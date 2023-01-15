社評：岸田要做美國之矛 東亞和平現新危機

訪美矛頭對準中國

簽約引英軍入東亞

在日美峰會前，日美外長和防長在華盛頓舉行了「2+2」 會談，會後的聯合聲明中，指摘中國的外交政策「尋求重塑國際秩序，使之有利於自身」，「是印太地區最大的戰略挑戰」。聲明首度寫明，將日美安保條約的適用範圍擴大至太空，並一致同意啟動聯手研究，應對中國等國的「高超音速武器」，而駐日美軍的前沿陣勢亦將升級。據報道，日方正打算在距離台灣最近的幾個島嶼建立數十個軍火庫，為「台海有事」做準備。在中美展開激烈的半導體競爭之際，日本經濟大臣西村康敏月初訪美時表示，日本有意加入美國對中國的晶片技術禁令。

在歐洲之行，岸田於首站巴黎對法國總統馬克龍大談「東海和南海單方面武力改變現狀的企圖愈演愈烈，安全環境日益緊張」；在意大利，將兩國關係升級為戰略伙伴，日意英三國攜手，將共同研發「第六代」隱形戰機F-X，是日本首度與美國以外國家的軍備合作；而重頭戲，則是在倫敦與英國首相辛偉誠簽署允許雙方相互部署軍隊的「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA），被稱作是日英兩國「逾一世紀以來」最重要的防衛協定。

英國是首個與日本簽署RAA的歐洲國家，雖然是雙向協定，但日本並不存在介入歐洲與大西洋安全事務的可能性，因此，日英RAA就是要為將英軍引入亞太打開方便之門。去年1月日本已與澳洲簽署了RAA，是繼「美日安保條約」後，首度允許美國之外的外國軍隊進駐日本。現在，日本與英國締結RAA，變相完成了與「澳英美安全同盟」（AUKUS）的結盟拼圖。日法早已在外長加防長「2+2」平台探討過簽署RAA事宜；今次岸田訪意大利，雙方也就創設日意安保政策磋商機制達成了共識。未來如果日本跟北約（NATO）的核心成員國都簽訂類似「協定」，北約將戰略重心從歐洲轉移到「印太」所面臨的鞭長莫及問題，就可迎刃而解。日本矛頭所向，可謂司馬昭之心，路人皆知。

岸田今次歐美五國之行，表面是因G7峰會今年5月將在其故鄉廣島舉行，會前需協調各國立場。其實，兩個月前，岸田內閣陷入醜聞風波，因政治獻金等問題多名閣員相繼辭職，岸田本人也被揭發政治獻金收支報告中有近百張空白發票。民調顯示，岸田內閣的支持率僅為33%，46%的受訪者認為岸田應在今年上半年辭職。在此背景下，岸田企圖透過外交成果，來挽回低迷的支持率。

新安保文件連破禁忌

言而無信反華最激進

另一背景則是，岸田內閣上月通過新版《國家安全保障戰略》、《防衛計劃大綱》和《中期防衛力整備計劃》3份文件，其中《國家安全保障戰略》是最高級別安保綱領，10年來首次修訂，首度將「最大戰略挑戰」由朝鮮改為中國。今年的軍費預算較去年暴增26.3%，今後5年要將軍費開支佔GDP比重從1%提升至2%，達800億美元，屆時日本軍費開支將高居全球第三。

3份文件顯示，日本將突破諸多戰後禁忌，包括「專守防衛」政策、「防衛裝備轉移三原則」等，「和平憲法」亦被變相掏空。寫明可「反擊」敵方基地，開闢元宇宙、網絡等新戰場。有分析認為，戰後傳統的日美軍事分工中，美國是「矛」，日本是「盾」，現在，日本也將成為「矛」的一部分。而且，日本還擔心美軍力量不夠，要致力於建構美日同盟之外的多元化軍事聯盟，在東北亞引入更多區外軍力。

去年11月，岸田在泰國曼谷與國家主席習近平會面時曾經表示，「日中作為近鄰，互不構成威脅」。但一個月後，就將中國列為「最大的安全挑戰」，在今次歐美之行中，更處處劍指中國，日本已成為除美國外，G7中反華最激進者，可見其口是心非，言而無信。出於地緣戰略需求，日本甚至比美國更迫切地遏制中國，利用並擴大中美戰略競爭，來謀取自身利益。基於歷史教訓和現實情勢，北京制訂一套專屬適於日本的國家安全戰略，並具體做好部署，此其時矣。

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