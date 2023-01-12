社評：日韓入境限制帶歧視 中方提反制合理合度

收緊入境要求

不應歧視不公

上月初以來，內地先後取消「動態清零」政策下的嚴厲封控措施，以及入境人士檢疫隔離規定，疫情迅速傳播。儘管不少國際衛生專家認為，新冠病毒再現更致命新變種的概率已然不高，惟美國國務院上月中率先帶頭炒作此風險，發起輿論攻勢，聲稱「中國疫情失控可能產生新病毒變種連累全球」，質疑中方疫情資訊不透明。元旦前後，以美國盟友為主的一批國家，陸續收緊中國大陸公民入境檢疫規定，當中包括日韓，至於非西方陣營國家，大多未有跟隨，南非衛生部長本周表明，中國和世界的主流病毒株仍是Omicron，沒必要針對中國設限，泰國副首相甚至高調歡迎中國遊客來訪。

內地解封後採取過於狹窄的染疫死亡定義，令官方死亡數字缺乏參考價值，惹人非議；至於缺乏疫情傳播數據，平情而論，很多國家將新冠疫情當成風土病後，都不再嚴格統計；內地幅員廣大，放棄大規模核酸檢測後，也很難提供一個精確染疫數字。去年底世衛投訴中方疫情資訊不足，雙方專家展開連串交流。中方專家強調有持續監測病毒，目前內地出現的病毒株，早見於世界各地，當中包括近期在歐美迅速傳播的XBB.1.5，回應了世衛對病毒有否再變種這一最大關切。世衛專家范科霍夫本周談及病毒株變異問題，除了呼籲中國提供更多詳情，同時亦特別提到，很多「對中國持批判態度的高收入國家」，同樣有需要跟世衛分享病毒株基因排序資料。單單針對中國，並不公道。

世界邁向後疫情時代，香港也不再要求入境者做核酸檢測，與內地首階段通關，加入核酸陰性證明要求，最大原因是兩地陸路過關者每天數以萬計，倘若太多南下人士有病，有可能加重香港醫療負荷；對於跟中國大陸並無陸路相連，只會在機場接待中國入境人士的國家，48或72小時核酸陰性證明，其實不大必要，皆因班次已經限制了入境人數，一天約千名中國旅客入境，就算有百多人感染，亦不至於加重當地疫情或醫療負荷。歐洲疾控中心去年底已表示，對中國旅客一律強制核酸檢測並不合理。目前美加法澳等國要求中國旅客持有陰性證明，勉強可算是「買保險」措施，相比之下，韓日近期部分限制措施，確已超出合理合度範圍，帶有歧視意味。

韓國針對中國旅客的措施，過去兩周一再升級，除了登機陰性證明，還有一律落地核酸檢測、中國航班只准着陸仁川機場等，當中又以元旦後暫停發放赴韓短期簽證至本月底，最令人側目。韓方指中國抵境旅客陽性率高，堅持措施「有科學根據」，現實是相關陽性率在一周內已由兩成多跌至4%，更何况韓國早已不行封控政策，針對中國實施限降令及停發短期簽證，屬於嚴重歧視措施、阻礙兩地交往。日本方面，除了陰性證明，跟韓國一樣，同樣針對中國大陸旅客，要求落地檢測，以及設下航班降落限制（只限4個機場）。

放眼其他對華收緊入境措施的主要國家，多以陰性證明要求為主，亦有國家如英國等選擇隨機抽驗，目的是從陽性個案中，掌握變異株基因定序，無關限制人員往來；印度有要求落地檢測、陽性隔離，但有關安排並非單獨針對中國旅客，星泰日韓旅客亦同。日韓入境限制不合理，要中國旅客掛識別牌的做法令人反感，中方停發簽證反制，實不難理解。

韓國拖香港落水

特區須據理力爭

中美激烈角力下，近年中日關係欠佳；中韓方面，雖然官方關係尚算可以，但韓國民間厭華情緒這十年八載確實明顯升溫，民選政客見風駛舵，分寸拿揑不好，可能影響雙邊關係。中日韓旅遊業皆待復蘇，相信三地業界都希望今次風波早日平息。韓國總理昨天強調，不會將中方停辦韓國公民短期簽證視為「報復」，是否有意為紛爭降溫，有待觀察，惟韓方本周二在中方停辦簽證消息傳出後，馬上公布限降令擴至港澳航班，又禁止港澳旅客在仁川機場轉機，將香港拖落水，明顯是不友善之舉。港人愛赴日韓旅遊，兩國因此進帳不少，早前日本將限降令擴至香港航班，特區政府即時交涉，最終日方逐步撤回相關措施。面對韓方今次不合理做法，特區政府必須據理力爭，促請韓方盡快撤去這項損人不利己的決定。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com