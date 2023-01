社評：中國拉攏菲越穩周邊 美日介入南海難太平

小馬可斯表態積極

京同意設溝通熱線

今次是小馬可斯去年6月上任後首度訪華,亦是他與國家主席習近平去年11月在泰國APEC峰會後第二次會面。在曼谷會面時他曾經表示,「不能讓海上問題定義整個菲中關係」,今次中菲聯合聲明亦寫明,「南海爭議不是雙邊關係的全部」。對於其前任叫停的中菲海上油氣聯合開發談判,小馬可斯同意恢復,還希望談判取得成果,強調世界各國都需要擺脫國際上「傳統的強權陣線(traditional fronts of power)」。

他的這種積極表態,獲得中方高度肯定及正面回應,將農業、基建、能源、人文四大領域列為合作重點。中菲貿易2021年總額約820億美元,其中中國出口約573億美元,進口約247億美元,菲方貿赤顯著。今次中方承諾擴大榴槤等菲農產品進口,還承諾增加兩地航班和遊客數量。隨小馬可斯訪華的200人商貿團亦獲豐收,據菲方宣布,中資企業承諾投資額達228億美元,涉及太陽能和風能等清潔能源、電動汽車和礦產加工、農業綜合經營等領域。而中方同意兩國外交部首度建立海上安全「直接溝通機制」,令菲律賓成為繼美、日兩國之後,與中國有海上安全「熱線」機制的第3個國家,被認為是小馬可斯此行重要收穫。

1975年,小馬可斯之父老馬可斯任總統時,菲律賓與中國建交,少年小馬可斯隨母親訪華時,曾獲時任中共主席毛澤東接見。近半世紀過去,中菲關係的開拓者恐未料到,兩國「一衣帶水」的南海,卻成為最大的爭議焦點。尤其是2016年菲律賓將南海糾紛提交「國際法庭」仲裁之後,在美國唆擺挑動下,南海一度劍拔弩張,中菲關係陷入低谷。過去幾年中菲關係重回正軌,但南海紛爭猶如橫在中菲之間的一條刺,不時觸動兩國關係的敏感神經。

南海蘊藏豐富的油氣和漁業資源,每年海運貿易額約3萬億美元。在南海主權紛爭中,中國與菲、越、大馬等東盟國家間,存在錯綜複雜的矛盾糾紛。20年前,中國與東盟10國曾簽署《南海各方行為宣言》(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea,DOC),各方承諾保持克制,透過和平談判解決紛爭。2013年中國與10國啟動《南海行為準則》(The Code of Conduct in the South China Sea,COC)談判,一度進展順利。但樹欲靜而風不止,2019年起,在美日等區外國家以「不應損害第三方利益」為由介入下,談判陷入僵局,菲、越兩國表現最為反覆。今次中菲聯合聲明寫明,兩國元首承諾「推動按照相互商定的時間進度,早日達成有效、富有實質內容、符合包括1982年《聯合國海洋法公約》在內國際法」的COC。但該準則能否按計劃於年內達成,仍有待觀察。

行為準則談判受阻

局勢穩定不容樂觀

位處第一島鏈的菲律賓是美國傳統盟友,美國影響力及國內親美傳統勢力強大,中國雖是小馬可斯上任後官式訪問的首個東盟以外國家,但其實去年9月他出席聯合國大會時,已到訪白宮與拜登會面。美國副總統賀錦麗去年11月訪菲,還登上毗鄰南海的巴拉望島。菲國防部同月宣布,美國今年將斥資6650萬美元,在菲建設3處軍事設施。

日、越等國與菲方的合縱連橫亦愈趨活躍。去年4月,日菲舉行首次防長與外長「2+2」對話會,會後聯合聲明稱,雙方同意確保遵守2016年7月的所謂「南海仲裁案」裁決;去年11月菲防長透露,日菲已啟動簽署「部隊訪問協議」談判,標誌日本在菲建立軍事基地邁出實質性一步;12月,日本自衛隊兩架F-15戰機飛抵克拉克空軍基地,是二戰後日本戰機首次抵菲。去年11月,小馬可斯與越南總理范明政會談,兩國同意加強情報和戰略合作。

國際政治形勢比人強,加拿大總理杜魯多之父也曾是中加關係破冰者,兩國關係仍陷低谷,小馬可斯的對華政策亦不會受家族歷史太多影響,在東盟「經濟靠中國,安全靠美國」的大環境下,對菲律賓政策和南海穩定的預期也不宜過分樂觀。

