社評：最低工資與現實脫節 全面改革紓在職貧窮

最低工資水平低

調整流於形式化

最低工資制度2011年在港實施，至今11年有餘，由勞資雙方及學者組成的最低工資委員會，每兩年檢討一次，就最低工資水平向政府提交建議。最低工資最初訂為時薪28元，之後曾上調4次，逐步增至37.5元，對上一次檢討（2020年）遇上新冠疫情爆發，資方堅拒上調金額，委員會未能達成共識，最後當局拍板，首度凍結最低工資。去年下半年，委員會展開新一輪檢討，勞資一如過往激烈拉鋸，勞方擔心若無共識又再「凍薪」，最終妥協，委員會建議將最低工資上調2.5元，至時薪40元，昨天特首會同行政會議正式採納有關方案。政府強調，有關方案已在防止工資過低與顧及經濟發展競爭力之間，求取適當平衡，云云。

最低工資凍結多年後有望再度上調，有商界議員揚言是向他們「落井下石」，至於基層工友則普遍無感：論增幅比率，6.7%不過是追回這三四年來的名義通脹水平；論金額實數，以現時最低時薪37.5元、每月工作26天、每天9小時計算，月薪為8775元，時薪上調2.5元後，月入增至9360元，依然低於綜援計劃兩人家庭能夠領取的9658元（包括標準金額、租金、水費及排污費津貼），最低時薪調整後帶來的585元額外收入，只能說是聊勝於無。

政府經濟顧問稱，本港最低工資水平12年間由28元增至40元，累計升幅約43%，相比之下，同期本港累計通脹升幅為34%，只是基層打工仔可不是活於官方數字又或平均數之中，而是每天都在這個以生活成本高昂見稱的城市過活，以冷冰冰數字掩蓋基層打工仔之苦，只會令人覺得政府離地。當官員高談最低工資升幅如何「跑贏通脹」的同時，相信不少打工仔亦想告訴當局，這12年間，北角一間普通茶餐廳所賣的菠蘿油餐，已由14元倍增至28元，一個雙拼三文治早餐，由21元加至33元，油旺地區一間茶餐廳的茶餐（相當於常餐），更由30元升至逾50元，全都加價超過五成。這些才是市民真正生活日常。

基層劏房戶所付租金佔收入比例，本來已高得不成比例，過去3年疫情肆虐，對基層打工仔生計打擊尤其嚴重，樂施會一份報告發現，本港貧窮人士失業率遠高於其他階層，貧富懸殊更趨嚴重。隨着全球進入高通脹時期，電費、車費等加價浪潮正撲面而來，最受罪的又是基層。香港最低工資水平僅及人均GDP比例兩成，遠低於歐美發達經濟體五至六成水平，無人要求香港成為福利社會，但區區40元時薪，實不足以讓基層打工仔養活自己與家人。

現時本港領取最低工資的打工仔，主要為基層保安及清潔員，總數合計只有1.4萬人，僅佔勞動人口0.3%，即使最低時薪上調至40元，受惠人數相信亦只有7萬許，資方常言最低工資上調會有漣漪效應，推高部分較低收入僱員的薪酬，然而新的最低工資生效時，香港相信已經全面通關，復蘇勢頭可望更強，基層打工仔期望僱主慷慨多一些，並非過分要求。最低工資在港實施之初，約有18萬僱員受惠，佔勞動人口約4.7%，之後受惠比例持續下跌，惟政策介入前的在職貧窮住戶人數，卻不減反增，由2011年的68.5萬人，升至2020年的80.5萬人，意味愈來愈少人領取最低工資，並非因為基層打工仔生計顯著改善，而是最低工資水平定得太低，與社會現實脫節。

現今本港勞動市場，除了個別行業情况畸形，大多數僱主倘若只肯開出最低工資，根本請不到人。有商界人士提到，現時很多僱員時薪都高於40元，對營商影響不大。有關說法正正反映，最低工資水平根本追不上勞動市場情况，區區調整流於形式化，似「施捨」做騷多於切實紓緩在職貧窮，甚至令人懷疑最低工資正漸漸變得可有可無，淪為「櫥窗擺設」。

基層工人過體面生活

政府應扮演積極角色

近年不少聲音要求檢討最低工資制度，包括由兩年一檢改為一年一檢。世界不少國家及地區，最低工資都是一年一檢，看不到香港為何不能；隨着高通脹時代來臨，一年一檢定比兩年一檢為佳，然而比起小修小補，本港最低工資制度更需要的是全盤改革。改善在職貧窮問題、讓基層打仔可過有尊嚴的生活，不能只看通脹數據，還要掌握基層市民實際生活成本，以及可動用收入變化等情况。最低工資機制應以保障體面生活（即所謂生活工資，Living Wage）為本，基本高於綜援及貧窮線水平。現行最低工資檢討機制，勞資拉鋸是常態，政府應該扮演更積極角色，令最低工資發揮保障勞工的應有作用，不能只作壁上觀。

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