社評：過關名額僧多粥少 亂象易生務須提防

單日6萬港人可北上

跟疫前水平差距仍大

香港內地往來受疫情阻隔，不少市民望穿秋水，等待兩地通關，時隔近3年，周日終有着落。隨着國務院昨天宣布恢復辦理內地居民赴港簽注，周日起從香港入境的人士，只須持有48小時核酸陰性證明，即可免檢疫入境，特區政府同日亦公布首階段通關安排，合共開放7個口岸，大致可分為兩類，一類是可以通過售票機制，按本身運載能力控制人流數量的口岸，包括機場、港珠澳大橋、港澳碼頭，以及中港碼頭，當中除了港珠澳大橋會對自駕過關設限外，其餘皆不設名額安排；另一類是陸路口岸，包括深圳灣、文錦渡和落馬洲，三者均設每日名額限制，市民需要網上預約過關日子及時段。

根據政府說法，3個陸路口岸每日北上及南下合計人數，上限均為5萬，至於經海空及大橋往來者，每日單向約有1萬人，雙向就是2萬人，所有數字合起來，就是12萬人。之前有議員估計，通關初期人流或會控制在每日單向5萬人左右的水平，現在每天可以有6萬港人北上，比原先預期更多。另外，當局為了確保民眾「回程順利」，毋須擔心受制於過關名額被迫滯留，無論內地港人回港，還是在港內地人返回內地，若循陸路口岸過關，都不會計入每日5萬名額之中。這意味首階段通關數天之後，單日兩地人流規模，大有可能不止於12萬人。

當然，比起疫前一天超過60萬人次過關，現在不過是10多萬人過關，其實也算不上什麼，然而政府仍須作好準備，確保關口及交通配套等足以應付久違的過關人潮。當局強調海關、入境處、運輸署、警方及港鐵等近日派出數百人，為通關而跨部門實地演練，然而一些具體運作問題和亂象，可能要到「實戰」時才會浮現出來，不能掉以輕心。舉例說，有別於疫前，港鐵東鐵線已轉用9卡車，載客量比之前有所減少，隨着兩地通關，每日合計將有7萬人經落馬洲關口出入境，對東鐵線繁忙時間負荷有多少影響，當局有責任跟進；跨境巴士服務停頓多時，通關初期會否「倒瀉籮蟹」，對過關人士造成不便，同樣需要留意。

行政長官表示，首階段通關，每日可以有6萬人北上，一個月合計有近180萬人次，兩個月合計就有360萬人，差不多是香港人口一半。當局昨晚開始接受通關網上預約，除了開初大半小時較為擠塞，之後情况大致暢順，然而港人北上需求之大，實不宜低估。受疫情影響，不少港人3年來都未能到內地探親，通關消息一出，很多人都北上情切，希望早日成行，尤其是農曆新年將至，春節假期前後的網上預約名額，勢必爭崩頭，瓶頸問題短期內可能相當嚴重，僧多粥少，亂象必然易生。首階段通關未有預留恩恤名額，給予有特殊急切需要人士，市民縱有紅白二事又或需緊急探病，亦無法保證可以速赴內地；網上預約過關，採取實名制，當然不會有炒籌問題，但船票及跨境巴士車票，會否出現炒賣問題，卻需要留意。

視乎醫療系統負荷

爭取新春擴大通關

市民北上過關須有48小時核酸陰性證明，政府強調去年中起已提升檢測服務，預計可以應付通關初期每日達至逾10萬個自費檢測量，檢測商可以在24小時內發出電子或紙本證明。未來兩周，預料將有數以十萬計市民北上或前往海外，現時很多國家都要求來自香港人士提供核酸陰性證明，檢測服務能否一如當局所言，足以應付出境人士需求，有待觀察。現在內地做一次核酸，僅需10多元人民幣，相比之下，港人到85個社區檢測中心及檢測站自費做核酸，收費則要150港元，對於打算舉家北上探親過年的基層家庭而言，始終是一筆額外開支。市民為出境自費做核酸，檢測商進帳不少，相關服務收費，是否可以下調，值得檢視。新春過後跨境學童復課，一周多天往返，天天做核酸，學童不便，家長亦要應付額外開支，當局可以考慮將跨境學童列為特殊群組，豁免檢測要求。

現時內地流行的病毒株，在海外同樣廣泛傳播，本港的防重症屏障，相信足以應付，不過當局仍須盡量減輕醫療系統負荷，以及留意市面藥物供應情况。倘若首階段通關後，市面退燒藥供應真的出現嚴重問題，當局應該參考當年「限奶令」做法，頒布限購措施，確保輕症市民得到所需藥物。首階段通關所帶來的疫情影響，7至10天可見端倪，只要醫療系統有力負荷，特區政府應爭取在新春假期前落實下階段通關，增加過關名額及口岸，方便市民北上探親團聚。

■歡迎回應editorial@mingpao.com