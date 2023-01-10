社評：防重症屏障須鞏固 補針宣傳有待加強

重症死亡近周增多

通關影響尚待觀察

本港疫情入冬後升溫，單日感染數字，一度升至2.5萬宗水平，雖然有關數字近期回落至萬多宗，但新增重症及死亡人數仍在高位徘徊，平均每天約有半百染疫者死亡，比起上月初感染人數再度破萬後，平均每天約20人死亡，明顯高出一截。資料顯示，新重症佔新呈報陽性個案比率，過去一周為0.4%，較4周前的0.25%有所上升；同期病死率亦上升。醫管局日前公布有近5000名新冠患者在公院留醫，其中92人須用呼吸機協助呼吸，219人情况危殆，56人正接受深切治療，各項數字皆是去年初第五波疫情高峰期過後最高。

上月初以來，本港社交距離措施陸續撤去，只餘口罩令，感染人數必然上升；隨着疫苗通行證及紅黃碼限制取消，部分仍未完成接種的市民，可以重新進出食肆，社會活動增加，他們一旦染疫，住院重症風險亦必然較高，不過亦有迹象顯示，近周本地重症死亡數字顯著上升，亦與部分已打針市民抗體水平下降有關。政府專家顧問許樹昌表示，醫管局分析近期住院及死亡個案，發現不少重症及死亡個案均有打第三針，當中很多都是去年初接種，距今超過半年。

本地專家針對第五波疫情的研究已確認，無論是復必泰還是科興疫苗，只要打夠針數，都能有效防重症防死亡，惟無論市民接種哪一款疫苗，隨着時間過去，疫苗所帶來的保護力，無可避免逐步減弱。理論上，染疫康復者相當於多打一針，但對於長者及體弱人士而言，時隔太久不再補針，抗體水平太低，萬一不幸感染，病情是輕是重，實為未知之數，適時再打加強針，無疑是更為穩妥做法。

香港去年底引入復必泰二價疫苗，初期供高風險群組作第四針，其後擴至年滿18歲可作第三針；相當於已打過4針逾半年的長者，若想加強保護，亦可以選打復必泰原版、二價或科興疫苗作為第五針。政府資料顯示，二價疫苗開打初期，單日接種僅得數千人，直至聖誕假期過後，政府公布香港與內地通關在望，打針人數才見顯著增加。

香港與內地首階段通關，今天才是第三日，觀乎兩地過關名額預約情况，港人北上明顯比內地人南下為多，未來一周已預約來港的內地人，平均每日只為數千人。內地審批赴港旅遊簽注需時，加上內地仍未批准復辦來港旅行團，以及過關者須有48小時核酸陰性證明，令部分內地民眾對短期訪港旅遊持觀望態度，似乎都是目前南下人數偏低的原因。醫管局表示，通關後各間公院急症室整體運作情况，與平日大致相若。當然，隨着春節假期來臨，內地人預約來港數字，本月底仍有可能顯著增加，通關對於本港疫情的影響，未來數周仍須觀望。

全面重開大勢所趨

高危群體適時補針

醫管局數據顯示，本月初公院內科病牀使用率達117%，兒科病牀使用率則為61%。由於醫管局早前已逐步放寬新冠病人住院隔離限制，有助病牀流轉，有醫護界人士形容，現時內科病房情况，與過往流感高峰期相若，有壓力但未至於淪陷。內地疫情未見頂，有人擔心通關規模擴大後，重症死亡個案急增，政府專家顧問劉宇隆則認為，內地來港者大多年輕力壯，染疫重症風險較低，相信通關後不會大增醫療系統負擔，倘若未來兩周情况未見顯著惡化，當局可以在農曆新年過後，取消入境前48小時核酸陰性證明要求。

香港復常走到現在這一步，全面重開乃是大勢所趨。香港對海外入境人士已無任何核酸檢測要求，若有足夠數據證明，通關未對本港醫療系統構成太沉重壓力，核酸陰性證明要求確可解除。目前本港對海外入境者有疫苗接種要求，內地入境者則無相關規定，其實應該早日劃一。倘若當局認為毋須要求內地入境者打齊針，海外入境者其實亦可免去。後疫情時代，撤去所有入境限制只是時間問題，與其考慮放慢重開腳步，不如設法鞏固本港防重症屏障。

澳門日前已宣布，症狀不重的感染者可如常返工，相信本港早晚亦會容許輕症或無病徵者毋須隔離，佩戴口罩上班。新冠風土病化，意味市民需要為個人健康負責，防止重症死亡，最有效方法就是打針。隨着疫苗通行證撤去，政府已無谷針工具，打針與否完全是個人選擇，當局可以做的事，是加強宣傳教育，呼籲市民適時打加強劑，尤其是針對長者及高危群體，解釋「補針」的重要。鑑於目前新冠疫苗不太長效，當局可以每隔數月至半年，安排外展隊到院舍等地方，為長者及有需要人士打針，確保他們得到充足保護。

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