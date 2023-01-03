社評：精準扶貧須訂貧窮線 莫讓扶貧會淪為花瓶

貧窮線取消與否

政府說法不清晰

2005年初，前特首董建華宣布成立扶貧委員會，由不同界別人士共同研究貧困人士在經濟、就業、教育等各方面需要，提出具體措施建議。扶貧會於2007年解散，5年後由時任特首梁振英重新設立，一直延續至今。

政府對扶貧會的重視程度，某程度亦折射了當局對扶貧工作有多重視。過去10多年，反映本港貧富懸殊情况的堅尼系數，比很多發達經濟體都要高。2013年，扶貧會制定首條官方貧窮線，將住戶收入中位數一半以下的人口，定為「貧窮人口」，是政府扶貧工作一次重大突破。此後，扶貧會每年都會編製貧窮報告，詳列貧窮人口、貧窮線及不同群組貧窮狀况的數據分析。去年10月，《施政報告》提出重組扶貧委員會，以達至「精準扶貧」，政務司長表示，現時劃定貧窮線的方法有漏洞，例如僅計算收入而不包括資產，外界關注當局有何新構思。

按慣常做法，貧窮報告一般於年底公布，交由扶貧會討論並提出意見，可是新一份貧窮報告，至今仍未出爐，上屆扶貧會原定去年12月初召開的最後一次會議，亦突然取消。隨着新一年來臨，政府日前公布新一屆扶貧會成員，非官方委員由原先20人減為18人，當中10人屬「新血」，包括社福界、商界、經濟學者及專業人士，原委員中4名立法會議員全數出局。這是扶貧會重設以來，首次沒有議員代表，政府強調委任原則是用人唯才，考慮因素包括才幹、專長、熱誠等。另外，扶貧會職權範圍亦有所變化，按年更新貧窮線的職責刪除。問及會否不再訂立貧窮線，政府未有正面回應，僅表示會與新一屆扶貧會緊密合作，落實「精準扶貧」。

扶貧要到位，必須先切實了解窮人真實狀况及需要。扶貧會成員長期以專業人士及非政府組織高層行政人員為主，資深學者兼扶貧會前成員周永新曾表示，扶貧會成員需要多落區，最好可以加入更多基層組織人士，又或有相當長時間接觸基層的人，惟觀乎新一屆扶貧會組成，在這方面並無多大變革；立法會地區直選議員，理論上有較多機會接觸基層。政府寧可少委任兩名非官方委員，也不納入任何地區直選或勞福界立法會議員，同樣令人感到奇怪，當局有責任作出合理解釋。

貧窮線的重要，在於幫助當局和各界客觀了解貧窮狀况，找出需要幫助的群體，對症下藥。根據《2020年香港貧窮情况報告》，政策介入前（即稅前和社會福利轉移前），本港有165萬貧窮人口，比2009年增加約30萬。當局認為，現行貧窮線計算方法，並無考慮住戶的資產，亦沒有涵蓋非現金福利轉移，長遠會削弱貧窮線的監察功能，然而亦有學者指出，很多退休長者持有的物業都是舊樓，即使抵押物業做逆按揭，每月金額隨時只得數千元，生活可以很拮据。政府高官所舉例子，即「退休人士持有3、4個物業，但因為無收入而被視為貧窮」，恐怕只屬少數。

貧窮線改革意在濟民

非收窄貧窮人口定義

誠然，目前本港單按入息水平劃定貧窮線，確有不足之處，不少民間關注團體都主張參考內地及外國經驗，引入「可支配收入」、「各項基本生活需要是否有能力負擔」等概念，加以改良，目的是更有效評估貧窮戶能否過上體面有尊嚴的生活，而非收窄貧窮人口定義。舉例說，基層戶入住公屋，租金支出確可減少，但不代表他們有足夠可支配收入，過上體面有尊嚴的生活，將公屋戶一律剔出貧窮人口之外，一定不合理。政府施政「以結果為目標」，「結果」的定義非常關鍵。精準扶貧的真義，在於切實幫助貧窮戶改善生活。倘若改革貧窮線的目的，只是「做靚條數」，令貧窮人口數字上有所「減少」，不僅本末倒置，更是自欺欺人。

上屆扶貧會的職責，除了按年更新貧窮線加以分析，還包括檢視現行政策及探討防貧扶貧新措施、協助政府制定相關政策、就扶貧工作與其他政府諮詢委員會交流，以及監督關愛基金和社會創新及創業發展基金運作。新一屆扶貧會職權範圍只有兩個，除了監督兩個基金運作，另一個是就扶貧事宜向政府提供意見及推廣跨界別合作處理貧窮問題。兩者相比，新一屆扶貧會的職權範圍描述，顯得較為空泛，扶貧會作用會否淡化，令人在意。扶貧工作不能頭痛醫頭，更不能只做門面工夫。特區政府須制定長遠扶貧策略，一個「貼地」的扶貧會，絕對可以幫上忙，當局應重視扶貧會的作用，勿讓它淪為花瓶。

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