社評：樓宇維修藏污納垢 防貪意識有待提高

大廈維修如肥肉

小業主被當「羊牯」

過去十多年，政府在樓宇維修方面，推出了不少支援計劃，諸如樓宇更新大行動、消防安全改善工程資助計劃，以及優化升降機資助計劃等，然而就算有政府資助，大廈小業主通常都要自掏腰包夾錢。大廈維修工程，涉款動輒數百萬乃至上千萬元計，一些大型屋苑，維修費用隨時超過1億元。這些「天價」維修工程，是否物有所值？當中有沒有無謂兼浪費的項目？小業主心裏其實有很多疑惑，卻不知可以怎樣跟進，最後唯有不清不楚下「硬食」。

本港舊樓林立，一些有規模的大型屋苑，樓齡亦已經有30至40年，大廈維修工程是「超級肥肉」，涉及巨大金錢利益，自然容易惹來不法之徒覬覦，將小業主當作「羊牯」，以非法手段牟取暴利。昨天廉署所披露的樓宇維修工程貪污案，可說是近年規模最大、最有組織的一宗。

廉署表示，早前收到市民舉報，懷疑有大廈工程涉及貪污，署方調查發現涉及一個龐大貪污集團，牽涉10個大廈工程項目，總額超過5億元。集團主腦是建築公司東主，為了掩飾「圍標」真相、誇大工程費用，貪污集團除了賄賂工程顧問，亦會賄賂物業管理公司職員，千方百計游說業主，以免「天價合約」背後的圍標老千局被拆穿；為了取得工程合約，集團更會賄賂負責批出合約的業主立案法團成員。其中一宗個案，涉事法團10名成員近一半人成為賄賂對象，當中包括法團正副主席。另一宗個案，集團涉嫌安插工程顧問，誇大屋苑維修工程估價為2000萬元，金額「湊巧」與部分標書相若，其後屋苑業主委員會另聘獨立顧問估價，僅為900萬元，兩者相差逾倍。

貪污集團採取「大包圍」策略，以一條龍方式，試圖操控維修工程造價估算、招標決定以至工程監督，徹底把小業主蒙在鼓裏，可幸廉署及時揭發弊案，成功阻截其中8項工程合約，令相關小業主得以避免損失。這是一宗明目張膽、情節嚴重的樓宇維修工程貪污案，雖然外界不應該一竹篙打一船人，惟今次事件無可避免令人再度關注業界藏污納垢的問題。

建造業涉貪案頻生，資料顯示，自2019年以來，廉署接獲超過500宗涉及建造業的貪污投訴及舉報，就連廉署防貪處亦指出，香港建造業每年工程金額不菲，程序又複雜，由此衍生的貪污風險也相應較高，常見問題包括合約判授私相授受、工人招聘收「介紹費」、工程監督「隻眼開隻眼閉」等。以往試過有顧問公司高層在未有申報利益下，將自己經手的酒店工程項目，判予兒子的公司，至於「圍標」等情况，更是時有所聞；倘若貪污牽涉工程監督，更有可能危害公眾安全。

保障小業主權益

政府須更多作為

為了提升業界反貪能力，廉署近年制訂了一套「誠信管理系統」，包括誠信政策、誠信培訓，以及誠信風險管理，供業界參考，建造業議會亦將「誠信管理」列為建築公司註冊條件。凡此種種對於業界加強防貪意識、識別各種潛在貪污風險，無疑有所幫助，然而無法杜絕害群之馬，誠如廉署昨天所言，市民遇疑舉報，對於署方執法，非常重要。此外，特區政府亦可針對樓宇維修工程亂象，採取更多措施，保障業主權益。

近年不少樓宇維修工程風波，都跟業主立案法團及業委會透明度不足有關，部分法團或管理公司沒有跟足法例要求交代帳目，又或沒有每年聘請獨立核數師核帳，小業主不清楚大廈帳目下，有可能被迫分擔過高的維修費，當局可以考慮修訂《建築物管理條例》，加重相關罰則，要法團成員承擔合理責任。另外，當局亦應該強化民政事務總署在監管大廈維修及管理上的角色，而非像目前般流於形式主義。針對工程圍標問題，市建局2016年推出「招標妥」，以收費服務形式，協助申請人聘請獨立第三方專業顧問，就工程費用作估算，並審閱工程顧問公司的勘察報告及標書等文件。不少人都認為這是好機制，然而諷刺的是，早前將軍澳翠林邨爆出1.7億元維修工程爭議，小業主質疑法團未有採用旨在減低圍標風險的「招標妥」，作為大業主的房委會，在法團商討是否採用「招標妥」時未有表態，最終更在議決招標程序上投下棄權票。政府若想鼓勵更多法團善用「招標妥」服務，類似情况無理由出現。

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