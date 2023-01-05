社評：推銷香港「食四方飯」 放眼亞洲不忘歐盟

疫下世界變局加快

東盟中東可成伙伴

踏入2023年，特區政府多名官員都準備「走出去」推銷香港，勞福局長孫玉菡昨天率先動身，訪問新加坡及菲律賓，商經局長丘應樺緊接周六起訪問越南。行政長官李家超最快下月出訪中東4國，財經事務及庫務局長許正宇料將隨行；至於去年11月打頭陣往中東「探路」的財政司長陳茂波，則會出席本月底的瑞士達沃斯世界經濟論壇，並計劃今年稍後訪問歐洲及東盟。

眾高官外訪，各有不同任務。孫玉菡訪星，重點之一是了解海外招攬人才經驗。丘應樺訪問越南，除了接觸當地商界，相信亦會爭取越南政府支持香港加入區域全面經濟伙伴協定（RCEP）。特首率團訪問中東，則以招商引資及推動金融合作為主；陳茂波出席世界經濟論壇，除了保持香港在國際經濟舞台上的「能見度」，相信亦會把握機會，向西方政經界人士講解本港現况，說好香港故事。

過去數年，香港內外環境都出現劇變。一方面，中美鬥爭愈演愈烈，美國政客要跟中國脫鈎，經濟全球化遇上逆風，出現合作「陣營化」的勢頭；另一方面，反修例風暴過後，《港區國安法》實施，華府傾向以政治而非經濟價值角度看待香港，甚至一再採取措施，打擊香港。去年初俄烏戰爭爆發，世界格局變化進一步加快，中國愈益重視與東盟、中東、非洲等地的合作，以一帶一路及RCEP等平台，推動「中國式全球化」。特區高官外訪以東盟及中東為主，正正反映了此變化，這不止是因為跟隨國家政策，而是香港確實有此需要。

曾幾何時，美國是香港最大貿易伙伴，惟自上世紀80年代中開始，香港最大貿易伙伴已變為內地。截至2019年，歐盟仍是香港第二大貿易伙伴，然而現在東盟已取而代之，兼且成為了內地最大貿易伙伴。新時代下的香港，仍是連接國家與世界的橋樑，但性質已跟上世紀大為不同，由作為西方伸張在華及亞洲利益的橋頭堡，變成國家面向全球「走出去」的門戶。隨着全球經濟合作變得政治化及陣營化，香港要像昔日般在東西方之間左右逢源，的確比以前困難，合作對象多元化，乃是大勢所趨，不過與西方的深厚經濟聯繫，始終是本港積累多年的重要本錢。香港「食四方飯」，善用手上各項優勢與本錢，不僅有益於己，亦可貢獻國家。

美國千方百計遏制中國發展，拉幫結派、挑撥離間手法層出不窮，近年中國與西方整體關係大不如前，然而西方世界對華態度亦非鐵板一塊。雖然歐盟在不同場合將中國稱為「戰略對手」，又強調歐洲自身的價值觀和制度，但法德作為歐盟核心，並不認為與華脫鈎符合歐洲利益，主張歐盟制訂一套有別於美國的對華策略，突出歐洲的戰略自主。

西方世界非鐵板一塊

香港歐盟可求同存異

歐洲去年為了配合美國對付俄羅斯，經濟陷困民生受罪，未料美國還推出《通脹削減法案》等保護主義措施，變相要歐洲幫手為美國鞏固霸權埋單，惹來法國強烈不滿。中國是歐洲出口重要市場，去年底德國總理訪華，強調中國崛起並非孤立中國的理由，也不是限制對華合作的藉口，中方早前亦宣布，準備恢復停了12年的中歐人權對話，反映中歐關係仍有可為。香港跟歐盟當然亦可以求同存異，尋求加強經濟合作。

港區國安法實施後，歐盟與特區政府摩擦增多，然而特區政府與歐盟成員國駐港全體使節半年一次的午餐會面，仍然如常，去年底，李家超便率領多名司局長赴會。歐盟去年發表的香港政經發展年度報告，對特區政府有不少政治批評，惟同時亦強調歐盟與香港之間的重要商業聯繫。受疫情影響，香港與歐盟派出商貿官員的年度系統對話會議停辦3年，歐盟企業進駐香港的數目亦有所下降，由疫前至少2200家，一度跌至1000多家，隨着香港及內地邁向復常，特區政府高官應把握機會，積極推動與歐盟經濟合作，突出內地復常所帶來的機遇，以及本港作為國家門戶的優勢，說好香港故事。

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