回家團聚和旅遊，很多人在疫情期間長時間沒有回家，公務員則兩年不能離開工作城市，積壓了大批回鄉客，現在距離春節正日還有一周左右，上班族還沒有正式放假，從一些旅遊熱點的酒店訂房率看，旅遊復常可期。至於有多少是仍然因為感染病毒困擾而不敢去和不能去，則有待進一步分析。

乘坐海陸空交通工具的人數仍增長不大，但高速公路小汽車的流量則達到2613萬架次，比去年增長9%，比2019年上升6%。這說明有些人「不敢」坐公共交通工具，但仍然想和能夠出行。

香港與內地通關8天，以及昨天恢復營運的高鐵，也能說明類似情况。香港到內地的配額從本月8日起每天6萬，實際上沒有用完，昨天開始恢復營運的高鐵，每天南來北往總載客量1萬人次，也沒有滿座。特別是南來內地客沒有洶湧而至，通關7天總共來了4.6萬人次，其中還包括過境香港乘坐國際航班的。

北上南來旅客探親為主

刺激公務旅遊政府責任

北上香港居民現在主要是必須回家探親與團聚的旅客，公務與旅遊的仍未復常，內地來港旅客可能因為辦簽注需時，往常來港觀光與購物的旅客仍未多見，但必須指出，經過疫情3年，內地網購進口商品已經普及，香港「購物天堂」再次失分，如何復常，政府與業界都要思考。

復常從數字看，2018年香港出入境總人次為3.14億，平均每天有86萬人次進出香港，本月14日出入境只有12.6萬人次，只及高峰的15%，高鐵往來香港與內地最高旅客量的一天是9.5萬人次，昨天重開不足1萬，距離復常還有很大一段路要走。

復常並非單指回到過去的狀態，疫情改變了一切，任何事情、操作方式、行業結構、盈利模式以及規管制度都可能有變。不能以舊思維來設計疫情後的安排。高鐵重開，以網上購票為主，香港旅客不熟悉無可厚非，高鐵公司沒有提前推廣，現場購票又推遲開售，安排混亂遭批評難辭其咎。令人費解的是，改用電子票，乘客掃回鄉證可以起到車票過閘以及實名制的雙功能，輿論認為不能接受，市民特別是年長者不熟悉新科技亦算自然，但立法會議員公開反對則令人側目。

復常的障礙，最大的因素是疫情，香港市民還有不少人認為，內地疫情仍然嚴峻，所以不敢去。旅遊業的障礙是政府規管，導致很多人想去也不能去。相信經過一段時間的改善，這些障礙都會消除，復常障礙歸根結柢是經濟因素，現在無論在內地出行，或者來往香港與內地之間，主要是有探親與家庭團聚的實際需要，公務與旅遊的客源還沒有動起來，他們不想去，是沒有公務的誘因，或者沒有閒錢去旅遊。

復常除了掃除障礙，令那些不敢去和不能去的人，都能夠健康出遊，政府的責任，是創造條件，令那些不想去的旅客都動起來，自由自在去攬生意、旅遊購物，使出行成為促進經濟發展的動力，政府在這方面應該更加主動積極，從旅客數字上盡早做到復常，在管理和規管上，能適應疫後的新形態。

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