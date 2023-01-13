社評：旅遊業復蘇可期 賣點要推陳出新

旅遊業解凍迎春天

高鐵復運如強心針

香港內地有序通關，政府昨天公布高鐵香港段復運安排，初期只有短途線，分別來往福田、深圳北、廣州南及廣州東，每天南北行車票各限5000張。車票中午開售，即時吸引大批市民「撲飛」，西九站外出現排隊購票人龍，有市民投訴安排混亂。網上售票系統顯示，未來一周的車票，大部分已售出，只餘小量。春節將至，期望當局可以早日增加列車班次、進一步放寬車票名額，應付兩地旅客往來需求。

疫前本港一些旅行社都有定期組織高鐵團北上。昨天高鐵復運消息一出，有旅行社已急不及待，準備開辦多個高鐵團，安排旅客乘高鐵往深圳北，再轉乘旅遊巴或內地高鐵到潮汕、雲南、四川等地，待內地當局正式批准復辦北上旅行團後，即可開放報名，希望首團可於農曆新年前成行。業界人士預料，高鐵復運後，專營廣東短線遊的旅行社，生意短期有望上升一兩成，隨着內地復辦來港團，本港旅遊相關行業相信亦可受惠。雖然高鐵香港段暫時只通短途線，然而中、長途線開通，只是時間問題。一列高鐵可載上千乘客，運載力遠勝飛機，愈早全面恢復通行，愈有利本港旅遊業復蘇。

新冠疫情爆發3年，本港長期處於封關狀態，旅遊業近乎停擺，直至去年9月底，本港實施「0+3」，逐步對外重開，旅遊業才初現曙光，然而入境核酸檢測以及陽性隔離風險，始終是重啟旅遊業的重大障礙；只通外地不通內地，本港旅遊業亦無法起死回生。疫前每年訪港旅客達數千萬人次，其中近八成是內地旅客。現在內地終於全面重開，香港防疫措施亦幾乎盡撤，只餘口罩令，隨着兩地恢復通關，旅遊業復蘇可期。近日財政司長及文體局長均談到要振興旅業，除了主辦大型盛事，旅發局亦會針對不同客源及市場，加強宣傳推廣。不久前，旅發局已復辦東南亞旅遊業界考察團，接待星馬泰菲業界代表，局方稍後將啟動「Hello Hong Kong」全球宣傳計劃，投入逾億港元，與不同單位合作，提供免費機票等優惠，吸引旅客。

旅發局主要職責是在世界各地推廣香港作為旅遊勝地，以及提升旅客在港體驗。宣傳推廣當然要講包裝噱頭，但最重要還看內容是否夠吸引。充實本港旅遊內容和體驗，可不是旅發局又或一個政策局單打獨鬥便能處理好，必須跨部門緊密合作。後疫情時代，香港旅遊業面對的是新環境、新態勢，振興旅業要有新思維、新內容，不能照搬疫前一套。

疫下3年，香港與世界在各方各面都出現了很多變化，香港重開步伐較區內不少競爭對手遲緩，有大型盛事移師他國，無論航空業還是國際航空樞紐地位皆有待重振，特區政府必須積極作為，追回失地。對本港旅遊業而言，內地客仍是最重要支柱，然而這幾年內地人消費及旅遊模式亦在不斷變化：疫下人人習慣網購，加上內地當局鼓勵進口，很多泊來貨和奢侈品在內地大城市一樣可以輕易買到，香港是否可以一如疫前，以購物「掃貨」作為吸客賣點，有待觀察；內地新一代外遊，愈來愈着重深度文化體驗，加上近年內地有了上海迪士尼、北京環球影城，香港主題公園對內地客的吸引力會否下降，同樣令人關注。

疫後旅遊新態勢

「文化之旅」添賣點

海外客方面，未來一段時間，估計客源都是以東亞短途客為主，歐美長途客恢復情况，還看國際航空業復元進度，以至香港何時撤去口罩令。海外旅客來港，不少都會串遊中國大陸，這是本港吸客重要優勢，雖然最近中國與日韓因防疫措施起紛爭，但相信不會持續太久，等到內地疫情徐徐回穩，問題應可解決。香港構思旅遊賣點吸引海外客，可以多些針對東南亞及日韓旅客口味，同時積極跟粵深等地合作，以「暢遊大灣區」作為賣點。中外文化藝術交流中心是香港其中一個新定位，過去兩年相繼開幕的M+及香港故宮博物館，是後疫情時代本港旅遊新景點，當局應該善用這兩個地標，多辦一些國際級文化盛事，加強以「文化之旅」吸客，而非一味強調飲飲食食。

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