社評：通關在即做好準備 防檢測瓶頸礙出行

醫療壓力增加難免

制定預案安撫人心

香港防疫措施近月大舉放寬，已接近全面對外通關；隨着內地1月8日（周日）起全面對外開放、取消入境人士集中隔離檢疫制度，香港與內地通關亦水到渠成。政務司長陳國基日前表示，「通關事務協調組」正擬定方案，並與中央及粵深相關單位密切聯繫，力爭最快周日落實首階段通關，部分關閉多時的口岸將恢復運作，停運近3年的香港高鐵，亦將逐步恢復服務。根據當局說法，通關初期會為往返內地和香港的旅客人數設定「合適配額」。有直通巴業界人士相信，每日配額可達3萬人次，亦有議員估計，首階段通關，每日過關人流將控制在4萬至5萬左右，相當於疫前約一成。

香港與內地通關方案，需要得到中央審批及同意，初期有多少配額、一天有多少班高鐵往來、哪些陸路口岸將率先恢復運作，有待特區政府公布才能作實。現在距離周日只得4天，首階段通關落實，時間相當緊迫，由交通運輸、口岸人手、醫療藥物等配套安排，到普羅大眾心理預期，當局準備工作是否已經做好，難免惹人關注。

跨境巴士停駛多時，首階段通關來得急，不少巴士仍需驗車維修，公司亦要時間增聘司機。相比之下，港鐵調度人手支援羅湖、落馬洲等口岸車站以及西九高鐵運作，相對較為容易，預料通關初期將以鐵路口岸為主。無論如何，由於首階段通關設有配額限制，口岸人手及交通運輸配套，相信不會有太大問題，不少市民最關心的，反而是配額怎樣分配，當局需要妥善處理，避免出現混亂及紛爭。

過去一個月，本港絕大部分防疫措施相繼解除，疫情亦顯著升溫，每日新增感染個案數以萬計。隨着內地全面重開，病毒迅速擴散，本港專家估計，內地疫情極大可能在農曆新年期間才達高峰，香港內地恢復通關後，本地疫情很可能進一步升溫。觀乎目前內地流行的病毒株，未見有何不尋常之處，香港及海外都有相關個案，以現時本港的防重症屏障，相信足以應付，通關不會帶來太大風險，然而未來一段時間，染疫求診人數上升，似乎亦在所難免。

公立醫院正處於冬季服務高峰期，內科病牀整體住用率達115%，多間公院急症室迫爆，醫管局呼籲輕症市民考慮到私家診所求醫，同時亦有制定預案，必要時削減非緊急服務，以便騰出人手應付新冠病人，包括遙距醫療等需求。通關後，本港醫療負荷可能進一步增加，當局必須加強醫療系統應付能力，設法增調人手、加快病牀流轉、增加藥物採購。近日市面出現退燒藥搶購潮，政府再三強調醫管局及衛生署有很充足的儲備量，惟部分市民確對疫情升溫有疑慮，亦擔心通關後一些藥物供應非常緊張。政府除了促請供應商加快生產，亦要設法安撫公眾。政府免費派藥，可能助長不必要的囤積及索取，更合適做法是明確保證市民如有實際需要，定可廉價買得有關藥物。當局可以考慮透過各區康健中心，為有需要市民處方含撲熱息痛藥物。

出境需要陰性證明

檢測化驗易現瓶頸

為減低兩地疫情交叉感染風險，政府建議通關初期無論港人赴內地還是內地人來港，都要事先做核酸檢測並取得陰性證明。另外，最近美加法澳韓等國，亦要求來自香港的旅客，於登機前提供新冠檢測陰性證明，暫時未知相關要求會維持多久。隨着春節臨近，不少市民會離港度歲，亦有很多海外港人打算回港探親，一兩周後再離開，有理由相信，新春前後將有數以萬計離港人士，需要在出發前48小時做核酸檢測，及時取得陰性證明，問題是過去一段時間，本港核酸檢測服務規模已大幅縮減，出現瓶頸問題的可能，實不容低估。對於準備出境人士，為了檢測排長龍固然費時失事，最擔心還是化驗結果姍姍來遲，無法如期登機或出發。政府必須多從用家角度考慮問題，做好各樣準備，以免通關後出現「倒瀉籮蟹」情况，令受影響人士大失預算。

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