社評：通關首天暢順考驗過關 藉通關主動融合大灣區

十足人手應付一半過關人數

暢順理當如此仍有改善空間

海陸空通關能做到大致暢順，取決於事前周詳部署與人手安排充足兩個因素，事前特區政府對過關手續要求清晰解說，反覆提醒市民，傳媒不斷報道，幾乎做到街知巷聞，旅客準備各種文件甚少出現遺漏，加上在香港關口有額外工作人員提前檢查，內地關口有工作人員給排隊旅客提供協助，所以沒有大甩漏。而人手安排方面，以充足的工作人員應付只有容量一半的旅客，做到大致暢順理當如此。

香港旅客進入內地關口，通過入境和海關檢查後，需要出示經填報的海關碼，很多旅客由於事前不知道可以提前填寫，在現場用手機填報需時，特別是不諳電子科技的老人，麻煩更多。這道手續，是特區政府在宣布通關各項程序時沒有詳細介紹的，再一次印證，通關是粵港雙方的事情，任何一方單方面準備充分，也不可能做到「兩全其美」，通關前沒有粵港政府聯合記者會，廣東省政府的宣布，香港也沒有報道，旅客只知其一，不知其二，在所難免。

出入境及海關手續，粵港兩地有不同制度，需要各自檢查，但48小時核酸是統一要求，應該做到避免重複檢查，即出境或者入境一方負責檢查即可，兩地重複檢查，費時失事，延長旅客通關時間，現在人龍不長，影響還不明顯，進入過關高峰期，重複檢查影響就會突顯，這個應該及早檢討改善。

而今距離過年還有兩個星期，臨近春節，旅客人數會大量增加，另一個考驗是運輸能力，但這應該不是問題，直通巴士還需要時間加緊檢驗閒置多時的巴士，招聘足夠合資格的司機重返崗位，就可以增加運力；最大承載量的高鐵，也只需要多幾天時間測試機車和信號等，便可以投入服務。

真正的考驗並非在過關程序及運力，而是在人員往來增加對疫情帶來的影響，以及對付水貨客。內地來港者以及內地港人返港大幅增加，感染個案無可避免會相應增加，若情况嚴重並且對醫療系統構成壓力，適時修訂原來的防疫要求是必須的。香港專家則表示，內地九成以上的人口已經接種兩針疫苗，傳播疫情的風險不高，特首李家超表示，要求48小時核酸陰性報告能夠比較準確知道旅客的感染概率，所以處於可控範圍。然而，病毒變種情况瞬息萬變，XBB和XBB1.5病毒株的傳播力比任何以前的病毒株都要強，目前香港與內地多個城市從入境旅客中檢測出XBB病毒株，雖然仍未流入社會面，但不可不防。目前沒有證據顯示XBB會增加重症率和死亡率，但目前XBB流行最廣的美國，因此而導致的住院率已經上升，通關的真正考驗是，醫療系統壓力是否會因此而增加，相信特區衛生部門不會掉以輕心。

通關百樣好，流弊一個也算多。昨天從內地來港人數只有數千，原因是通關對內地旅客而言，要求除了跟香港居民一樣的證件、核酸和預約「通關三寶」外，還有「往來香港簽注」，這個簽注不能提前辦，昨天內地政府部門又沒有取消休假的特別安排，所以有些計劃來港的還不能及時成行，相信過兩天人數將會陸續增加。

特區政府對付水貨客可能帶來藥物斷貨，相信已經有所部署，並一再提醒退燒藥有幾百種，效果幾乎一樣，毋須只看一個品牌的藥品。然而，水貨客受市場驅動，哪個品牌的商品能賺錢就成為囤貨目標。政府聲稱必要時出手打擊有法例可循，其實，政府應以更高調宣傳打擊手段和罰則，以阻嚇水貨客出動，拒他們於關口之外。

香港目標只是過關順利

深圳一方送消費優惠券

特區政府表示將會密切檢測這幾天的過關情况，適時檢討，並決定是否增加每天過關配額或者其他條件，相信盡早全面通關的期盼，政府與市民的目標是一致的。

深圳一方，在旅客出關後，既是卡通公仔揮手迎接，也是派福袋送禮物，這些或許是「可有可無」的公關活動，然而，同時派發消費優惠券，則是鼓勵消費刺激經濟的手段。可見深圳一方的做法，是將整個通關作通盤考慮，而香港一方，只着重通關程序順暢，沒有其他的聯合行動，顯然是棋差一着。

值得提醒特區政府的是，全面通關只是復常的手段，終極目標是掃除香港與內地自由流通的障礙，通關能夠刺激經濟發展是必然的客觀效果，但特區政府應該謀求大灣區融合，藉通關推出更多更主動的招數。

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