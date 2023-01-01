社評：後疫情時代香港邁步 外圍逆風下反守為攻

通關復常為港注動力

外圍「多重危機」成挑戰

新冠疫情大流行，至今快滿3年，隨着內地全面重開，預料世衛今年稍後將宣布大流行告一段落，標誌全球正式步入後疫情時代。特區政府近期已先後撤去安心出行、疫苗通行證等主要防疫措施，香港與內地通關，本月亦將水到渠成。雖然本地疫情短期有可能因為通關及防疫措施解除而升溫，但香港早已築起防重症屏障，相信問題不大，不排除高峰過後，連口罩令亦可正式撤去。2019年以來，香港歷盡折騰，除了2021年錄得增長，其餘3年均見衰退，根據政府估算，去年本港經濟萎縮超過3%。新年伊始，否極泰來乃是人心所願。隨着新冠疫情對本港民生經濟的影響消散，加上通關效應，今年香港確有希望重拾生機。

世界百年不遇變局，「背靠國家聯通世界」是香港新時代定位。過去半年香港逐步復常重開，民生就業雖見改善，但復蘇動力始終不足，一大原因正是缺乏來自內地方面的能量。內地全速推動復常，疲弱多時的消費活動，有望今年稍後顯著反彈，不少分析師預期，內地今年經濟增長，有望由去年約 3%，回升至5%水平，成為2023年環球經濟一個亮點。香港有國家作為經濟後盾，兩地恢復通關，可為本港零售、旅遊以至各行各業注入更多動能，同時亦有助香港再度發揮作為國家重要門戶的角色，逐步重拾國際航空樞紐地位。

當然，新冠疫情陰霾逐步消退，不代表今年香港經濟必定一帆風順，外圍經濟前景不明，加上戰爭、大國博弈及地緣政治衝突，都有可能打亂香港復蘇步伐。世界步入危機交織新時期，不同危機之間互為影響兼互相放大，形成「1+1大於2」的效應，著名經濟歷史學者圖兹（Adam Tooze ）稱之為「多重危機」（Polycrisis）；英國柯林斯字典去年底更選出「Permacrisis」一字，作為最具代表性的年度詞彙，意指「由一系列災難事件導致的長時期不穩定與不安全」。即使新冠大流行今年告一段落，但其後遺症仍在持續，各式各樣的危機，仍然一波接一波，香港必須做好應付外圍逆風的準備。

高通脹困擾歐美，過去一年，各大央行紛紛加息，觀乎近期走勢，通脹似有見頂回落迹象，可是當下歐美高通脹，涉及很多結構因素，諸如去全球化、長期濫印銀紙、工資物價螺旋上升等，並不容易化解。國際貨幣基金組織（IMF）預測今年全球通脹將由去年8.8%，回落到6.5%，實際發展如何，仍得走着瞧；就算IMF預測準確，6.5%仍是相當高的通脹水平。雖然美國今年料有空間放慢加息步伐，惟息口高企相信將維持一段時間，不少經濟學家認為，今年歐美難逃衰退，全球增長估計僅得2.7%，高度依賴西方市場的出口導向型經濟體，將面臨重大挑戰。近年中國與東盟深化合作，互為最大貿易伙伴，加上內地今年勢將催谷內需，相信可以抵消歐美衰退打擊出口所帶來的經濟衝擊。香港經濟再上路，必須更多放眼神州與東盟。

戰爭與地緣衝突，是當今世界「多重危機」中一個最難預測的變數。俄烏戰爭快滿1年，烏克蘭在美國軍事支援下，入冬前發動連串反攻，收復部分失地，然而近月俄方亦開始重整軍容，積極訓練數十萬新兵，部署春季攻勢，這場戰事究竟會持續多久，充滿懸念；俄國與西方能源戰變本加厲，事態發展同樣充滿變數。這個冬季，歐洲各國總算及時得到足夠能源供應，不過國際能源署指出，今年歐洲將繼續面臨能源危機，單是天然氣供應缺口便達到270億立方米，相當於全年耗用量近7%。「搶能源」壓力持續，意味今年國際能源價格不易顯著回落，香港當然無法置身事外。

濟民紓困抗通脹

融入灣區爭人才

今個元旦，兩電率先大幅加價，稍後巴士、的士、小輪等亦將群起提高收費，市民百上加斤，特區政府有必要採取措施，減輕民生壓力。過去3年，香港忙於應付疫情，多項長遠發展大計，未能全力開展。隨着後疫情時代來臨，特區政府需要全力追落後。香港提升競爭力，必須積極搶人才，以及盡快融入大灣區，然而受疫情影響，香港在這兩方面的表現並不理想。今年是本港「反守為攻」之年，當局必須把握復常通關機遇，快馬加鞭，追回失地。

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