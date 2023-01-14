社評：人才人力皆不足 多管齊下破瓶頸

缺地缺人礙發展

安老服務成寫照

本港部分行業人手短缺嚴重，當局為此設有補充勞工計劃，倘若僱主未能在本港聘得合適人手，可向勞工處申請輸入外勞。為了保障本地工人飯碗，補充勞工計劃有不少限制，包括僱主須優先聘用本地人、申請者須證明本地公開招聘無法覓得所需人手，以及須由勞顧會審批等；另外，補充計劃亦註明，部分職位諸如售貨員、收銀員和送貨員等一般不獲考慮。本港院舍人手不足問題存在已久，去年初第五波疫情大爆發，院舍災情慘烈，缺人問題更為尖銳，勞工處遂放寬補充勞工計劃規定3個月，除了私人院舍，津助院舍亦可申請輸入護理員，毋須諮詢勞顧會。以此方式緊急引入的護理員數以千計，對於紓緩疫下人手荒，發揮了重要作用。現在政府推動的輸入護理員特別計劃，亦是以此為基礎發展出來。

根據勞福局長孫玉菡說法，特別計劃下，私院、津院和合約院舍均可申請輸入護理員，任何時候配額上限均為7000人，計及現有約4000名輸入護理員，意即額外輸入3000人。孫玉菡表示，特別計劃無時限，預期是「較長遠」安排，7000人配額上限，乃是因應未來3年需求預測而定，至於申請毋須經勞顧會審批，孫玉菡解釋，院舍缺人問題已得到清晰確認，最重要是設定合理配額，省去證明招聘不到本地人等程序，院舍亦可更快輸入護理員。

香港社會頑疾多多，很多民生服務供不應求，問題歸根究柢都是缺地缺人，公營醫療服務如是，院舍服務亦如是。近年政府千方百計物色更多土地及可用樓面，增建院舍設施，希望10年內增添約萬個安老院舍宿位，然而加強院舍服務，增加硬件之餘，更要增加人手。院舍前線護理員不足，無法單靠本地招聘填補，擴大輸入勞工名額在所難免。隨着未來數年更多新院舍落成，以及安老服務需求持續增加，當局更需定期檢討，看看是否需要調高輸入配額上限；至於較為專業的保健員，則應該建立專業職系和晉升階梯，設法吸引本地年輕人入行。

安老服務業人手問題，需要從量與質方面同時入手，一方面充實勞動力，一方面吸納及培訓更多專才，其實很多行業亦有類似需要，以建造業為例，由前線工人到建築、測量及工程專才均現短缺情况，未來十多年香港大興土木，北部都會區、人工島發展規模龐大，人手荒隨時變本加厲。另外，香港銳意發展創科產業，相關人才需求同樣殷切。香港人口高齡化，出生率下跌，勞動人口本來已有萎縮壓力；受疫情及移民潮等因素影響，過去兩年香港流失了14萬勞動人口，當中超過五成半為25至39歲青年，流失人口的職業組別中，以「輔助專業人員」流失最多，佔總數一半。香港同時面對人力與人才不足問題，當局需要多管齊下，克服瓶頸。

政府有責任優先保障本地工人就業，輸入外勞應限於人手極度短缺及無法招聘足夠本地人手的行業，這是基本原則；為了壓低工資節省成本而輸入廉價外勞的做法，公眾也不會接受。針對勞動人口下降趨勢，特區政府應優先考慮採取更多措施，釋放本地潛在勞動力，諸如加強兒童暫託服務，方便原本需要照顧家庭的婦女重投職場，以及提供經濟誘因，鼓勵已屆退休之齡但仍然有心有力者，繼續工作多一段時間。

本地培訓不可缺

搶人才可更進取

吸引入才方面，政府最近推出了一系列搶人才措施，當中又以招攬高薪人才或世界百強大學畢業生的「高端人才通行證計劃」最受注目，申請者可以來港後才搵工。根據當局資料，「高才通」實施短短兩周，合計接獲4700宗申請，已批出七成（約3300宗），初步成績算是不俗。本港防疫措施絕大部分已撤去，吸引人才精英來港的一大障礙已然消失。政府有信心未來3年，平均每年可以吸引3.5萬人，有移民顧問公司更估計，各項搶人才措施合計每年可吸引4.5萬人才來港，足以彌補這幾年人才流失情况。世界各地都在積極搶人才，後疫情時代，香港必須急起直追。目前「高才通」人才清單只包括13項專業，範圍不夠寬，應該進一步擴大；與此同時，當局亦應加強本地人才培訓，為年輕人提供更多機會。

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