社評：與美俄既談又鬥 一帶一路創新路

軍機南海短兵相接重演

中美管控分歧成效欠佳

上月21日，中美兩國軍機在南海又出現短兵相接，據報解放軍的戰鬥機與美軍偵察機最近距離只有3米，及後雙方均指摘對方先挑起事端，並且以危險動作危及對方安全航行。美國派遣偵察機定期到中國沿海窺探中國的軍事部署，以電子信號試探中國設備的回應，幾十年如一日，所不同的是有多頻繁及有多接近中國領空，解放軍按常規阻攔是職責所在，差別是如何回應美軍的挑釁，擦槍走火危機隨時發生。

21年前王偉飛行員攔截美軍偵察機葬身南海，中美關係陷入空前低谷。同年發生九一一事件，隨後美國以抗擊恐怖主義組織作為外交頭等大事，中美關係才全面回暖，美國也隨即放棄阻撓中國加入世界貿易組織。歷史出現偶然性並不罕見，但兩國關係發展，還是以必然性為常規。

美國總統拜登去年10月發表上任後第一份《國家安全策略》報告，開宗明義將中國列為頭號敵人，所採取的對策是，壯大本身的防禦能力，加強與盟友的協調對付中國，跟中國則在技術、經濟、政治、軍事、情報和全球治理方面競爭。去年拜登總統兩次邀約習近平主席舉行視頻會議，雙方在11月出席亞太會議時面對面會談，每次會談雙方都就一系列問題據理力爭，中方一再強調台灣問題是兩國關係不能踰越的紅線，美方則表示仍然堅持一個中國原則和遵守三個聯合公報。雖然如此，美國議長佩洛西竄訪台灣，中國用史無前例的大規模軍事行動回應，這種跌宕起伏，今後幾年也會重演，雙方經常表示要管控分歧，行動比承諾更重要。

俄羅斯去年十分惹火，發動侵略烏克蘭卻陷入纏鬥，引發能源及糧食危機，從而加劇世界經濟下滑的惡果，中國也是受害者。俄國受到西方制裁，急需為維持經濟穩定另闢蹊徑，中國自然成為其目標。總統普京派遣其老拍檔梅德韋傑夫訪華，宣布兩項針對中國的項目，啟動一個在遠東地區的氣田，增加供應中國能源，這對中國進口能源穩定性有更大保障。另一個項目則是準備投放巨資開發遠東地區，希望中國企業加入。俄羅斯從過去忌諱中國「介入」其遠東地區，到現在主動邀請中方參與開發，誠意十足，但項目對中國企業來說，未必合胃口。

外界不斷猜測中俄會聯手對抗歐美，中國一再聲明跟俄羅斯不會結盟。西方的這種猜疑，也只是先發制人的警告，中國當然不會為着討好俄羅斯而得罪歐美。中國最大的貿易伙伴，依次是東盟、歐盟和美國，儘管從俄羅斯購買能源增幅很大，今年可能也只是納入十大而已。中國絕對不會做得不償失的事情。

外交打頭陣推銷產品服務

一帶一路基建成為新目標

去年中國最大的外交成就，應數國家主席習近平訪問沙特阿拉伯，除了加強兩國關係外，還參加了中國與阿拉伯國家，和中國與海灣地區國家峰會，外交部表示，這是新中國成立以來中國面向阿拉伯世界規模最大、規格最高的外交行動，將成為中阿關係發展史上具有劃時代意義的里程碑。中國如何「介入」中東及其影響還有待觀之，但中國過去向海灣國家推銷基建項目已經取得成功，這次訪問推銷項目升級為5G、航天科技、煉油科技等等。

疫情3年，全球生產鏈和供應鏈大受影響，中國去年因為深圳和上海分別封城而影響產品出口，年底開始疫情全國大爆發影響工人出勤率，生產和出口都受到很大影響。然而，中國在服務貿易出口提速，去年頭10個月，涵蓋高科技等服務出口，上升16.4%，是整體出口的生力軍，彌補貨物出口可能受到阻礙的損失。孟加拉帕德瑪大橋和達卡地鐵投入使用、沙特沙漠上的高鐵，以及印尼雅加達至萬隆高鐵，都成為繼續在一帶一路沿線國家推銷基建項目的樣板。

中國以外交開路，為出口科技與服務謀發展的做法，已逐漸成形，今後在開展一帶一路外交方面，將會更加得心應手。

外交是國與國之間的對外政策和做法，目的是維護本國利益，但人民之間的交往對國家的外交有特殊的角色。疫情之前，各種人民團體參與國際社會活動，用民間的角度講好中國故事，在一些國家深入民心，3年疫情，一切民間外交活動止息，現在宣布撤銷來華旅客的防疫要求，同時也應該鼓勵民間團體出外，到國際舞台上顯示中國已經復常。

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