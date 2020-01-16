2023年明報元旦獻辭：世事紛繁 亟需耐性‧理性‧包容 ／世界華文媒體集團非執行董事兼主席張聰

新冠疫情 守好最後一哩

首先，新冠病毒（COVID-19）困擾人類將近3年，全球流通陷於阻塞，經濟凋敝，民生困頓，隨着病毒持續變異，病毒致重症和病死率低趨，各國陸續減少內部封控，對外重開國門，按目前趨勢，全球將會重新互聯互通，恢復疫前常態。不過，新冠病毒仍在變異，世界衛生組織（WHO）認為不宜完全躺平，呼籲人們繼續採取基本防控措施，例如佩戴口罩等，以防病毒在變異中突然反撲。即是說，面對新冠病毒，人們需要耐性，守好最後一哩，待新冠病毒確定成為全球風土病之日，人類才可以宣布打贏了這一仗。

俄烏之戰 須待理性回歸

俄羅斯與烏克蘭之戰，今年依然左右着盛衰榮枯走向。俄烏戰場殺戮將近9個月，戰爭之殘酷，在烏克蘭一片頹垣敗瓦和人民流離失所慘况，顯露出來；俄烏各自立場南轅北轍，談判停戰解決爭議，未見苗頭。不過，俄烏戰局，只有北約和歐盟持續供應武器和財力上支援，烏克蘭才得以戰鬥下去；支持烏克蘭的外部力量，會否強固如初，會否起變化，值得觀察。戰爭，不可能無休止地持續，期望俄烏早日停戰，讓這個不確定因素不再困擾全球。

表面上，俄烏之戰是無解題，不過，從俄羅斯受制裁一些情况看來，只要理性抬頭，和平絕非無望。俄羅斯進軍烏克蘭之後，西方國家牽頭實施制裁，據不完全統計，制裁超過8000項，除了金融、能源、凍結俄羅斯資產等犖犖大者，輿論鮮有反彈以外，被波及的包括俄貓、特色樹木、音樂大師柴可夫斯基、大文豪陀思妥耶夫斯基等，不乏有識之士批評為荒誕無稽。柴可夫斯基的《組曲系列》、《天鵝湖》等名曲、陀思妥耶夫斯基的《罪與罰》等名篇，滲透力與影響力穿透一百多年，早被視為人類文化遺產一部分，竟然被「制裁」，嚴格而言，是對文明和文化的褻瀆。

西方國家牽頭制裁俄羅斯，充滿着政治權謀、地緣利益以至憋死俄羅斯等算計，不按牌理出牌，也受到反作用力所傷，例如，凍結一些俄羅斯人的資產，使「私有產權神聖」淪為笑話，衝擊了資本主義的基礎。俄羅斯輕啟兵釁，固然不能接受，西方牽頭制裁的實質，卻是歇斯底里的非理性施為，設若情緒狂飈之後沉澱，人們好像對待柴可夫斯基和陀思妥耶夫斯基一樣，回復理性主導，則在俄羅斯與烏克蘭同源同種背景下，尋得解開困結之鑰，未嘗不可能。

兩岸事態 宜應尋求對話

今年備受關注另一個熱點，是台海情勢。大陸與台灣分治現狀，在中國、美國大國角力，美國介入之下，成為爆發軍事衝突熱點地區，事態發展牽動世界大局，涉及中國崛起民族復興，牽動着海內外炎黃子孫的情感思緒。全世界最不想兩岸開戰的，是大陸與台灣當局，因為以生靈塗炭達到目的，對民族是極大傷痛；但是，兩岸主觀願望能否達至，還得視客觀因素而定（視乎美國如何利用台灣牽制大陸）。明年初台灣領導人選舉，選戰今年開打，台海情勢會否因而激化，值得關注。

中國統一國家，就法理與道德層面，理所當然。基於民族最大利益，大陸當局爭取和平統一之「耐性」，不應輕易言棄；「台獨」就是戰爭，不僅大陸當局一再昭示，也是各方包括台灣當局在內的認知，從台灣根本利益出發，台灣當局不應該繼續走死胡同，宜應尋求與大陸對話，循政治談判解決問題。

兩岸問題錯綜複雜，近年美國牽引的國際因素，使事態更加混沌，只能期望兩岸、特別是大陸當局看清情勢，避開陷阱，堅持走和平統一之路，爭取符合民族最大利益的結果。兩岸態勢，大陸當局宜更多從「大事小以仁」思考和操作，台灣當局則更多地「小事大以智」對應，排除外力，在和平大前提下解決兩岸困局。

親誠惠容 東南亞前景亮麗

數十年以來，東南亞總體發展蓬勃，諸國經濟繁榮，人民生活質素提高改善，主要得益於整體政局穩定，在大國夾縫中不選邊、不站隊，這種相對獨立自主取向，使區域安全無虞，各國得以集中精力發展經濟和基礎建設；按目前態勢發展下去，東南亞前景亮麗，有望成為與歐洲比肩的主要經濟板塊之一。東南亞發展、前景與中國密不可分，目前東南亞已經超越歐洲、美國，成為中國最大的貿易額地區，待「一帶一路」相關鐵路等網絡陸續完工，雙邊經貿發展的廣度與深度，將會邁上新台階。

由治及興 香港再現光芒

中國以「親誠惠容」方針，處理與東南亞的關係，促進了雙邊關係向好發展；即使涉及與個別國家一些爭議，也能夠以擱置爭議、共同開發，達至雙贏。沒有戰爭，地區穩定，共謀發展，是東南亞繁榮安定之所繫，只要堅持獨立自主，智慧地處理好與大國之間的關係，有理由相信東南亞的發展和繁榮，更加可期。

香港歷經數年社會動盪與新冠疫情衝擊，總體顯得倒退與遲滯，現在情况已經穩定下來，正在謀求「由治及興」。香港底子厚，隨着內部趨於穩定，地緣獨特優勢依然，在中國總體發展有着不可取代的地位作用等因素，只要不再內耗，埋首經濟社會建設，善用大灣區發展的契機，香港必將再次綻放光芒，耀目程度更勝過往的東方之珠。

環顧全球種種事態，確實處於百年未見大變局，新時代正在形塑。時代在呼喚每一個人，特別對年輕人而言，既是挑戰，更多是機遇，只要積極投入，努力向前，必有所成、必有所得。大家努力！